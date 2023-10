Israel, abalado por ataques terroristas do Hamas, regressa ao seu eterno dilema; leia a análise

THE NEW YORK TIMES - A invasão mais abrangente do território israelense em décadas, conduzida por uma força do Hamas que era amplamente vista como um grupo de militantes desorganizados, causou um choque psicológico tão grande em Israel que seus próprios alicerces estão sendo questionados: seu exército, seus serviços de inteligência, seu governo e sua capacidade de controlar os milhões de palestinos em seu meio.

A guerra que começou com um ataque do Hamas que tirou cerca de 700 vidas de israelenses não é uma luta existencial pela sobrevivência do próprio Estado israelense, como foi a guerra de 1948 desencadeada pela fundação de Israel ou a Guerra do Yom Kippur de 1973. Mas 75 anos e meio século, respectivamente, após esses conflitos, a visão de kibutzes novamente invadidos, reféns capturados e civis desesperados sendo mortos por militantes palestinos despertou uma espécie de pavor primordial.

“Os israelenses estão abalados até o âmago”, disse Yuval Shany, professor de direito internacional da Universidade Hebraica de Jerusalém. “Há indignação com o Hamas, mas também com a liderança política e militar que permitiu que isso acontecesse. Seria de se esperar que um Estado tão forte evitasse tais coisas, mas 75 anos após a criação de Israel, o governo falhou em sua principal responsabilidade: a proteção da vida de seus cidadãos.”

Soldados israelenses deixam abrigo após fim das sirenes que avisam de disparos de foguetes de Gaza, em Sderot, sul de Israel Foto: Tamir Kalifa/NYT

Assim como na eclosão da Guerra do Yom Kippur, a descrença se misturou à raiva por uma falha colossal de inteligência.

Em 1973, a suposição era de que, após a vitória relâmpago de Israel na Guerra dos Seis Dias de 1967, a Síria e o Egito estavam com as forças esgotadas. Hoje, cresceu a crença de que o Hamas não estava interessado em violência em larga escala e que poderia até ser um veículo útil para enfraquecer a Autoridade Palestina, mais moderada, na Cisjordânia, enterrando assim a conversa sobre um Estado palestino.

“O fato de que estávamos permitindo que os elementos palestinos mais extremistas se fortalecessem foi ignorado, e Israel se mostrou totalmente despreparado, estratégica e operacionalmente”, disse Shlomo Avineri, cientista político em Jerusalém.

Uma página foi virada, seja qual for o resultado da guerra que acaba de começar. Afinal de contas, Israel ainda não superou o conflito que o assombra desde a criação do Estado moderno em 1948: as reivindicações de dois povos, judeus e palestinos, sobre a mesma estreita faixa de terra entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão.

Sua riqueza, a vibrante cultura inicial e a crescente aceitação no Oriente Médio não conseguiram mascarar para sempre uma instabilidade israelense fundamental. Agora, o choque em sua autoimagem é tão grande que, após a mobilização inicial, Israel pode ser lançado em um período de profunda turbulência social e política.

Certamente, a conversa sobre um acordo de normalização transformador entre a Arábia Saudita e Israel, intermediado pelo governo americano, parece excesso de otimismo depois do ataque do Hamas.

Esse golpe contra Israel ocorre em um momento de profunda inquietação interna. A consternação com o fato de que as Forças de Defesa de Israel, a reverenciada instituição no centro da segurança do país, pudessem permitir um ataque palestino tão multifacetado - e depois parecerem lentas para reagir - foi agravada por uma sensação generalizada de que o governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu estava fatalmente distraído.

Gabriel Trigun, um residente de Sderot, deita-se ao lado de seu carro enquanto foguetes lançados de Gaza são interceptados pelo sistema de defesa aérea Iron Dome Foto: Tamir Kalifa/NYT

Seu foco em uma reforma judicial contestada que enfraqueceria a independência do judiciário e, portanto, comprometeria os controles e equilíbrios democráticos, parece ter deixado a situação em Gaza como uma prioridade baixa.

Os protestos israelenses contra o programa do governo foram tão grandes que os militares tiveram que lidar com mais de 10.000 reservistas que ameaçaram recusar o serviço, uma grande distração. Não houve nenhuma ameaça desse tipo desde o ataque do Hamas. Distrativos também foram os projetos selvagens de colonos na Cisjordânia, apoiados por ministros do governo de extrema direita.

“O governo estava obcecado com um plano que não tinha nada a ver com a segurança nacional”, disse Shany. “Há uma ligação clara entre isso e o péssimo desempenho israelense. Isso não parece bom para Netanyahu”.

A guerra do Yom Kippur, um choque psicológico igualmente profundo para Israel, não virou imediatamente a política nacional de cabeça para baixo. Mas, em quatro anos, em 1977, o governo trabalhista que dirigia Israel desde sua fundação foi derrotado, um governo de direita do Likud assumiu o poder com uma vitória esmagadora, e o trabalhismo praticamente não se recuperou nas quase cinco décadas que se seguiram.

Certamente, o governo de direita de Netanyahu parece estar em um buraco profundo, enfrentando decisões angustiantes sobre o quão abrangente deve ser a retaliação israelense. Gaza, controlada pelo Hamas, que os Estados Unidos identificam como uma organização terrorista, há muito tempo fervilha em um estado superlotado de pobreza e ressentimento, sob um bloqueio israelense de 16 anos.

