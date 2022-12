Venezuela vai reabrir fronteira com a Colômbia a partir de 1º de janeiro

CARACAS ― O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira, 12, que a fronteira terrestre entre o país e a Colômbia será reaberta totalmente em 1º de janeiro. O acordo diplomático é resultado do processo de normalização das relações entre os dois países, iniciada em setembro.

Maduro anunciou a reabertura da fronteira em um pronunciamento transmitido pelo canal estatal de televisão. Posso anunciar que abriremos completamente a fronteira de todo o ocidente da Venezuela com a Colômbia para a passagem de veículos”, disse Maduro.

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente venezuelano classificou a reabertura da fronteira como “um grande presente para os nossos povos”, referindo-se a venezuelanos e colombianos.

Venezuela e Colômbia iniciaram em 26 de setembro um processo para abrir a fronteira terrestre, fechada parcialmente há sete anos e totalmente bloqueada há três anos, quando Maduro rompeu relações, depois que o governo colombiano de Iván Duque não reconheceu a sua reeleição.

Assim que chegou ao poder, Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda da Colômbia, procurou retomar o vínculo e promoveu a reabertura das fronteiras.

Nicolás Maduro recebe Gustavo Petro no Palácio de Miraflores, em Caracas; presidentes de esquerda retomaram diálogos entre Venezuela e Colômbia. Foto: Miguel Gutiérrez/ EFE - 01/11/2022

Os dois países compartilham uma fronteira de mais de 2.200 km atingida pelo narcotráfico, contrabando e por grupos armados, e pela qual o comércio entrou em colapso a partir da ruptura.

Atualmente, a Ponte Simón Bolívar, que liga Cúcuta à cidade venezuelana de San Antonio del Táchira, está aberta para veículos de carga entre as 10h e 17h, e para pedestres entre as 5h e 18h. A conexão aérea foi retomada parcialmente, com duas linhas entre os dois países e a expectativa de que as rotas sejam ampliadas./ AFP