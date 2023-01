Atirador mata 11 durante celebração do ano-novo chinês na Califórnia

Um atirador matou 11 pessoas e feriu outras dez em um clube de dança em Monterey Park, cidade a 15 quilômetros de Los Angeles onde era celebrado o ano-novo lunar, também conhecido como ano-novo chinês, no sábado, 21 (madrugada de domingo no Brasil). A cidade de cerca de 60 mil habitantes tem 65% de sua população de origem asiática.

O número inicial de mortos foi dez, mas as autoridades americanas informaram nesta segunda-feira, 23, que um dos feridos não resistiu.

A cidade de cerca de 60 mil habitantes tem 65% de sua população de origem asiática. A principal via da cidade, a Garvey Avenue, é pontilhada por shoppings de pequenas empresas cujas placas estão em inglês e chinês. Cantonês e mandarim são amplamente falados, feriados chineses são celebrados e filmes chineses são exibidos regularmente na cidade.

Segundo a polícia, o atirador também era de origem asiática e tentou - mas não conseguiu - atingir pessoas em um segundo salão. Uma busca urgente estava em andamento em toda a área de Los Angeles pelo suspeito. No fim da noite de ontem, a polícia cercou uma van branca que pertecia ao suspeito. Depois de cerca de meia hora, a polícia arrobou o veículo e encontrou o atirador morto. Ele teria se suicidado.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse que o ataque a tiros no Star Ballroom Dance Studio em Monterey Park deixou cinco mulheres e cinco homens mortos e feriu outras 10 pessoas. Então, 20 a 30 minutos depois, o mesmo homem com uma arma entrou no Lai Lai Ballroom nas proximidades de Alhambra. O suspeito em ambos os casos foi descrito como um homem asiático. Ele entrou no clube Alhambra com uma arma, e as pessoas arrancaram a arma dele antes que ele fugisse, disse Luna.

Sequência de imagens filmadas por câmera de segurança no salão de dança mostra o suspeito de atirar contra as pessoas em Monterey Park Foto: Los Angeles County Sheriff's Department/via AP

Segundo testemunhas, o homem atirou, indiscriminadamente, com uma arma semiautomática. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.

Este foi o quinto ataque a tiros nos EUA neste mês e o mais mortífero desde que em maio de 2022 um atirador tirou a vida de 22 pessoas em uma escola em Uvalde, no Texas, segundo a agência Associated Press. O episódio ocorre dois meses depois de cinco pessoas serem mortas em uma boate em Colorado Springs.

Polícia está respondendo a relatos de várias pessoas baleadas em Monterey, segundo jornal Foto: Frederic J. BROWN / AFP

O Star Ballroom Dance Studio, o primeiro lugar ivnadido pelo atirador, oferecia aulas de dança do tango à rumba ao fox trot e alugava seu espaço para eventos. No sábado, seu site disse que estava hospedando um evento chamado “Star Night”.

As autoridades disseram no domingo que sabem o nome do suspeito, mas se recusaram a divulgá-lo. Mas eles divulgaram uma foto mostrando um homem asiático usando óculos e um chapéu de inverno.

O tiroteio e a caçada enviaram uma onda de medo às comunidades asiático-americanas na área de Los Angeles e lançaram uma sombra sobre as festividades do ano-novo Lunar em todo o país. Outras cidades enviaram oficiais extras para vigiar as comemorações.

Tony Lai, 35, morador de Monterey Park, disse que ficou surpreso e com medo quando saiu para sua caminhada matinal e descobriu que os barulhos que ouviu durante a noite eram tiros.

“Eu pensei que talvez fossem fogos de artifício. Achei que talvez tivesse algo a ver com o Ano Novo Lunar”, disse ele. “É estranho ver isso. É muito seguro aqui, mas fiquei amedrontado”.

Wynn Liaw, 57, que mora a cerca de dois quarteirões do estúdio Monterey Park, disse que ficou chocada com o fato de tal crime acontecer, especialmente durante as comemorações do Ano Novo.

“Os chineses consideram o Ano Novo Chinês muito, muito especial” – uma época em que “você não faz nada que traga azar o ano inteiro”.

Ela tirou uma foto da atividade fora do estúdio para enviar a parentes e amigos na China “para que saibam como os EUA estão ficando loucos com todos esses tiroteios em massa, mesmo no ano novo”.

Seung Won Choi, dono da churrascaria de frutos do mar Clam House, localizada do lado oposto da avenida em que ocorreu o crime, disse ao Los Angeles Times que três pessoas entraram correndo em seu estabelecimento e pediram que trancasse a porta.

A moradora Wong Wei, que vive perto do local, disse ao Los Angeles Times que uma amiga estava no banheiro do local quando o tiroteio começou. Quando saiu, ela viu um atirador e três corpos, afirmou Wei. A amiga então fugiu para sua casa e relatou que o atirador parecia atirar indiscriminadamente com uma arma semiautomática.

O ataque ocorreu perto de onde milhares de pessoas participaram de uma celebração do ano-novo lunar, com a chegada do Ano do Coelho. Sábado foi o início do festival de dois dias, um dos maiores eventos do tipo no sul da Califórnia.

Em publicação no Twitter, o presidente Joe Biden afirmou que ele e a primeira-dama, Jill Biden, “estão orando pelos mortos e feridos no mortal ataque em massa a tiros da noite passada em Monterey Park”, e que “está monitorando de perto” as investigações.

A deputada democrata Judy Chu, que representa Monterey Park na Câmara, disse que a tragédia poderia ser ainda maior, uma vez que, horas antes do ataque, uma multidão estava reunida nas ruas a poucos metros do local dos tiros./ NYT, AP e AFP