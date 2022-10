Últimos ganhadores do Nobel da Paz enfrentaram um ano de batalhas

Continua após a publicidade

ASSOCIATED PRESS - Ganhar o Prêmio Nobel da Paz, muitas vezes, fornece um impulso para um ativista de base ou grupo internacional que trabalha pela paz e pelos direitos humanos, abrindo portas e elevando as causas pelas quais eles lutam. Mas nem sempre funciona assim.

Para os dois jornalistas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 2021, o ano passado não foi fácil.

Leia também Vencedora do Nobel promete lutar contra decisão que determina fechamento de site nas Filipinas

Dmitri Muratov, da Rússia, e Maria Ressa, das Filipinas, têm lutado pela sobrevivência de suas organizações de notícias, desafiando os esforços do governo para silenciá-los. Os dois foram laureados no ano passado por “seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão, que é uma pré-condição para a democracia e a paz duradoura”.

Dmitri Muratov e Maria Ressa se abraçam após receberem Prêmio Nobel da Paz em Oslo.

Muratov, o editor de longa data do jornal Novaia Gazeta, viu a situação da mídia independente na Rússia ir de mal a pior após a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, com uma nova lei russa que ameaçava com penas de prisão de até 15 anos por publicar informações depreciativas dos militares russos ou consideradas “falsas”.

Isso pode incluir a menção de forças russas prejudicando civis ou sofrendo perdas no campo de batalha. Todas as outras grandes mídias independentes russas fecharam ou tiveram seus sites bloqueados. Muitos jornalistas russos deixaram o país. Mas a Novaia Gazeta resistiu, imprimindo três edições por semana e alcançando o que Muratov disse serem 27 milhões de leitores em março.

Finalmente, em 28 de março, após dois avisos do regulador de mídia da Rússia, o jornal anunciou que estava suspendendo a publicação durante a guerra. Uma equipe de jornalistas, no entanto, iniciou um novo projeto do exterior, chamando-o de Novaia Gazeta Europe.

Continua após a publicidade

Muratov manteve o jornal passando por muitos momentos difíceis desde que foi fundado, em 1993. O jornal ganhou elogios, mas também fez muitos inimigos na Rússia por meio de suas reportagens críticas e investigações sobre abusos de direitos e corrupção. Seis de seus jornalistas foram mortos.

O russo Dmitri Muratov, laureado com o Nobel da Paz, concede entrevista em Moscou Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters - 22/09/2022

Em abril, enquanto Muratov estava em um trem esperando para deixar Moscou para Samara, um homem derramou tinta vermelha sobre ele, fazendo seus olhos arderem. Ele disse que o homem gritou: “Muratov, aqui está um para nossos meninos!”

Seu jornal também não deveria ser deixado em paz. Em setembro, um tribunal concordou com o pedido do regulador de mídia para revogar sua licença.

Ao apelar da decisão, Muratov disse que o regulador deveria saber que o jornal já não estava mais sendo publicado, mas queria um “tiro de controle na cabeça” para garantir que ele estivesse morto.

Um ponto positivo veio em junho, quando a medalha do Prêmio Nobel da Paz foi vendido em leilão por US$ 103,5 milhões, quebrando o antigo recorde de um Nobel. O dinheiro foi para ajudar crianças refugiadas ucranianas. Muratov também doou seu prêmio Nobel em dinheiro de US$ 500 mil para caridade.

Nas Filipinas, as dificuldades legais de Ressa e seu site de notícias Rappler sob o governo do então presidente Rodrigo Duterte não diminuíram com sua saída do cargo, em 30 de junho, ao final de um turbulento mandato de seis anos que os ativistas consideraram uma calamidade de direitos humanos em um bastião asiático da democracia.

Continua após a publicidade

Maria Ressa na redação do Rappler, em Manila; luta para permanecer em liberdade Foto: JAM STA ROSA / AFP - 12/07/2022

Sua equipe de notícias on-line estava entre as mais críticas da brutal repressão de Duterte no seu combate às drogas ilegais, que deixou milhares de suspeitos mortos e desencadeou uma investigação do Tribunal Penal Internacional sobre possíveis crimes contra a humanidade.

Durante grande parte do governo de Duterte, Ressa e Rappler, que ela cofundou em 2012, enfrentaram uma série de ações judiciais que ameaçavam fechar o site de notícias cada vez mais popular e prendê-la.

Apenas dois dias antes de Duterte deixar o cargo, o regulador corporativo do governo manteve a decisão de revogar a licença de operação do Rappler, concluindo que a novidade permitia que um investidor estrangeiro exercesse o controle, violando uma proibição constitucional de controle estrangeiro da mídia local.

Rappler tentou lutar contra a ordem de fechamento e disse a sua equipe: “É normal para nós. Vamos nos adaptar, ajustar, sobreviver e prosperar”.

Recebeu o apoio de vozes proeminentes da democracia. “Rappler e Maria Ressa dizem a verdade”, tuitou Hillary Clinton. “Fechar o site seria um grave desserviço ao país e a seu povo.”

Cerca de uma semana depois, em julho, nos primeiros dias no poder do presidente Ferdinand Marcos Jr., o Tribunal de Apelações de Manila confirmou uma condenação por difamação online de Ressa e um ex-jornalista do Rappler em um processo separado e impôs uma pena de prisão de 6 anos, 8 meses e 20 dias para ambos. Seus advogados apelaram e tentam mantê-los fora da prisão e o site de notícias funcionando.

Continua após a publicidade

Teste

A decisão levou o Comitê Nobel da Noruega a reagir, com o presidente do comitê, Berit Reiss-Andersen, dizendo que “sublinha a importância de um jornalismo livre, independente e baseado em fatos, que serve para proteger contra abusos de poder, mentiras e propaganda de guerra”.

A surpreendente ascensão ao poder de Marcos Jr., filho de um ditador acusado de atrocidades generalizadas e saques de direitos, que foi deposto em uma revolta pró-democracia em 1986, foi um novo teste da realidade sobre a extensão da desinformação e notícias falsas nas mídias sociais que Rappler e outras organizações de notícias independentes têm lutado nas Filipinas.

Para Entender Como a Guerra na Ucrânia impacta o prêmio Nobel Desde a 2ª Guerra, nenhum conflito entre Estados aconteceu tão perto de Oslo e Estocolmo

Os críticos atribuíram sua vitória eleitoral esmagadora à propaganda online bem financiada, que, segundo eles, abrandou a história da família Marcos e destacou a poderosa influência das mídias sociais em um país considerado um dos maiores usuários de internet do mundo.

Quando questionado sobre Ressa e Rappler em uma aparição na sede da Asia Society em Nova York no mês passado, Marcos Jr. disse que seu governo não interferiria em processos judiciais. Ele não mencionou as alegações de repressão da mídia por seu antecessor.

Um particular entrou com os dois processos de difamação online contra ela, disse ele, e acrescentou que a ordem de fechamento resultou de uma violação legal. “O que aconteceu com Maria Ressa e Rappler é que ficou determinado que é uma empresa estrangeira”, disse Marcos Jr.. “E isso não é permitido em nossas regras, em nossa lei.”

Continua após a publicidade

O Prêmio Nobel da Paz de 2022 será anunciado nesta sexta-feira em Oslo.