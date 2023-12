Quais os riscos de Trump transformar os EUA em uma ditadura se voltar ao poder? Leia análise

Em um ensaio que escrevi na semana passada, pintei um quadro sombrio das perspectivas de ditadura nos Estados Unidos caso Trump consiga se eleger novamente. Alguns leitores ficaram insatisfeitos com o fato de eu não ter oferecido uma solução. O que se segue é uma tentativa de solução e, se parecer um tiro no escuro, é porque é mesmo.

Nossas opções hoje são mais difíceis e menos numerosas porque deixamos passar muitas alternativas melhores e mais fáceis no passado. Tampouco foi por falta de conhecimento do que precisava ser feito. Não teria sido preciso um milagre para que os republicanos se unissem em torno de um único candidato que não fosse Trump em 2016 ou para que mais 10 senadores republicanos votassem para condenar Donald Trump em seu segundo julgamento de impeachment.

O problema nunca foi saber o que fazer. O problema foi fazer. No passado, impedir Trump exigiu que as pessoas assumissem riscos e fizessem sacrifícios que não queriam fazer, seja por egoísmo, medo ou ambição. Hoje, os desafios são ainda maiores, mas há poucas evidências de que as pessoas de que precisamos para estar à altura da ocasião estejam mais propensas a fazê-lo do que estiveram nos últimos oito anos.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chega a Suprema Corte do Estado de Nova York para participar de um julgamento por fraude Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AFP

Aqui estão várias coisas que as pessoas poderiam fazer para salvar o país, mas quase certamente não farão, porque se recusam egoisticamente a colocar suas próprias ambições em risco para salvar nossa democracia.

O primeiro passo é consolidar todas as forças anti-Trump no Partido Republicano em um único candidato, agora mesmo. É óbvio que essa candidata deve ser Nikki Haley, e não porque ela seja pró-Ucrânia, mas porque ela é claramente a política mais capaz entre os candidatos restantes e a que tem a melhor chance, por menor que seja, de desafiar Trump. Todo o dinheiro e os apoios devem ser transferidos para ela o mais rápido possível. Sim, é provável que Ron DeSantis seja egoísta e ambicioso demais para desistir da disputa, mas se todos os outros o fizerem e o dinheiro e o apoio restantes forem para Haley, ele se tornará irrelevante rapidamente.

No entanto, isso não será suficiente para reunir as forças por trás de Haley. Mesmo que ela obtivesse todos os votos que agora estão espalhados entre os outros candidatos que não são de Trump (e ela não conseguirá), isso não chegaria nem perto de ser suficiente para desafiar Trump. Até agora, ela tem conseguido apoio às custas de outros candidatos que não são Trump. Para fazer uma campanha séria para a indicação, ela também terá que cortar os mais de 50% do partido que agora parece estar solidamente apoiando Trump.

A pré-candidata republicana Nikki Haley conversa com apoiadores em um comício em Dubuque, Iowa Foto: Jordan Gale / NYT

Possibilidades

Qual é a teoria dela para fazer isso? Ela acha que atrairá esses eleitores com suas políticas ou com sua personalidade vencedora? Os apoiadores de Trump se dividem em três categorias. A grande maioria está completamente comprometida com o que a ex-governadora de Nova Jersey Christine Todd Whitman chamou de “culto” a Trump. Eles estão fora do alcance de Haley. Outro grupo menor não tem nenhum problema com Trump, desde que ele consiga derrotar o presidente Biden e os democratas no próximo ano. Essa facção, sem dúvida, está tranquila com as pesquisas que dizem que Trump pode vencer.

Portanto, a possibilidade de Haley também vencer Biden é irrelevante para eles. Eles preferem Trump, e não há motivo para repensarem sua posição enquanto Trump continuar claramente elegível. Por fim, há uma pequena porcentagem de republicanos que dizem que apoiarão Trump a menos que ele seja condenado; pesquisas recentes sugerem que essas pessoas representam cerca de 6% dos eleitores do Partido Republicano em alguns dos principais estados decisivos.

Haley, portanto, não tem nenhuma chance de conseguir mais do que uma pequena fração dos atuais apoiadores de Trump para acrescentar à sua coleção de republicanos céticos. Ela poderá fazer uma apresentação como a candidata número 2, o que a preparará para ser a candidata à vice-presidência de Trump, se ele a aceitar, e nesse caso toda a sua campanha terá sido, em grande parte, um espetáculo. Na verdade, ela terá servido principalmente como uma correia de transmissão para que os céticos embarquem no trem de Trump. Se é isso que ela está fazendo, então a piada será sobre os irmãos Koch, o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, e outros que ultimamente a viram como a última esperança para deter Trump.

Nikki Haley responde a uma pergunta ao lado do governador da Flórida, Ron DeSantis, durante o debate republicano Foto: Mark J. Terrill / AP

No entanto, se ela estiver falando sério sobre tentar impedir Trump, só há uma maneira de reduzir sua gigantesca maioria: levantando dúvidas sobre a elegibilidade de Trump. A maneira de fazer isso é alertar os republicanos que ainda são capazes de ouvir que uma presidência de Trump realmente representa um risco para nossa liberdade, democracia e Constituição. Isso é o que será necessário para conquistar a pequena porcentagem de republicanos que ainda estão dispostos a abandonar Trump se ele for condenado. E se Haley conseguir começar a atrair esses eleitores, ela poderá começar a levantar dúvidas na mente daqueles que estão apoiando Trump porque acham que ele pode derrotar Biden e os democratas em novembro. Em resumo, a maneira de derrotar Trump é fazer com que ele pareça inaceitável, e a maneira de fazer com que ele pareça inaceitável é mostrar que ele é inaceitável.

As tendências ditatoriais de Trump e o desdém aberto pela Constituição podem se tornar suas maiores vulnerabilidades - talvez sejam suas únicas vulnerabilidades - se forem suficientemente destacadas para o eleitor americano, e ele e seus assessores provavelmente sabem disso. A afirmação bizarra de Trump de que ele seria um ditador apenas no “Dia Um” de sua presidência para “fechar a fronteira” foi, acredite ou não, uma tentativa de desviar a acusação. (Mas e se levar dois dias?) Os democratas têm conseguido vantagem nas disputas de baixo para cima pintando seus oponentes republicanos como radicais que infringem a lei. Trump está ciente de que precisa manter alguns republicanos normais e não cultistas - é por isso que ele adotou uma posição mais moderada em relação ao aborto do que grande parte do resto do partido. Trump é um político perspicaz (as pessoas que insistem em dizer que ele é um idiota deveriam ter uma conversa consigo mesmas) e ele sabe que não pode vencer as eleições gerais apenas com o votos dos que o endeusam.

Então, Haley e outros republicanos estão tentando explorar essas vulnerabilidades? Não. Muito pelo contrário, eles estão ajudando Trump ao afirmar continuamente que ele é aceitável como presidente. Toda vez que Haley e outros republicanos dizem que apoiarão Trump se ele for o indicado, eles estão dizendo aos eleitores republicanos, inclusive aos seus próprios apoiadores, que Trump é aceitável. Quando o governador de New Hampshire, Chris Sununu, diz: “Eu só quero que os republicanos vençam; é só com isso que me preocupo”, ele pode muito bem acabar com isso - e apoiar Trump. Dizer que Biden é tão perigoso para o país que até Trump seria melhor é endossar o mundo como Trump e seus cultistas o retratam. Isso não apenas anula a lógica da candidatura de Haley, mas também torna extremamente difícil afastar os atuais apoiadores de Trump. Se Trump é aceitável, então ele pode ser eleito. E se ele é elegível, então por que qualquer apoiador atual de Trump deveria mudar para Haley? A postura de Haley não é apenas incoerente; é fatal para suas perspectivas.

Além disso, o problema está prestes a piorar muito, porque o próprio Trump vai piorar muito. Ele decidiu claramente que sua melhor resposta às acusações de ser um ditador em potencial é dobrar a aposta. Em vez de tentar acalmar as preocupações das pessoas negando as acusações contra ele, ele emitiu mais ameaças de investigações e perseguições caso se torne presidente. Além disso, ele tirou mais uma página do manual do ditador: afirmar que é o salvador da democracia, enquanto o governo Biden é a verdadeira ditadura. Os republicanos já estão se preparando para o que sabem que será um fluxo interminável de declarações assustadoras para comentar nos próximos dias e semanas.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de um comício em Washington, Estados Unidos Foto: Evan Vucci / AP

Essa, é claro, também é a estratégia jurídica de Trump: argumentar que o governo Biden é um regime ditatorial que usa o sistema judiciário para perseguir seu principal oponente político. De forma consagrada, Trump está buscando a maior mentira. Seu objetivo é deslegitimar os julgamentos e convencer os eleitores republicanos de que ele é a vítima de corrupção e abuso do sistema judicial. Ele apenas começou a apresentar esse caso, mas vai tocá-lo como um tambor no próximo ano.

