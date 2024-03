Vitória de Putin na Rússia traria mais seis anos de guerra e tensão com Ocidente

Enquanto Vladimir Putin se encaminha para mais um mandato de seis anos como presidente da Rússia, há pouco drama eleitoral na disputa. O que ele vai fazer depois de declarar a vitória certa é o que está chamando a atenção e, para muitos observadores, provocando ansiedade.

A votação que termina no domingo dará a vitória a Putin, que ganhará um novo mandato de seis anos e ficará no cargo até 2030, dando-lhe três décadas completas de liderança na Rússia como presidente ou primeiro-ministro - e superando o ditador da União Soviética, Josef Stalin (1924 - 1953). O peso desse longo mandato e a supressão completa de vozes eficazes da oposição doméstica dão a Putin um poder quase irrestrito.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de um encontro com ativistas de sua campanha eleitoral em Moscou em 31 de janeiro Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

A posição é reforçada pela surpreendente resiliência da economia russa, apesar das amplas sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia.

Ela também é fortalecida pelos avanços incrementais, mas consistentes, de Moscou no campo de batalha nos últimos meses, pelo apoio cada vez menor dos Estados Unidos e de outros países à ajuda militar a Kiev e pelo ceticismo crescente em alguns países ocidentais em relação a atitudes sociais mais progressistas que ecoam o impulso de Putin por “valores tradicionais”.

Em resumo, Putin entraria em um novo mandato com poucas restrições, e isso poderia se manifestar rapidamente em novas ações importantes.

“A eleição presidencial da Rússia não é tão importante quanto o que virá depois. Putin sempre adiou medidas impopulares para depois das eleições”, disse Bryn Rosenfeld, professor da Universidade de Cornell que estuda a política pós-comunista.

Provavelmente, a medida mais impopular que ele poderia tomar em casa seria ordenar uma segunda mobilização militar para lutar na Ucrânia; a primeira, em setembro de 2022, provocou protestos e uma onda de russos fugiu do país para evitar ser convocada. Por mais impopular que uma segunda mobilização possa ser, ela também poderia apaziguar os parentes dos soldados que foram convocados há 18 meses.

Algumas pessoas na Rússia acreditam que isso pode acontecer. “Os líderes russos estão agora falando em ‘consolidar toda a sociedade russa em torno de suas necessidades de Defesa’”, disse Brian Michael Jenkins, consultor sênior do think tank RAND Corporation, à The Associated Press.

“O significado exato dessa frase não está totalmente claro, mas sugere que a liderança da Rússia entende que a guerra descrita por Putin continuará por muito tempo e, portanto, os recursos devem ser mobilizados”, acrescentou. “Em outras palavras, a sociedade russa deve ser organizada para uma guerra perpétua.”

Mas Tatiana Stanovaia, pesquisadora sênior do Carnegie Russia Eurasia Center, diz que Putin não precisa de uma mobilização, em parte porque muitos russos de regiões mais pobres se alistaram para lutar a fim de obter um salário mais alto do que o que podem ganhar em suas oportunidades limitadas em casa.

Além disso, a aparente confiança de Putin de que a guerra está virando a favor da Rússia provavelmente fará com que ele continue a insistir que a única maneira de acabar com o conflito é a Ucrânia sentar-se à mesa de negociações, disse ela. "O que, de fato, significa capitulação". Embora o apoio à Ucrânia seja fraco em Washington, tanto o presidente francês Emmanuel Macron quanto o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radek Sikorski, disseram recentemente que o envio de tropas para apoiar Kiev é pelo menos uma possibilidade hipotética. Com essas declarações em mente, Putin pode estar motivado a testar a determinação da Otan. Alexandra Vacroux, diretora executiva do Davis Center for Russian and Eurasian Studies da Universidade de Harvard, postula que, dentro de alguns anos, a Rússia fará uma tentativa de avaliar o compromisso da Otan com o Artigo 5, a garantia de defesa comum da aliança, segundo a qual um ataque a um membro é considerado um ataque a todos.

“Não acho que Putin pense que precisa ser fisicamente e militarmente mais forte do que todos os outros países. Ele só precisa que eles sejam mais fracos e mais fraturados. Portanto, a questão para ele é... em vez de se preocupar tanto em se tornar mais forte, como posso tornar todos os outros mais fracos?”, disse ela.

“Portanto, para fazer isso, é preciso encontrar uma situação em que se possa testar o Artigo 5″ e, se a resposta for branda ou incerta, “então você mostrou que a Otan é apenas um tigre de papel”, disse Vacroux.

A Rússia poderia realizar esse teste sem uma ação militar aberta, disse ela, acrescentando: “Você poderia imaginar, por exemplo, que uma das grandes questões é que tipo de ataque cibernético constitui uma ameaça de ataque?”

Militares russos em uma estação de agrupamento improvisada durante votação antecipada nas eleições presidenciais russas na região de Donetsk, controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia Foto: Serviço de imprensa do Ministério de Defesa da Rússia via AP

Embora não seja um membro da Otan, a Moldávia está cada vez mais preocupada em se tornar um alvo russo. Desde a invasão da Ucrânia, a vizinha Moldávia tem enfrentado crises que aumentaram os temores em sua capital, Chisinau, de que o país também esteja na mira do Kremlin.

O congresso na região separatista da Transnístria, na Moldávia, onde a Rússia baseia cerca de 1.500 soldados como forças de paz nominais, apelou a Moscou por “proteção” diplomática devido à suposta pressão crescente da Moldávia.

Esse apelo potencialmente deixa “muito espaço para uma escalada”, disse Cristain Cantir, professor de relações internacionais da Moldávia na Universidade de Oakland. “Acho que é útil ver o congresso e a resolução como um aviso à Moldávia de que a Rússia pode se envolver mais na Transnístria se Chisinau não fizer concessões.”

Na frente interna russa, medidas mais repressivas podem vir em um novo mandato de Putin, mesmo que os apoiadores da oposição e a mídia independente já estejam intimidados ou silenciados.

Stanovaya sugeriu que o próprio Putin não conduz medidas repressivas, mas que ele aprova tais ações que são planejadas por outros na expectativa de que elas sejam o que o líder do Kremlin deseja.

“Muitos atores estão tentando sobreviver e se adaptar, competindo entre si e, muitas vezes, com interesses contraditórios”, disse ela. “E estão tentando, todos juntos e em paralelo, garantir suas próprias prioridades e a estabilidade do regime.”

No ano passado, a Rússia proibiu o suposto “movimento” LGBTQ+, declarando-o extremista no que as autoridades disseram ser uma luta por valores tradicionais como os defendidos pela Igreja Ortodoxa Russa em face da influência ocidental. Os tribunais também proibiram a transição de gênero.

Ben Noble, professor associado de política russa na University College London, disse acreditar que a comunidade LGBTQ+ poderia enfrentar mais repressão em um novo mandato de Putin.

Na visão do Kremlin, eles “podem ser considerados como uma importação do Ocidente decadente”, disse ele.