Durante muitos anos, cresceu em Israel a suposição de que a questão palestina havia se tornado um problema irrelevante e que uma política de procrastinação tática, à medida que os assentamentos israelenses na Cisjordânia cresciam cada vez mais, garantiria que nenhum Estado palestino viesse a existir.

O conflito tornou-se “a situação”, um termo brando que expressa um status quo inflamável. Netanyahu emergiu como o campeão de uma abordagem do tipo “dane-se” que deixou a ideia de dois Estados respirando por aparelhos. Israel normalizou as relações com vários Estados árabes menores. A questão palestina praticamente desapareceu da agenda global. Falava-se de um novo Oriente Médio.

Pessoas tentam se abrigar após aviso sonoro de bombardeios em Jerusalém Foto: Tamir Kalifa/NYT

Tudo isso, no entanto, não conseguiu esconder o elefante na sala: a crescente fúria palestina contra a humilhação e a marginalização que já havia levado a um aumento na violência na Cisjordânia este ano.

O status quo nunca foi realmente isso. Ele incubou o derramamento de sangue ao institucionalizar o avanço constante do controle israelense sobre os mais de 2,6 milhões de palestinos na Cisjordânia ocupada e o domínio de Israel sobre a Gaza cercada, onde vivem outros 2,1 milhões de palestinos.

“Se há uma lição a tirar disso”, disse Diana Buttu, uma advogada palestina que vive em Haifa, “não é que tenha sido um fracasso de segurança. Foi um fracasso da parte do mundo em lidar com o conflito. Todo dia é violento. Acordamos com a violência. Vamos para a cama com a violência contra os palestinos”.

Os israelenses palestinos, muitas vezes chamados de árabes israelenses, que constituem mais de 20% da população israelense, ficaram surpresos com o que aconteceu e preocupados com o futuro, disse ela, mas também havia “um sentimento de orgulho pelo fato de o povo mais sitiado ter conseguido sair”, misturado com desconforto e mal-estar com a brutalidade do Hamas contra os civis.

“Estamos divididos”, disse Reem Younis, um empresário palestino com uma empresa de neurociência de alta tecnologia em Nazaré. “E agora não sabemos o que esperar e estamos com medo.”

Em uma mensagem gravada, Muhammad Deif, o líder da ala militar do Hamas, descreveu o objetivo da “operação” como sendo o de garantir que “o inimigo entenderá que o tempo de sua violência sem responsabilidade acabou”. A declaração tinha a clara intenção de despertar os palestinos de sua aquiescência à impotência em Gaza e na Cisjordânia.

Foguetes disparados de Gaza são interceptados pela defesa aérea de Israel em 8 de outubro Foto: Tamir Kalifa/NYT

Mas o custo para ambos os lados pode ser muito alto. A operação mostrou ao mundo que, como disse Avineri, “todo judeu israelense é, para o Hamas, um alvo legítimo para matar”. Isso não ajudará a causa palestina mais ampla junto aos governos ocidentais.

Netanyahu prometeu uma “guerra longa e difícil” que agora está entrando em uma “fase ofensiva, que continuará sem limitações nem trégua até que os objetivos sejam alcançados”. Mais de 400 palestinos já foram mortos.

A tentação é forte para uma ofensiva israelense esmagadora para garantir que o Hamas nunca mais consiga montar uma operação desse tipo. Um modelo poderia ser a ofensiva maciça de 2006 no sul do Líbano; desde então, a fronteira tem estado tranquila, embora o Hezbollah tenha disparado projéteis de artilharia no domingo contra três postos israelenses na área contestada das fazendas de Shebaa.

Mas em Gaza, a presença de mais de 150 reféns israelenses capturados pelo Hamas é um fator profundamente complicador. Israel não abandona seus próprios reféns. A execução de reféns em resposta a um ataque israelense se tornaria uma questão política interna explosiva. Depois do que parece ser um erro grave, Netanyahu enfrenta um de seus desafios mais delicados.

“Certamente surgirão questões de direito internacional, relacionadas à proporcionalidade e aos danos colaterais”, disse Shany sobre a iminente ofensiva israelense, referindo-se às restrições legais ao uso da força militar. “Mas o interesse político na contenção é muito limitado. Esse será um teste sério para Israel.”

O teste de longo prazo já está claro há algum tempo. Ele foi resumido anos atrás por Danny Yatom, diretor do Mossad, a agência de inteligência israelense, entre 1996 e 1998. Um único estado israelense entre o mar e a Jordânia, abrangendo a Cisjordânia, “se deteriorará em um estado de apartheid ou em um estado não judeu”, disse Yatom. “Se continuarmos a governar os territórios, vejo isso como um perigo existencial.”

Netanyahu nunca quis ouvir esses avisos nem se envolver em conversas sérias para uma paz entre dois Estados. As consequências dessa política não poderiam ser ignoradas para sempre com a conversa sobre um novo e brilhante Oriente Médio.

Roger Cohen, atualmente chefe da sucursal de Paris, trabalha para o The New York Times há 33 anos: como correspondente internacional, editor internacional e colunista de opinião entre 2009 e 2020.