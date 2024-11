Trump coloca Elon Musk na linha para conversar com Zelenski durante ligação

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou na quarta-feira, 6, com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e durante a ligação entregou o telefone ao bilionário Elon Musk, figura influente na campanha de Trump e que desempenhou um papel fundamental no fornecimento de capacidade de comunicação de Kiev em meio a guerra contra a Rússia.

O conteúdo da ligação não está claro. Musk estava com o presidente eleito em sua mansão na Flórida e o tom da conversa foi descrito como positivo, segundo o The New York Times.

Donald Trump e Elon Musk conversam em um comício em Butler, Pensilvânia, durante a campanha presidencial Foto: Doug Mills/NYT

Um porta-voz de Trump não comentou imediatamente a ligação após contato do Times. Durante toda a campanha presidencial o republicano questionou o envio de ajuda econômica e militar americana para Kiev. Trump também ressaltou que encerraria o conflito em uma rápida negociação com Zelenski e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Ao ser questionado sobre o tema durante um debate presidencial, o republicano se recusou a sinalizar qual lado ele gostaria que vencesse a guerra.

O bilionário Elon Musk discursa em um comício de Donald Trump em Butler, Pensilvânia, durante a eleição presidencial americana Foto: Jim Watson/AFP

Elon Musk

Musk, que se tornou próximo de Trump nos últimos meses e forneceu apoio financeiro e logístico para a campanha presidencial do republicano, tem sido um elemento vital para o esforço de guerra ucraniano através de sua rede de comunicações por satélite Starlink.

O bilionário é um importante contratante do governo dos EUA, especialmente do Pentágono, que depende fortemente da SpaceX. Ele deseja que algumas pessoas de sua equipe sejam colocadas em cargos no início da administração Trump. O republicano já afirmou que deseja que Musk assuma um cargo que auxilie na redução de gastos do governo.

Zelenski

Após a vitória de Trump, confirmada na madrugada de quarta-feira, Zelenski reconheceu o pleito e pediu ajuda ao republicano para continuar lutando contra as forças de Moscou.

“Para nós, na Ucrânia, e em toda a Europa, sempre foi crucial ouvir as palavras do então 45º Presidente dos Estados Unidos sobre ‘paz através da força’”, escreveu Zelenski nas redes sociais. “Quando este princípio se tornar a política do 47º Presidente, tanto a América como o mundo inteiro serão, sem dúvida, beneficiados.”

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, participa de uma coletiva de imprensa em Budapeste, Hungria Foto: Denes Erdos/AP

Zelenski acrescentou: “Não é coincidência que Ronald Reagan seja mencionado com tanta frequência hoje em dia – as pessoas querem confiança, querem liberdade, querem uma vida normal. Para nós, isso significa uma vida livre da agressão russa, com uma América, uma Ucrânia forte e aliados fortes.”

A conversa com Zelenski foi uma das dezenas de ligações com líderes estrangeiros que o presidente eleito realizou nos últimos dias./com NYT