Retiros de menopausa são a última novidade em viagens de bem-estar

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Com um número cada vez maior de mulheres se aproximando da idade das mudanças hormonais - até 2025, cerca de 1,1 bilhão de mulheres no mundo inteiro terão passado pela menopausa -, o setor de viagens está atendendo um novo nicho: mulheres que querem ajuda para lidar com tudo, de ondas de calor a mudanças de humor, talvez com alguns tratamentos clássicos de spa incluídos.

As ofertas voltadas para a menopausa variam muito, desde técnicas de atenção plena até remédios fitoterápicos, passando por orientação nutricional e exercícios. Segundo especialistas, às vezes a atividade mais importante é apenas a chance de se relacionar com outras mulheres que enfrentam os mesmos problemas. “Há uma grande cura na descoberta de que muita gente está passando por uma circunstância semelhante”, observou Melissa Biggs Bradley, fundadora e CEO da Indagare, empresa de viagens baseada em associados que recentemente anunciou seu primeiro retiro de meia-idade e menopausa.

Uma aula no Kripalu Center em Stockbridge, Massachusetts, que está realizando este mês seu primeiro retiro focado na menopausa. Foto: Kripalu Center for Yoga & Health/The New York Times

No Six Senses Hotel & Spa, no Vale do Douro, em Portugal, participei recentemente de um retiro de menopausa personalizado de três dias para lidar com meus suores noturnos, enxaquecas, dores nas articulações e mudanças de humor, e para entender melhor a montanha-russa hormonal (quartos a partir de 850 euros ou cerca de US$ 924). Depois de um exame de saúde, recebi uma agenda personalizada para nutrir e equilibrar meu corpo envelhecido e em transformação. Em primeiro lugar, uma sessão personalizada de treinamento de força - agachamentos, arremetidas, pranchas e exercícios com faixa elástica - para remediar minha dor nas articulações e fortalecer os ossos.

Para minha pele excessivamente seca, fui submetida a um tratamento facial estimulante com colágeno - a produção de colágeno diminui com a perda de estrogênio que acompanha a menopausa - repleto de séruns e uma máscara de hidratação. Para reduzir a inflamação, tremi durante uma imersão diária em água fria, seguida de 15 minutos em uma sauna infravermelha. O encerramento consistiu em um tratamento de bio-hacking de meia hora, durante o qual usei botas de compressão na altura da coxa - imagine correntes pulsantes e vibratórias subindo e descendo pelas pernas - para melhorar a drenagem linfática e relaxar os músculos doloridos; ouvi uma meditação guiada nos fones de ouvido enquanto usava uma máscara para os olhos; e experimentei o estímulo de luz infravermelha no meu rosto, que supostamente cura o processo de renovação celular e, mais uma vez, estimula o colágeno.

Ao fim, meu corpo inteiro estava relaxado, mas é difícil dizer no que tudo isso resultou. A dra. Lauren Streicher, professora clínica de obstetrícia e ginecologia da Universidade Northwestern e apresentadora do Podcast Menopausa, é cética quando se trata de alegações de que os tratamentos em spas reduzem os sintomas da menopausa. Ela alerta as mulheres para que desconfiem das alegações médicas feitas pelos spas: “Não há problema em conversar com outras mulheres na menopausa, compartilhar informações e obter apoio. O problema é quando a informação é apresentada como se fosse científica. Pode ser uma forma de manipulação dizer que um smoothie vai deixar sua vagina menos seca.”

Saiba o que precisa

Se você está buscando orientação médica sobre seus sintomas - que alguns locais oferecem -, Streicher aconselha saber o que especificamente você está procurando resolver e recomenda consultar um médico licenciado se estiver considerando soluções de longo prazo, como a terapia de reposição hormonal.

Biggs Bradley disse que decidiu oferecer um retiro para a menopausa porque “muitas conversas em nossas viagens se concentravam nas mudanças físicas dos 40 e 50 anos e em como lidar com elas. As mulheres estavam famintas por informações”.

Quando se trata de viagens na menopausa, a dra. Heather Hirsch, fundadora da Clínica de Menopausa e Meia-Idade do Brigham and Women’s Hospital, em Boston, e autora de “Unlock Your Menopause Type” (Desbloqueie seu tipo de menopausa, em tradução livre), vê os maiores benefícios em matéria de autocuidado, senso comunitário e educação: “O fato de você reservar esse tempo e esses recursos para si mesma, coisa que as mulheres de meia-idade não fazem com frequência, é muito importante.”

Existem muitos tipos de produtos que afirmam reduzir os sintomas, e um retiro pode ser uma boa maneira de trocar ideias e testar produtos antes de se comprometer com uma compra. É improvável que esses retiros aliviem seus sintomas persistentes e de longa duração, mas Hirsch frisou: “Mesmo que a máscara de infravermelho faça sua pele ficar boa durante algumas semanas, é a combinação de autocuidado, senso comunitário e educação que vai permanecer por muito mais tempo.”

Aqui estão algumas opções com programas específicos para a perimenopausa e a menopausa. O que todas têm em comum é o foco em enfrentar as inevitáveis mudanças hormonais que ocorrem com o envelhecimento do corpo feminino.

