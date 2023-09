Itália: turista escala estátua de 470 anos para tirar selfie e causa prejuízo de R$ 26 mil; veja

Um turista que subiu na estátua de Netuno na Piazza della Signoria, em Florença (Itália), para tirar uma fotografia, causou danos de cerca de 5 mil euros (cerca de R$ 26,3 mil) ao monumento. Ele foi denunciado e terá que pagar uma multa, informou o prefeito da cidade, Dário Nardella em suas redes sociais.

“Este turista teve a gentileza de subir em Netuno para tirar uma selfie. Felizmente não houve danos, o sistema de alarme funcionou”, explicou o prefeito em suas redes sociais, embora posteriormente tenha especificado que após uma avaliação posterior e mais cuidadosa, a pata do cavalo do monumento foi danificada e serão necessários os 5 mil euros para restauração.

O prefeito acrescentou: “Graças às câmeras municipais, ele foi identificado e vai pagar uma multa pesada. Não há justificativa contra o vandalismo contra o patrimônio cultural”. O episódio acontece após o debate entre o prefeito e o diretor do Museu Uffizi, Eike Schimdt, após registros de pichações na parede externa do Corredor Vasariano e o pedido ao município de vigilância armada, enquanto o prefeito defendia que eram suficientes o reforço de medidas como câmeras e alarmes.

A Fonte de Netuno foi criada por um grupo de artistas, sendo a estátua central do escultor Bartolomeo Ammannati (1511–1592), entre 1560 e 1565.

O turista é um alemão de 22 anos, residente em Berlim, que foi denunciado pela polícia municipal, que o identificou. Segundo a reconstrução do caso, durante a noite de domingo, 3, o turista estava na Plaza de la Signoria com outros dois amigos e pulou a cerca da fonte de Netuno. Ele subiu na beirada e depois na perna do cavalo, para que os amigos pudessem tirar algumas fotos. Na descida, ele colocou o pé novamente na perna, danificando-a.

O alarme só foi acionado quando o jovem saiu da área do chafariz, o que permitiu que ele e seus amigos fugissem, mas com base nas imagens das câmeras de vigilância da prefeitura, os agentes da área central conseguiram identificar o vândalo, detalhou o jornal La Repubblica.

Continua após a publicidade

O ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, também comentou o assunto: “O enésimo dano ao patrimônio cultural nacional, embora pareça contido, é um sinal de total falta, por parte do autor do gesto, de respeito pela civilização e pela beleza, sentimento que deve distinguir quem escolhe visitar a Itália”.

No dia 23 de agosto, dois turistas alemães foram também detidos em Florença, acusados de serem os autores de alguns grafites nas paredes do Corredor Vasariano, que atravessa a Ponte Vecchio, num ato de vandalismo que mais uma vez indignou o país. Os carabineros, uma das quatro forças armadas da Itália, identificaram os dois turistas alemães por meio da análise das câmeras de vigilância urbana e os localizaram em um apartamento na cidade, onde estavam com outros nove amigos, também levados à delegacia para identificação, informou a mídia local./EFE