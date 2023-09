‘Mundo em policrise’: ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental atormentam mais jovens

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Foi “o verão (no hemisfério norte) do poder feminino”, um tour de force de um trio cheio de brilho. Com casas de sonho cor-de-rosa, músicas e lantejoulas, Barbie, Taylor Swift e Beyoncé impulsionaram a economia e aumentaram a confiança das mulheres.

Por isso, fiquei triste ao conversar com amigos que tinham filhas na faculdade, ao ouvir sobre a ansiedade desenfreada, os campi inundados de ISRSs - estimulantes da serotonina encontrados em medicamentos como Prozac e Lexapro - e as longas esperas pela terapia.

Mulheres e os homens jovens estão perturbados com o custo da moradia, as mudanças climáticas, o racismo e o preconceito, e as mulheres jovens também são afetadas por ameaças à sua saúde reprodutiva. Foto: Dziana Hasanbekava/Pexels

É um tema importante entre as mães: filhas que lutam contra a ansiedade ou os efeitos dos ansiolíticos, que podem incluir aumento de peso e perda de libido. Muitas jovens universitárias estão oscilando entre a ansiedade, sem comprimidos, e o entorpecimento e a insegurança corporal, com eles.

Essas jovens parecem ter tudo, mas são incapazes de aproveitar plenamente um período de suas vidas que deveria estar repleto de aventuras e promessas.

“A volta às aulas sempre foi um momento de entusiasmo sobre o futuro: novos cadernos, novos materiais”, refletiu uma amiga, mãe de uma filha adolescente. “Mas parece que as pessoas estão desaparecendo na tristeza. Todo mundo está procurando um psiquiatra ao invés de um lápis afiado.”

A música de Billie Eilish no filme Barbie, What Was I Made For?, tornou-se o hino de mulheres jovens ansiosas e deprimidas, em parte porque Eilish se abriu sobre seus problemas entre os 12 e 16 anos, seus pensamentos suicidas, automutilação e dismorfia corporal.

Superficialmente, a letra é sobre uma boneca se transformando em ser humano, mas Eilish, 21, diz que ela também reflete sua própria jornada agonizante.

I used to float, now I just fall down (Eu costumava flutuar, agora simplesmente caio)

I used to know but I’m not sure now (Eu costumava saber, mas não tenho certeza agora)

What I was made for. … (Para que eu fui feita. …)

I don’t know how to feel (Não sei como me sentir)

But someday, I might. … (Mas algum dia, talvez saiba…)

When did it end? All the enjoyment (Quando acabou? Toda a alegria)

I’m sad again, don’t tell my boyfriend (Estou triste de novo, não conte ao meu namorado)

It’s not what he’s made for. (Ele não foi feito para isso)

O desespero dos adolescentes tem sido amplamente analisado nos últimos anos: os danos causados pelas redes sociais, os algoritmos de microtargeting que inflamam a inveja, o conflito e a política divisiva, os intermináveis tiroteios em escolas, o isolamento da covid, um planeta devorado por chamas e inundações, conquistas “nunca suficientes” e a cultura do consumo, adultos ansiosos criando uma atmosfera de nervosismo, uma sociedade digitalmente conectada, mas emocionalmente desarticulada e espiritualmente desorientada.

“Os jovens estão recebendo muitas informações alarmantes e, devido aos dispositivos digitais, eles - como muitos de nós - estão recebendo informações o dia todo, todos os dias”, disse Lisa Damour, autora de The Emotional Lives of Teenagers.

Vai além dos jovens. O Wall Street Journal publicou uma matéria de primeira página sobre “O negócio em expansão da ansiedade americana” que começava assim: “Uma busca por ‘alívio da ansiedade’ no Google traz links para suplementos na forma de comprimidos, adesivos, gomas e sprays bucais. Existem dispositivos vibratórios que ficam pendurados em seu pescoço e ‘tonificam seu nervo vago’, bichos de pelúcia pesados, bolas antiestresse cheias de contas e livros para colorir que afirmam trazer calma.”

A capa da Newsweek fala de “uma geração dominada pela ansiedade climática”, “Don’t Lose Hope” (Não perca a esperança). O aplicativo Calm adicionou meditações e palestras sobre ansiedade, incluindo “Felt Piano for Anxiety” (Piano de feltro para ansiedade), em que o pianista adiciona feltro entre os martelos e as cordas para um som mais suave.

Até as comédias românticas foram afetadas. Em uma prévia de What Happens Later com Meg Ryan e David Duchovny, o personagem de Duchovny conta: “Fui diagnosticado com ansiedade antecipatória”.

Laurence Steinberg, autor de You and Your Adult Child, disse que a ansiedade aumenta acentuadamente entre as mulheres na primeira metade dos 20 anos, quando o cérebro ainda é plástico.

Ele disse que as mulheres e os homens jovens estão perturbados com o custo da moradia, as mudanças climáticas, o racismo e o preconceito, e as mulheres jovens também são afetadas por ameaças à sua saúde reprodutiva. (O historiador Adam Tooze disse que o mundo está em “uma policrise”.)

“Muitos dos meus amigos com filhos adultos tiveram que fazer terapia porque estão muito estressados por causa dos problemas dos filhos”, observou Steinberg.

Ele disse que os mecanismos de enfrentamento devem ser ensinados. “Não acho que deveríamos apenas distribuir comprimidos e pensar que isso vai resolver o problema”, disse ele.

Talvez as mulheres sejam mais afetadas porque estão mais intrinsecamente ligadas às emoções e mais focadas na conversa, nos relacionamentos, na intimidade, no carinho e na comunidade feminina, como vemos desde os tempos dos caçadores-coletores até os romances de Jane Austen e “Real Housewives”.

A filha de 19 anos de uma amiga, que tomou Prozac por um tempo, explicou: “A covid aconteceu no momento em que estávamos entrando no mundo e começando a nos ver como seres sexuais, como pessoas, como mulheres. Tudo o que conseguimos fazer foi ficar obcecados com o TikTok, que está cheio de desinformação. O mundo lá fora era apocalíptico, enquanto em casa o nosso mundo também era um pouco apocalíptico porque estávamos perdendo o sentido de nós mesmos.” Mas, como ela mandou uma mensagem para sua mãe na sexta-feira: “Ficaremos bem. As mulheres tendem a conseguir.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES