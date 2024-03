Trump encontra Musk em busca de financiamento; bilionário diz que não fará doações para campanhas

PALM BEACH, Flórida - Em busca de financiamento para impulsionar a sua campanha à Casa Branca, Donald Trump se reuniu com um dos homens mais ricos do mundo: o bilionário Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter). O encontro em Palm Beach, na Flórida, foi realizado no domingo e revelado agora pelo New York Times.

Trump e sua equipe buscam encontrar novos financiadores e fortalecer o caixa da campanha, que avança para a fase de embates diretos contra o democrata Joe Biden com a disputa interna do Partido Republicano liquidada após a vitória na Superteça. Segundo fontes da reportagem, doadores ricos do Partido Republicano também estiveram presentes no encontro. O ex-presidente elogiou Elon Musk para aliados e espera ter uma conversa individual com ele. Ainda não está claro, no entanto, se o bilionário pretende gastar parte da sua fortuna, cujo patrimônio líquido é US$200 bilhões, segundo a Forbes.

Donald Trump celebra vitória na Superterça, Flórida, 5 de março de 2024. Foto: AP / Evan Vucci

Nas redes sociais, ele tem se mostrado crítico a Joe Biden e o seu apoio poderia acabar com a esperada vantagem financeira que o democrata deve ter sobre o rival republicano.

Depois que o encontro se tornou público, contudo, Elon Musk usou a rede social que comprou por US$ 44 bilhões para negar doações. “Para deixar muito claro, eu não estão doando dinheiro para nenhum dos candidatos a presidente dos Estados Unidos”, escreveu.

O bilionário retrata a si mesmo como um independente e fez doações equilibradas para os dois partidos ao longo dos últimos anos. A Tesla e a SpaceX têm se beneficiado de contratos com o governo e subsídios. E uma fonte próxima a Elon Musk afirma que ele tem sido cauteloso em estreitar relações com um lado em detrimento de outro.

Essa cautela não o impediu de criticar Donald Trump por abandonar o acordo de Paris quando era presidente dos EUA. Já em 2022, eles chegaram a trocar insultos depois publicamente.

Apesar das desavenças com Trump, ele tem demonstrado de forma mais aberta a preferência pelo Partido Republicano.

Ainda em 2022, Musk devolveu a conta de Trump no Twitter (que havia sido derrubada após o ataque ao Capitólio) e defendeu o voto em um Congresso Republicano na eleição de meio de mandato. As críticas cada vez mais alarmistas contra política de imigração do governo democrata, bem como os apontamentos sobre a idade de Joe Biden reforçam essa preferência.

Antes da disputa interna do partido Republicano começar, o bilionário indicou que estaria inclinado a apoiar o governo da Flórida, Ron DeSantis, que lançou sua candidatura ao vivo no X, junto com Musk. E houve a especulação de que o empresário poderia fazer uma doação para a campanha - o que não aconteceu./Com NY Times