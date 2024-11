Donald Trump x Kamala Harris: o que dizem as pesquisas na reta final da eleição americana

Kamala aparece numericamente à frente, com menos de um ponto porcentual de vantagem no agregador de pesquisas do Washington Post, que identificou leve crescimento de Trump (0,6%) na última semana. Na sondagem divulgada pelo Post sexta-feira, a democrata tinha 48% das intenções de voto contra 47% do republicano.

O agregador do New York Times, por sua vez, mostra Trump na liderança pela mesma diferença de um ponto porcentual (49% a 48%). De acordo com essa medição, o republicano ultrapassou a democrata no meio da semana. O cenário fica ainda mais indefinido se observada a média do FiveThirtyEight: Donald Trump aparece 0,1% à frente de Kamala Harris.