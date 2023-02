Terremoto na Turquia e na Síria passa de 21 mil mortes e sobe na lista de piores do século; veja

O terremoto registrado perto da cidade turca de Gaziantep, lar de cerca de 2 milhões de pessoas, devastou seções inteiras das principais cidades no sudeste da Turquia e no norte da Síria já castigada pela guerra. O número de mortos já passa de 21 mil. Segundo a agência de classificação de risco Fitch, as perdas econômicas da tragédia poderão superar os US$ 2 bilhões.

Mais de 72 horas após o tremor, o período com mais possibilidades de encontrar sobreviventes, as autoridades temem um aumento dramático do número de vítimas porque estimam que muitas pessoas ainda continuam presas nos escombros.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 23 milhões de pessoas estão potencialmente sob risco e a organização teme uma grave crise sanitária, com doenças como cólera, que poderiam causar ainda mais danos após o terremoto, que já está entre os mais mortais do século. Relembre outros:





Porto Príncipe, Haiti - 12/01/2010

Um terremoto de magnitude 7 devastou a capital do Haiti e seus arredores, isolando o país do restante do mundo por 24 horas, deixando mais de 316 mil mortos e 1,5 milhão de desabrigados. O tremor destruiu grande parte da já frágil infraestrutura do país. Meses depois, o Haiti também foi atingido por uma epidemia de cólera introduzida pelas forças de paz nepalesas deslocadas ao país após o terremoto, causando mais 10 mil mortes.

Ilha de Sumatra/Oceano Índico - 26/12/2004

Um grande terremoto de magnitude 9,1 na costa da ilha de Sumatra provocou um tsunami com ondas atingindo até 30 metros, o que levou a mais de 230 mil mortes - 170 mil somente na Indonésia. A série de ondas gigantes provocada pelo intenso terremoto atingiu 14 países, a maioria na Ásia, com força devastadora.

Província de Sichuan - 12/05/2008

Mais de 87 mil pessoas, incluindo mais de 5,3 mil crianças, morreram ou desapareceram quando um terremoto de magnitude 7,9 foi sentido na Província de Sichuan, no sudoeste da China. Numerosos tremores secundários ocorreram nos dias, meses e anos que se seguiram, incluindo um evento de magnitude 5,0 registrado em Chengdu em maio de 2010.

Caxemira, Paquistão - 08/10/2005

Um grande terremoto ocorrido em 8 de outubro de 2005 na porção administrada pelo Paquistão da região da Caxemira e na Província da Fronteira Noroeste (chamada Khyber Pakhtunkhwa após 2010) do Paquistão matou ao menos 86 mil pessoas. Partes da Índia e do Afeganistão também foram afetadas pelo tremor de magnitude 7,6. Mais de 32 mil edifícios desabaram na Caxemira, com mortes e destruição adicionais relatadas na Índia e no Afeganistão.

Bam, Irã - 26/12/2003

Um terremoto de magnitude 6,6 no sudeste do Irã destruiu a antiga cidade de tijolos de barro de Bam, deixando pelo menos 34 mil mortos. Quase 80% da infraestrutura de Bam foi danificada e a cidadela do deserto – considerada a maior construção de adobe do mundo – desmoronou.

Estado de Gujarat, Índia - 26/01/2001

Um forte terremoto de magnitude 7,7 no Estado de Gujarat, no oeste da Índia, na fronteira com o Paquistão, matou mais de 20 mil pessoas e destruiu dezenas de edifícios. O terremoto ocorreu no Dia anual da República (comemorando a criação da República da Índia em 1950), e foi sentido em grande parte do noroeste da Índia e partes do Paquistão.

Costa nordeste do Japão - 11/03/2011

Em 11 de março de 2011, o Japão registrou um terremoto de magnitude 8,0, que desencadeou um gigantesco tsunami que destruiu comunidades ao longo da costa nordeste do país. Mais de 19,8 mil pessoas morreram e dezenas de milhares foram deslocadas. O colapso nuclear que se seguiu na usina nuclear de Fukushima cobriu áreas próximas com radiação, tornando algumas cidades inabitáveis por anos.

Nepal - 25/04/2015

O Nepal estremeceu com um enorme terremoto de magnitude 7,8 que destruiu a vida cotidiana em toda a pobre nação do Himalaia, deixando 8,8 mil mortos. Uma série de fortes tremores secundários que duraram semanas agravaram os danos e aterrorizaram os 26,5 milhões de cidadãos do país.

























