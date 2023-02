Vitória da Rússia na Ucrânia levaria Ocidente a guerra contra China, diz ex-aliado de Putin

LONDRES - Uma vitória militar russa na Ucrânia encorajará Pequim e levará a uma guerra entre os Estados Unidos e a China por causa de Taiwan, alertou Mikhail Khodorkovski, o magnata russo exilado e crítico do regime de Vladimir Putin, em uma entrevista antes dos comentários que fará para líderes globais em uma grande conferência de segurança e defesa na Alemanha no próximo fim de semana.

“Uma guerra perdida na Ucrânia é um trampolim para a guerra na Ásia-Pacífico”, disse Khodorkovski em entrevista ao Washington Post em Londres, onde vive atualmente. “Você precisa entender que quando até mesmo um cara grande é atingido no rosto, vários outros caras começam a duvidar se aquele cara é realmente tão forte, e eles vão querer arrancar os dentes dele. … Se os EUA querem ir para a guerra na Ásia, então o caminho mais correto para isso é mostrar fraqueza também na Ucrânia.”

Khodorkovski, que passou uma década na prisão na Rússia antes de ser perdoado por Putin em 2013, disse que intensificar a ajuda militar ocidental à Ucrânia e garantir sua vitória é a única maneira de os EUA evitarem tal conflito militar com a China.

Crítico de Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovski passou uma década na prisão na Rússia antes de ser perdoado pelo presidente Foto: Isabel Infantes/AFP - 1º/11/2022

Khodorkovski deve falar neste fim de semana na Conferência de Segurança de Munique, onde ele e duas outras figuras da oposição, o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, e Yulia Navalnaya, mulher do líder da oposição preso Alexei Navalny, foram convidados em vez de representantes oficiais do governo russo.

Seus convites representam uma clara repreensão ao Kremlin sobre a guerra de Putin na Ucrânia. É a primeira vez que membros da oposição foram convidados em vez de autoridades russas para a conferência de segurança, um evento de alto nível em que Putin fez um discurso histórico rejeitando o Ocidente em 2007 e onde o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, é normalmente um rosto familiar.

A Rússia se recusou a participar da conferência do ano passado, realizada pouco antes do início de sua invasão, dizendo que o evento estava “se transformando em um fórum transatlântico” e “perdendo sua inclusão e objetividade”.

Christoph Heusgen, presidente da conferência de segurança, disse que representantes oficiais da Rússia não seriam convidados enquanto Putin “negasse o direito de existência da Ucrânia”.

Três caminhos

Na entrevista, Khodorkovski, que já foi o homem mais rico da Rússia como principal proprietário da companhia petrolífera Yukos, disse que o Ocidente agora tem uma escolha entre três caminhos em sua estratégia de apoio à Ucrânia.

A trajetória atual, apesar dos acordos recentes para fornecer tanques de batalha avançados, representa apenas um apoio militar incremental e está abrindo caminho para uma guerra prolongada e cheia de riscos, disse Khodorkovski. Nesta situação, não há garantias de que a Ucrânia possa sustentar seu atual nível de baixas, enquanto as disputas políticas nos Estados Unidos antes da eleição presidencial de 2024 podem levar os legisladores a cortar o fornecimento de armas e a ajuda econômica.

“Se o Ocidente considerar que a Ucrânia tem força suficiente para continuar a perder de 350 a 500 pessoas por dia em mortos e feridos, e se puder garantir um fornecimento garantido e constante de armas e munições, tudo bem”, disse ele. “Mas isso é um risco muito grande.” Enquanto isso, disse ele, Putin poderia tentar responder “assimetricamente” desestabilizando governos na África, nos Bálcãs e no Oriente Médio, bem como potencialmente no Ocidente.

Um segundo caminho envolveria o Ocidente intensificar rápida e significativamente a assistência militar para incluir mísseis de longo alcance e caças que permitiriam à Ucrânia destruir as linhas de abastecimento russas.

“A única coisa que pode impactar a situação no campo de batalha é a aviação”, disse Khodorkovski. “Todo o resto é secundário.”