Será que ele conseguirá estabelecer essa narrativa? Pode apostar que sim. Quando ele se tornar o candidato, o vasto aparato de campanha republicano estará à sua disposição, divulgando sua linha a cada hora. Se ele disser que o governo Biden é uma ditadura envolvida em perseguição política, essa será a linha republicana. Os principais republicanos vão dizer que apoiam Trump, mas não seu caso legal? Que são a favor de Trump - mas não de sua defesa? Na melhor das hipóteses, eles ficarão em silêncio, como estão fazendo agora; na pior, apoiarão seu caso legal.

Enquanto Trump se transforma em uma vítima de perseguição, Haley e outros republicanos ainda insistirão que apoiarão Trump se ele for o candidato? Ao fazer isso, eles estarão tacitamente concordando, e certamente não refutando, a alegação de que Biden é um ditador e Trump está sendo perseguido. Quando os julgamentos começarem, esse será o ponto de discussão padrão dos republicanos. Hoje, são apenas os trumpistas mais dedicados, mas em pouco tempo, veremos até mesmo republicanos respeitáveis “levantando questões” sobre os processos, a ponto de todo o processo judicial ser deslegitimado aos olhos do eleitor republicano comum.

Donald Trump e Joe Biden participam de um debate em Nashville, nos Estados Unidos Foto: Patrick Semansky / AP

Que efeito isso terá sobre a pequena porcentagem de apoiadores de Trump que agora dizem que deixariam de apoiá-lo se ele fosse condenado? Aqueles que se apegam à esperança de que os julgamentos derrubarão Trump precisam entender que o número de republicanos dispostos a abandonar Trump por causa de uma condenação, que já é pequeno hoje, será muito menor perto da eleição. À medida que a narrativa de Trump ganhar força e se tornar a posição republicana de base, Haley se tornará uma nota de rodapé à medida que os republicanos de todos os matizes se mobilizarem para o martírio de Trump.

Isto é, a menos que as pessoas comecem a se opor à narrativa de Trump neste momento - e por “pessoas”, quero dizer republicanos.

Pense na pequena e preciosa porcentagem de republicanos que agora dizem que não apoiariam Trump se ele fosse condenado. Na verdade, eles estão dizendo muito mais do que isso. São republicanos que ainda consideram o sistema judiciário importante e legítimo, que consideram as acusações do promotor especial Jack Smith dignas de um julgamento com júri e legítimas e que, no momento, acham que um veredicto de culpa, caso venha a ocorrer, seria legítimo.

Será que podemos contar com eles para manter essas opiniões nas próximas semanas e meses se tudo o que ouvirem dos líderes republicanos e da mídia conservadora for que os julgamentos são atos ilegítimos de perseguição? Será que as pessoas que esperam ser salvas pelos tribunais acham que esses eleitores concluirão por conta própria que os julgamentos são legítimos quando todo o seu partido está dizendo que não são?

O que eles precisam ouvir agora (e durante o resto da campanha) é que estão certos, que o governo Biden não é uma ditadura, que os julgamentos não são um abuso de poder e que, se Trump for condenado, a justiça terá sido feita. E eles não precisam ouvir isso dos democratas e dos colunistas do Post. Eles precisam ouvir isso de seus colegas republicanos, de republicanos que eles admiram. Em algum momento, alguns republicanos importantes terão de demonstrar coragem para defender o sistema judiciário, mesmo que isso os coloque em conflito direto com Trump e seus apoiadores.

Homem protesta contra Donald Trump na entrada da Suprema Corte de Washington Foto: Kevin Wurm / Reuters

Opções

Provavelmente não podemos esperar que Haley assuma a liderança na defesa da inaceitabilidade de Trump, embora ela deva fazê-lo. Mas outros republicanos certamente podem. Mas outros republicanos certamente podem. Não é segredo para ninguém o que pessoas como o senador Mitt Romney (R-Utah) e o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), pensam sobre Trump.

A biografia de Romney está repleta de comentários sussurrados de republicanos importantes que indicam, em particular, seu medo e aversão a Trump. Mas hoje, esses republicanos permanecem agachados como covardes, esperando sobreviver como fizeram nos últimos oito anos - mantendo a cabeça baixa, ignorando as ameaças e o comportamento ditatorial de Trump. Romney, que já teve a coragem de votar para condenar Trump por tentar derrubar o governo em 2021, agora nos diz que “em algum momento você para de se preocupar com o que ele diz”.

Neste momento, Trump e seus apoiadores estão engajados em uma tentativa de obliterar a história bem diante de nossos olhos, para dizer que para baixo é para cima e para cima é para baixo, e que em vez de destruir a democracia, Trump está salvando a democracia da tirania de Biden, e que é disso que se trata os julgamentos. E essa é a resposta de Romney? As pessoas que querem depositar sua fé no bom senso dos eleitores republicanos estão contando que esses eleitores cheguem à conclusão correta por si mesmos, enquanto até mesmo seus líderes republicanos mais respeitados estão assustados demais para defender o sistema judiciário contra Trump. Isso é, de fato, muita fé.

Mas imagine um cenário diferente. Imagine que os republicanos que sabem que Trump representa uma ameaça de ditadura de repente descobrissem sua coragem e começassem a se manifestar, e não apenas um ou dois, mas dezenas deles - autoridades eleitas atuais e anteriores, ex-funcionários de alto escalão do governo Trump e de governos republicanos anteriores. Imagine se a ala do Partido Republicano que ainda acredita na defesa da Constituição se identificasse dessa forma, como “Republicanos Constitucionais” implacavelmente contrários ao homem que flagrantemente tentou subverter a Constituição e indicou sua disposição de fazê-lo novamente como presidente.

Washington (United States), 05/12/2023.- Republican Senator of Utah Mitt Romney (C) speaks to members of the news media following an all-senators classified briefing on funding for aid to Ukraine, on Capitol Hill in Washington, DC, USA, 05 December 2023. Republicans want concessions from Democrats on immigration reform in order to support additional aid funding for Ukraine. The White House has urged Congress to provide additional aid for Ukraine before current aid runs out at the end of 2023. (Ucrania) EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Foto: EFE / EFE

Então, a campanha das primárias republicanas se tornaria uma luta entre os que defendem a Constituição e os que endossam seu possível desmantelamento nas mãos de um ditador. A pequena porcentagem de republicanos que agora diz que abandonaria Trump se fosse condenado continuaria em jogo, e aqueles que agora estão com Trump porque ele pode vencer Biden podem ter motivos para começar a questionar essa suposição. Não seriam necessários muitos discursos, entrevistas bem posicionadas ou aparições em programas dominicais pelas pessoas certas para mudar a conversa. Mas essa, ao que me parece, é a única chance que Haley tem de dar uma chance a Trump nas primárias.

Mesmo que ela perca, como provavelmente perderia, sua campanha poderia, no entanto, estabelecer uma dinâmica útil e interessante para a eleição geral. A fórmula para derrotar Trump em novembro é bastante simples: Unir os democratas e dividir os republicanos. É por isso que todas as candidaturas de terceiros que estão sendo consideradas agora são desastrosas. Uma candidatura de terceiro partido bipartidária e intermediária, como a que está sendo promovida pela No Labels, certamente dará a Trump a eleição, tirando mais votos de Biden do que de Trump. Para derrotar Trump, um candidato de um terceiro partido deve atrair quase que exclusivamente eleitores republicanos. Quem estaria em uma posição melhor para fazer isso do que a pessoa que já tem um número substancial de seguidores republicanos, como Haley? Se a No Labels realmente quiser ajudar o país, ela manterá sua vaga de terceiro partido aberta para Haley. E se Haley realmente quiser salvar o país de Trump, e se ela não puder derrotar Trump nas primárias, ela concorrerá como candidata de um terceiro partido com a intenção de tirar os votos republicanos de Trump. Os eleitores republicanos dedicados à defesa da Constituição deveriam votar em Biden em vez de Trump na eleição geral? Sim, devem. Mas seria inteligente dar a eles uma alternativa mais palatável.

Muitas pessoas responderam ao meu último ensaio insistindo que a maioria dos americanos se opõe a Trump, e elas estão certas. Mas, da forma como nosso sistema funciona hoje, essa maioria popular é impedida de se unir. Muitos culpam o colégio eleitoral ou o preconceito bipartidário embutido em nosso sistema, e eles podem estar certos. Mas, pessoal, será que vamos consertar esses problemas antes de novembro? A questão é a melhor forma de reunir essa maioria em uma coalizão de democratas e republicanos constitucionais para evitar uma ditadura no próximo ano. Depois disso, podemos pensar em reformar o sistema. Primeiro, o sistema precisa sobreviver.

