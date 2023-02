Terremoto na Turquia e na Síria: por que o tremor foi tão devastador?

O terremoto de magnitude 7,8 registrado na Turquia e na Síria nesta segunda-feira, 6, é um dos mais letais em décadas, e foi o mais forte na região desde um terremoto com magnitude similar em 1939.

Segundo sismólogos, a força do terremoto foi provocada por uma ruptura de mais de 100 km entre as placas da Anatólia e da Arábia. Até o momento, mais de 4,8 mil pessoas morreram - 3.381 na Turquia e mais de 1.500 na Síria, espalhadas em áreas governadas por Bashar Assad e controladas por rebeldes.

Leia também Terremoto na Turquia foi o mais forte no país desde 1939

Homens resgatam corpo de pessoa soterrada durante terremoto. Foto: Can Erok / AFP

Onde o terremoto se originou?

O epicentro foi cerca de 26 km a leste da cidade turca de Nurdagi, a uma profundidade de cerca de 18 km na falha da Anatólia Oriental. O terremoto irradiou para o nordeste, trazendo devastação para o centro da Turquia e da Síria.

Durante o século 20, a Falha da Anatólia Oriental produziu pouca atividade sísmica importante. “Se estivéssemos indo simplesmente por (grandes) terremotos registrados por sismômetros, pareceria mais ou menos em branco”, disse à agência Reuters Roger Musson, pesquisador associado honorário do British Geological Survey.

Apenas três terremotos foram registrados acima de 6,0 na escala Richter desde 1970 na área, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. Mas em 1822, um terremoto de 7,0 foi sentido na região, matando cerca de 20 mil pessoas.

Quão grave foi esse terremoto?

Em média, há menos de 20 terremotos acima de 7,0 de magnitude em qualquer ano, tornando o evento de segunda-feira severo.

Comparado com o terremoto de 6,2 graus no centro da Itália em 2016, que matou cerca de 300 pessoas, o terremoto Turquia-Síria liberou 250 vezes mais energia, de acordo com Joanna Faure Walker, chefe do Instituto de Redução de Riscos e Desastres da University College London.

Apenas dois dos terremotos mais mortais de 2013 a 2022 tiveram a mesma magnitude do terremoto de segunda-feira.

Terremoto na Turquia e na Síria deixa mais de 3 mil mortos + 7

Ao The New York Times, Januka Attanayake, sismólogo da Universidade de Melbourne, na Austrália, disse que a energia liberada pelo tremor desta segunda foi equivalente a 32 petajoules, uma quantidade suficiente para abastecer a cidade de Nova York por mais de quatro dias.

Continua após a publicidade

Além de toda essa enorme quantidade de energia liberada inicialmente, de acordo com o USGS, o terremoto desta segunda foi seguido, 11 minutos depois, por um tremor secundário de magnitude 6,7 e, horas mais tarde, por um de magnitude 7,5, que provocaram maiores destruições. Fora isso, houve mais de 40 réplicas - tremores menores que sucederam o principal.

Por que foi tão grave?

A Turquia fica espremida entre três placas tectônicas que se atritam - a da Eurásia ao norte, a da África-Arábia ao sul, e a Placa da Anatólia. Dessa vez, o epicentro do tremor, ou seja, o ponto da superfície onde o terremoto é primeiro sentido, foi perto da cidade de Gaziantep, uma região no centro-sul da Turquia bem perto da fronteira com a Síria e próxima do encontro dessas placa.

A falha da Anatólia Oriental é chamada de falha transcorrente. Nelas, placas de rocha sólida se empurram umas contra as outras através de uma linha de falha vertical, aumentando a tensão até que uma finalmente deslize em um movimento horizontal, liberando uma tremenda quantidade de tensão que pode desencadear um terremoto.

A falha de San Andreas, na Califórnia, é talvez a falha de deslizamento mais famosa do mundo, com cientistas alertando que um terremoto catastrófico está muito atrasado.

Continua após a publicidade

A ruptura inicial do terremoto Turquia-Síria começou em uma profundidade relativamente rasa. Segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, esse epicentro foi a 10 quilômetros da superfície, uma profundidade considerada baixa, muito próxima ao solo.

O tremor de 1939, por exemplo, aconteceu a uma profundidade equivalente, cerca de 20 quilômetros.

“O tremor na superfície do solo terá sido mais severo do que para um terremoto mais profundo da mesma magnitude na fonte”, disse a Reuters David Rothery, geocientista planetário da Open University no Reino Unido.

Que tipo de tremor pode ser esperado?

Onze minutos após o terremoto inicial, a região registrou um tremor secundário de magnitude 6,7. Um terremoto de magnitude 7,5 ocorreu horas depois, seguido por outro espasmo de 6,0 à tarde.

“O que estamos vendo agora é que a atividade está se espalhando para falhas vizinhas”, disse Musson. “Esperamos que a sismicidade continue por um tempo.” Após o evento mortal de 1822, tremores secundários continuaram no ano seguinte.

Qual pode ser o número de mortes?

Continua após a publicidade

Terremotos de magnitude semelhante em áreas povoadas mataram milhares de pessoas. O terremoto de magnitude 7,8 no Nepal em 2015 ceifou quase 9.000 vidas.

“Será na casa dos milhares, e pode ser na casa das dezenas de milhares”, disse Muson. O clima frio do inverno (Hemisfério Norte), acrescentou, significa que as pessoas presas sob os escombros têm menos chances de sobrevivência./AP, AFP e NYT