Em imagem de arquivo, apoiadores de Mikhail Khodorkovski fazem manifestação do lado de fora de tribunal onde ele comparecia a uma audiência Foto: Sergei Karpukhin/Reuters - 15/01/2004

Embora o apoio ocidental à Ucrânia tenha sido muito maior do que muitos esperavam, “isso não cancela o fato de que o Ocidente precisa fazer muito mais”, disse ele. A assistência frequentemente acompanha os eventos no campo de batalha e “quando você começar a fornecer esses mísseis e tanques, já será tarde demais. … Se em três meses a frente se mover em direção a Kiev, eles darão aviões, mas será tarde demais porque não haverá mais aeródromos “, disse ele.

Uma terceira rota veria Washington e seus aliados eventualmente “dar meia-volta e partir como fizeram no Afeganistão e como fizeram na Síria e em outros lugares”, disse ele.

“Putin é uma pessoa que pensa retrospectivamente e considera que, se algo aconteceu antes, muitas vezes acontecerá novamente da mesma forma no futuro”, disse Khodorkovski. “E ele não costuma errar nisso. Pensando retrospectivamente, ele vê que cada vez que começa uma pequena e nova guerra, ele é capaz de consolidar a sociedade ao seu redor e vê os americanos irem embora várias vezes. … Mas se ele terminar a operação na Ucrânia com sucesso para si mesmo, então os patriotas nacionais que agora são sua principal fonte de apoio não permitirão que ele pare e a próxima guerra começará.”

Embora a agressão russa continue além da Ucrânia, disse Khodorkovski, qualquer vitória aparente de Putin na Ucrânia também encorajaria a China a avançar para Taiwan , ele disse. “Quando ouço americanos dizerem que precisamos escolher entre ajudar a Ucrânia e ajudar Taiwan porque não podemos estender a ambos, parece tão primitivo que tenho a sensação de que deve ser um truque”, disse ele.

Qualquer acordo negociado em que a Ucrânia seja forçada a concordar em ceder território, como as regiões de Donetsk e Luhansk, endureceria a posição dos falcões, em quem o presidente russo foi forçado a contar para angariar apoio público à guerra. Putin seria então “forçado sob pressão” a lançar novos ataques à Ucrânia, disse Khodorkovski.

Ucraniana se ajoelha diante do caixão de seu marido, um soldado morto durante os combates em Azovstal só agora identificado Foto: Emilio Morenatti/AP - 15/02/2023

Khodorkovski há muito usa sua Open Russia Foundation para combater o regime de Putin e agora patrocina uma série de projetos de oposição política russa. Seu livro mais recente, How to Slay a Dragon (Como matar um dragão, na tradução livre), conclama o Ocidente a começar a se preparar para um regime pós-guerra pós-Putin, no qual o sistema presidencial da Rússia deve ser desmantelado e substituído por uma república parlamentar.

Uma rápida escalada no apoio ocidental à Ucrânia para encerrar a guerra rapidamente, derrotando as tropas russas, seria “melhor para a Rússia”, disse Khodorkovski. “Menos pessoas morrerão e o acúmulo de força dos terríveis patriotas nacionais será menor”, disse ele.

Caso contrário, o país enfrentará um colapso muito mais profundo. Quanto mais a guerra continuar, maior a chance de que os russos parem de culpar seu governo pela morte de seus entes queridos e culpem a Ucrânia, disse ele.

De acordo com Khodorkovski, um conflito prolongado também é arriscado para Putin, que enfrenta ressentimentos de ambos os lados de uma elite profundamente dividida: o campo patriota nacionalista, que acredita que Putin deveria agir de forma mais decisiva e radical para conquistar a Ucrânia, e uma política mais liberal. campo mental que considera a guerra um erro terrível.

Até o momento, não há indícios de que alguém vá agir contra o presidente autoritário. Mas se ficar claro que Putin está perdendo a guerra, Khodorkovski disse que a história pode se repetir com os governadores regionais se recusando a receber ordens de Moscou, como fizeram em 1999, uma situação que acabou forçando o enfraquecido presidente Boris Yeltsin a renunciar.

Putin, até agora, está se mantendo firme. “A propaganda ainda é capaz de convencer as pessoas de que elas estão vencendo no front”, disse Khodorkovski, acrescentando que mesmo um esforço fracassado de recrutamento não prejudicou Putin. “A mobilização foi mais fácil para ele do que muitos esperavam”, disse, acrescentando: “Agora é uma questão do que acontece no campo de batalha. Tudo o mais tem um significado absolutamente marginal”.