Essa coalizão poderia ser formada? Sim. Mas isso exigirá uma ação extraordinária de vários indivíduos importantes. As pessoas terão de assumir riscos e fazer sacrifícios, mas será que isso é pedir demais? O risco de se levantar hoje não será tão grande quanto poderá ser depois de janeiro de 2025. Será que McConnell realmente quer entrar para a história como a parteira silenciosa de uma ditadura nos Estados Unidos? Será que Romney não consegue ver que é seu destino liderar o caminho neste momento crítico da história dos Estados Unidos? Será que Paul Ryan vendeu sua alma por um assento na diretoria da Fox? Todas essas pessoas entraram para o serviço público por um motivo. Não foi para estar à altura de uma ocasião como essa? A ex-congressista do Wyoming, Liz Cheney, não deveria ter que lutar sozinha.

Para pessoas como Condoleezza Rice, James Baker e Henry Paulson Jr., qual foi o objetivo de adquirir toda essa experiência e respeitabilidade, se não para usá-la neste momento de perigo nacional? Por que os Sens. John Barrasso (R-Wyo.) e John Cornyn (R-Tex.) defendem Trump quando devem saber que ele é uma ameaça à democracia americana e à Constituição? Onde está o governador da Geórgia, Brian Kemp, o homem que corajosamente se opôs ao esforço de Trump para roubar a eleição de 2020? Onde estão todas as autoridades que souberam em primeira mão que Trump era um perigo e que ocasionalmente disseram isso em voz alta, pessoas como o ex-procurador-geral William Barr e o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, general John Kelly? Onde está o ex-vice-presidente Mike Pence, que, sozinho, salvou nosso sistema de governo há quase três anos? Esse foi seu último ato? E, por falar nisso, onde está o ex-presidente George W. Bush, que é bem conhecido por estar horrorizado com Trump? Uma palavra dele ajudaria muito a encorajar os outros. Que serviço ele poderia prestar ao seu país.

Para que eles estão guardando isso? Se for para um futuro no Partido Republicano, esqueça. O Partido Republicano está acabado como um partido político legítimo e coerente. Ou ele está prestes a se tornar o partido da ditadura de Trump ou vai se dividir em alas constitucionais e anticonstitucionais. O arranjo bipartidário que a nação conheceu desde a Guerra Civil terminou quando o culto a Trump capturou o Partido Republicano. Estamos entrando em uma nova era da política nos Estados Unidos. Poderíamos fazer pior do que entrar nela com uma coalizão de democratas e republicanos constitucionais. O fato é que, mesmo que Trump seja derrotado em novembro, a nação ainda estará em crise, pois Trump lidera seus partidários na rebelião contra esse resultado. Os democratas e os republicanos constitucionais também precisarão se unir.

Ainda é possível evitar uma ditadura de Trump? Sim. Não é necessário um milagre, apenas coragem. Mas será que as pessoas farão o que precisam fazer? Sendo a fragilidade humana o que é, e sendo os políticos ambiciosos e egoístas o que são, é provavelmente fantasioso imaginar que a combinação certa de pessoas aparecerá e mostrará a sabedoria e a coragem que não demonstraram nos últimos oito anos. Mesmo agora, estamos sendo tratados com o que Abraham Lincoln chamou de argumentos de “canção de ninar”, aqueles que pedem para você voltar a dormir e parar de se preocupar. Tais como: Os eleitores verão a razão. As pesquisas não são confiáveis. O sistema judicial funcionará. Trump não fará o que está ameaçando fazer. Mesmo quando nos aproximamos cada vez mais da possibilidade de uma ditadura nos Estados Unidos, aceitamos as mesmas garantias que temos aceitado nos últimos oito anos. Será que achamos que desta vez teremos um resultado diferente? Existe uma palavra para isso.

Alguns leitores de meu último ensaio fizeram uma pergunta justa: O que um cidadão comum pode fazer? A resposta é: o que eles sempre fazem quando realmente se preocupam com algo, quando consideram isso uma questão de vida ou morte. Eles se tornam ativistas. Eles se organizam. Fazem passeatas e comícios pacíficos e legais. Assinam petições. Inundam seus representantes, republicanos ou democratas, com telefonemas e correspondências, pedindo-lhes que se manifestem e defendam a Constituição. Eles convocam seus líderes políticos, estaduais e locais, e lhes dão coragem para se manifestarem também. Os americanos costumavam fazer esse tipo de coisa. Será que eles se esqueceram de como fazer isso? Correndo o risco de soar como Capra, se todos os americanos que temem uma ditadura de Trump agissem de acordo com esses temores, os expressassem, convencessem outros, influenciassem seus representantes eleitos, então sim, isso poderia fazer a diferença. Outro navio está passando e ainda pode nos salvar. Será que vamos nadar em sua direção desta vez ou vamos deixá-lo passar, como fizemos com todos os outros? Sou profundamente pessimista, mas não poderia desejar mais fervorosamente que provassem que estou errado.