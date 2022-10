Vídeos inéditos mostram reação de Nancy Pelosi e parlamentares dos EUA à invasão do Capitólio; veja

Vídeos inéditos exibidos na quinta-feira, 13, por redes de TV americanas e pelo Comitê do Congresso dos EUA sobre a invasão do Capitólio, mostraram a reação de deputados e senadores antes e depois da tomada da sede do Legislativo, em Washington, por extremistas pró-Trump. As gravações revelaram em detalhes como líderes dos dois partidos, como a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, negociaram com autoridades de segurança para controlar a crise.

Na sessão em que decidiu, por unanimidade, convocar o ex-presidente Donald Trump a depor perante o Congresso, o Comitê exibiu vídeos em que parlamentares telefonam pedindo ajuda às autoridades durante o ataque, instigado pelo ex-presidente. Em um trecho, o senador Mitch McConnell e outros líderes do Partido Republicano pedem ajuda ao Departamento de Defesa, em outro, Pelosi é quem aparece a frente das negociações.

Leia também Comissão da Câmara dos EUA intima Trump a depor e entregar documentos sobre ataque ao Capitólio

Em uma das filmagens, exibida pela CNN americana, Pelosi é vista observando a multidão se aglomerar perto do Capitólio. Por volta do meio-dia daquele dia, Trump fez um discurso detonando as tentativas de certificar a vitória de Biden e declarando que ele marcharia para a área ao lado de seus apoiadores. “Diga a ele que se ele vier aqui, vamos para a Casa Branca”, diz Pelosi, rindo.

Take 7 minutes to watch House Speaker Nancy Pelosi, Senate Majority Leader Chuck Schumer, Senate Minority Leader Mitch McConnell and others respond to the Capitol insurrection in previously unseen footage. pic.twitter.com/qFDdLSuMmM — The Recount (@therecount) October 13, 2022

Mais tarde, uma assessora de Pelosi informa a deputada, na época em que os manifestantes estavam começando a se reunir no Capitólio, que o Serviço Secreto havia persuadido Trump a não ir até o local.

“Espero que ele venha. Eu quero dar um soco nele,” Pelosi diz em resposta, gesticulando com a palma da mão. “Este é o meu momento. Eu estive esperando por isso. Por invadir o terreno do Capitólio. Eu quero dar um soco nele, e vou para a cadeia, e serei feliz.”

Pelosi’s response to hearing Trump might march to the Capitol is definitely worth watching pic.twitter.com/wpUlvKoqwT — Acyn (@Acyn) October 14, 2022

Continua após a publicidade

A atitude de Pelosi diante da crise -- e revelada pelas gravações -- foi aplaudida por democratas nas redes sociais e por analistas da política americana, que consideraram que a presidente da Câmara conseguiu manter a calma em um momento crítico, sendo a porta-voz do Congresso em diálogos com serviços de segurança.

“Ela foi uma general de batalha em saltos taupe, fazendo chamadas para mover tropas, para reprimir a emboscada, para garantir uma transferência pacífica de poder”, escreveu a colunista Petula Dvorak no The Washington Post. “Calma, fria e focada, Pelosi era a líder que a democracia americana precisava naquele dia”, acrescentou.

As imagens de bastidor foram feitas pela filha de Pelosi, Alexandra Pelosi, documentarista que trabalha com a HBO, mas revelam mais do que a atuação da própria mãe. Trechos das gravações mostram legisladores telefonando para líderes do governo federal e local, solicitando mais pessoal de segurança.

Whoa. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, and others talking to DoD, DoJ, local governors, VP Pence and more during January 6th to try to bring an end to the violence. This may be the single most important and gripping clip shown by the Jan. 6 committee to date. pic.twitter.com/OsRnRdFLVi — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 13, 2022

O vice-presidente Mike Pence também pode ser visto tentando intervir para ajudar a acalmar a violência. Em algumas imagens, ele diz a Pelosi e a outros parlamentares que conversou com a Polícia do Capitólio, já que o Congresso planejava retomar a sessão de certificação da eleição de Joe Biden ainda naquela noite.

Em um diálogo entre Pence e Pelosi, a deputada democrata diz temer pela presença do vice-presidente republicano no Capitólio naquele dia. Ele se tornou um alvo da multidão, que chegou a gritar “Hang Mike Pence!” (enforquem Mike Pence), depois dele ter se recusado a impedir a certificação da vitória de Biden – algo que ele não podia fazer. “Eu me preocupo com você estar naquele Capitólio”, disse Pelosi ao vice-presidente. “Não deixe ninguém saber onde você está.”

Evidências

Continua após a publicidade

As imagens também indicam que Pelosi solicitou rapidamente a Guarda Nacional em 6 de janeiro, contrariando as sugestões de vários republicanos de que ela teria demorado a dar resposta.

O líder da minoria na Câmara, Steve Scalise, que anteriormente expressou dúvidas sobre as ações de Pelosi durante a invasão, foi visto nas imagens transmitidas durante a audiência do comitê ao lado de Pelosi e do líder da maioria no Senado, Charles Schumer, em Fort McNair, enquanto pediam que as forças de segurança respondessem à invasão.

Comitê do Congresso exibe vídeos dos bastidores do 6 de janeiro de 2021. Foto: Alex Wong/ EFE

Outro vídeo, filmado por volta das 16h17, mostra legisladores em Fort McNair assistindo Trump pedir aos insurgentes que voltem para casa em uma mensagem de vídeo. “Esta foi uma eleição fraudulenta, mas não podemos fazer o jogo dessas pessoas”, disse Trump. “Temos que ter paz. Então vão para casa, nós vos amamos – vocês são muito especiais.”

Um frustrado Schumer aponta para o que parece ser uma televisão e diz: “Nós emitimos uma declaração dizendo que ele tem que fazer uma declaração, e ele vem com essa b...”. Pelosi responde: “Insurreição. Isso é um crime, e ele é culpado disso.”/WPOST e AP









Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade