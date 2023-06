Viagem de secretário de Estado americano à Ásia tenta evitar colisão catastrófica EUA e China

As reuniões com altos funcionários da China, Índia e Japão destacaram os três centros de poder essenciais no Indo-Pacífico. Ao buscar maior envolvimento com todos os três, o presidente Joe Biden está tentando criar um equilíbrio estratégico mais estável. Em vez de andar na corda bamba bipolar entre Washington e Pequim, o governo tenta construir uma matriz de relacionamentos, com os Estados Unidos como um interlocutor-chave em cada nó.

Não se engane: o desafio estratégico que animou os três encontros é evitar um conflito desastroso entre Estados Unidos e China. O diálogo com a China deve reduzir as incertezas e os riscos potenciais no que será uma contínua competição sino-americana; a parceria com a Índia deve aumentar a capacidade da Índia de dissuadir a China e também a dissuasão dos EUA; uma cooperação mais profunda com o Japão e seus vizinhos, Coreia do Sul e Filipinas, deve ajudar a amortecer o perigo de uma colisão catastrófica entre EUA e China.

O evento principal, a viagem de Blinken a Pequim, foi a primeira visita de um secretário de Estado à capital chinesa em cinco anos. Nicholas Burns, o embaixador dos Estados Unidos em Pequim, resumiu sua importância em uma entrevista comigo esta semana: “A reunião do secretário é a abertura de uma nova fase no relacionamento. Ambos os lados reconheceram que a ausência de conversa é perigosa”.

Imagem mostra reunião entre o presidente da China, Xi Jinping, e o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, nesta segunda-feira, 19, em Pequim. Encontro marca reaproximação das duas superpotências Foto: Leah Millis/AP

A China tem sinalizado sua prontidão para melhorar a cooperação desde a reunião em Viena no mês passado entre o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan e o principal diplomata chinês Wang Yi. As discussões francas ali abriram caminho para a viagem de Blinken, que deve ser seguido em breve a Pequim pela secretária do Tesouro, Janet Yellen.

O que está por vir na agenda EUA-China é confuso: as autoridades dos EUA esperam uma maior cooperação econômica, talvez incluindo uma iniciativa para fornecer alívio da dívida para os países pobres. Os Estados Unidos encorajaram a mediação chinesa de um acordo para a guerra na Ucrânia que não recompense a agressão da Rússia. Um avanço parece improvável enquanto a Ucrânia está travando sua contraofensiva. Uma possibilidade tentadora é falar sobre os limites da Inteligência Artificial, que o presidente chinês Xi Jinping disse no mês passado que precisa de “uma nova arquitetura de segurança”.

Continua após a publicidade

A visita de Estado do primeiro-ministro indiano Narendra Modi a Washington nesta semana pode ser a verdadeira peça central nessa estratégia. A população da Índia agora é maior que a da China e sua economia está crescendo muito mais rápido. A Índia manterá sua independência como uma potência indecisa, mas a visita de Modi demonstrará que ela se inclina cada vez mais para o estado de direito liderado pelos americanos – com crescentes laços econômicos, de inteligência e militares com os Estados Unidos.

“A Índia pode ser o relacionamento bilateral mais importante para os Estados Unidos no século 21″, argumentou um alto funcionário do governo. Ele explicou em uma entrevista que, enquanto os estrategistas falavam há uma década sobre os Estados Unidos e a China como o “G-2″, as únicas superpotências do mundo, o relacionamento dos EUA com uma Índia em rápido crescimento pode fornecer um G-2 alternativo.

Nova Délhi não será um parceiro fácil para Washington. A espinhosa burocracia indiana pode ser resistente à transparência e à cooperação. O nacionalismo hindu de Modi assustou as minorias na Índia, e seu estilo de governo às vezes beira o autoritarismo. Mas a Índia continua sendo uma democracia genuína, e suas elites favorecem cada vez mais laços estreitos com os Estados Unidos.

O ponto alto na futura competição dos Estados Unidos com a China será a tecnologia, e aqui o aprofundamento dos laços da Índia com os Estados Unidos pode ser um trunfo. O Conselho de Segurança Nacional de Biden elaborou uma “iniciativa sobre tecnologia crítica e emergente” com a Índia que, segundo um informativo de janeiro do NSC, envolverá cooperação bilateral em IA, tecnologias quânticas, sistemas sem fio avançados, cadeias de suprimentos de semicondutores, sistemas espaciais e outros tecnologias. Essa é uma mudança de jogo em potencial.

Imagem mostra reunião virtual entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em abril. Os dois líderes devem se encontrar em Washington para ampliar laços Foto: Kevin Lamarque / Reuters

O que levou Modi a Washington é sua crescente preocupação com a agressão chinesa em sua fronteira. Embora poucos americanos saibam disso, a China e a Índia travaram uma sangrenta escaramuça na fronteira em junho de 2020 no vale de Galwan, na região fronteiriça do Himalaia. Os dois lados evitaram o tiroteio, mas travaram uma terrível batalha medieval, com lanças e escudos que mataram 20 soldados indianos e quatro chineses.

Continua após a publicidade

Washington compartilhou inteligência com Modi sobre o rápido crescimento da China ao longo da fronteira, incluindo um novo quartel-general da divisão do exército e redes rodoviárias e ferroviárias para abastecimento. Mas Ashley Tellis, do Carnegie Endowment for International Peace, adverte em um artigo recente da revista Foreign Affairs: “Nova Délhi nunca se envolverá em nenhum confronto dos EUA que não ameace diretamente sua própria segurança”. A parceria de Washington com Délhi pode estar se aprofundando, mas não se tornará uma aliança semelhante à Otan.

Quem acordou para o novo jogo de poder na Ásia é o Japão, que está combinando seu crescente poderio militar com diplomacia flexível para consertar as cercas com vizinhos asiáticos que compartilham o medo de Pequim. Sullivan se reuniu em Tóquio para duas sessões de estratégia trilateral - primeiro uma reunião Coreia do Sul-EUA-Japão, seguida por uma sessão Filipinas-EUA-Japão. “Temos um vento favorável diplomático e político, e a China sabe disso”, disse Rahm Emanuel, embaixador dos EUA no Japão, em entrevista esta semana.

A competição entre a China e os Estados Unidos será inevitável na região do Indo-Pacífico. Provavelmente ficará mais intenso durante a maior parte de nossas vidas. Mas a diplomacia está produzindo algumas reduções de velocidade necessárias - e uma rede de segurança cada vez maior - que deve reduzir a probabilidade de um colapso fatal.