O Centro Kripalu de Ioga e Saúde, em Stockbridge, Massachusetts, promoverá seu primeiro retiro para menopausa, chamado “Desvendando a sabedoria dos rituais da menopausa para autocuidado e descoberta”, de 15 a 17 de setembro. Orientado por dois membros do corpo docente do Kripalu, o fim de semana vai se concentrar menos nos sintomas e mais na adaptação às mudanças gerais do corpo. Haverá uma combinação de discussões, círculos de compartilhamento, ioga, práticas de respiração, ferramentas do Ayurveda (abordagem holística do antigo sistema médico da Índia) e um ritual de fogo para celebrar a “jornada de transformação”. O retiro inclui refeições e acesso às instalações do centro (US$ 299 mais acomodação; quartos a partir de US$ 145).

No Spa Jaavu do Resort Amilla Maldives, o retiro de menopausa Pause, com duração de quatro dias, é oferecido três vezes em setembro. Conduzido por Claire O’Sullivan, coach de saúde e nutrição para mulheres, é estruturado em torno de quatro temas: equilíbrio, movimento, relaxamento e evolução. Além do coaching individual, inclui tratamentos como reflexologia e terapia de luz. Há sessões de ioga e meditação, além de seminários sobre movimento intuitivo, redução do estresse e equilíbrio hormonal (US$ 5.915, incluindo hospedagem, refeições e tratamentos).

Sala de tratamento do Six Senses Hotel & Spa, no Vale do Douro, em Portugal, que oferece tratamentos concebidos para tratar os sintomas da menopausa. Foto: Six Senses Douro Valley/The New York Times

O retiro Wise Women da Indagare no Canyon Ranch Berkshires em Lenox, Massachusetts, é o primeiro da empresa a focar a meia-idade e a menopausa. Com duração de cinco dias, de 29 de outubro a dois de novembro, será ministrado pelo dr. Robin Noble, obstetra e ginecologista especializado na transição da menopausa. Haverá consultas particulares e sessões diárias em grupo que abordarão o impacto das alterações hormonais sobre o sono, o humor, a saúde dos ossos e do coração, o metabolismo, o condicionamento físico e a atividade sexual. Toda manhã, os hóspedes têm a opção de escolher entre as ofertas do Canyon Ranch, como ioga, caminhadas, meditação e tratamentos de spa; as tardes e noites são reservadas para aulas de culinária e workshops sobre temas como se tornar a defensora da própria saúde, otimizar a função sexual e estratégias para lidar com as mudanças de papéis da vida (a partir de US$ 4.500, incluindo hospedagem, refeições e atividades).

O Spa Raj Ayurveda Health, em Fairfield, no Iowa, oferece um Programa de Menopausa com tratamentos ayurvédicos. Com duração de cinco dias, oferecido durante todo o ano, começa com uma consulta particular de bem-estar, que inclui uma avaliação ayurvédica do pulso, a partir da qual é criado um plano de tratamento. Os hóspedes passam várias horas por dia em tratamentos corporais à base de ervas para restaurar o equilíbrio e eliminar as impurezas. Há tempo para ioga e meditação, além de sessões personalizadas com especialistas residentes para monitorar o progresso e elaborar um plano para levar para casa a fim de ajudar a manter as rotinas diárias de nutrição, terapias com ervas, ioga e meditação. O Raj oferece a opção de jantar a uma mesa compartilhada ou sozinha (a partir de US$ 3.900, incluindo hospedagem, refeições e tratamentos).

Voltado para “mulheres ativas e preocupadas com o desempenho durante a transição da menopausa e depois dela”, o retiro Feisty Menopause, que dura o fim de semana de 16 a 18 de novembro, será organizado no Hotel Lake Nona em Orlando, na Flórida. Conduzido por um instrutor de condicionamento físico e cirurgião ortopédico, o retiro receberá duas dúzias de mulheres que desejam abordar as metas de saúde e condicionamento físico que mudam durante a menopausa, para que possam permanecer ativas e evitar lesões. O encontro vai se concentrar em exercícios, treinamento de força e nutrição, e incluirá uma análise musculoesquelética de corpo inteiro para examinar os padrões de movimento e as áreas de fraqueza. As atividades também incluem ioga suspensa, que é feita em um tecido, treinamento de resistência e de barra, e até tempo para dançar (a partir de US$ 2.500, incluindo acomodação e algumas refeições).

Les Margeurites é um retiro de cinco dias promovido em um hotel butique em Alet-les-Bains, no sudoeste da França, facilitado por uma enfermeira e uma terapeuta, que estão trabalhando para mudar a narrativa sobre a perimenopausa e a menopausa - não apenas as mudanças hormonais, mas também como estas afetam a vida e os relacionamentos das mulheres. Limitado a seis mulheres, incluirá workshops e sessões de treinamento, refeições à base de plantas para aumentar o estrogênio, meditação, massagem, produção de tintura de ervas e ioga. Os retiros serão feitos em novembro, abril e setembro de 2024 (a partir de 1.350 libras esterlinas, ou cerca de US$ 1.698, incluindo alojamento e refeições).

O Kripalu Center oferece acesso ao ar livre, inclusive ao longo das margens do Stockbridge Bowl. Foto: Kripalu Center for Yoga & Health/The New York Times

Em 2005, Paula Gallardo e Tania Smith fundaram o Mamaheaven, retiro para puérperas, ou mães recentes. Quase 20 anos depois, agora estão organizando o Menoheaven, retiros semestrais em outubro e maio que reúnem até 12 mulheres na Florence House, pousada vitoriana a uma hora ao sul de Londres. Com um naturopata, um nutricionista e um professor de ioga conduzindo as discussões, o retiro tem como objetivo “desestigmatizar e desmistificar” os sintomas da perimenopausa e da menopausa. Esse retiro de três dias inclui círculos de compartilhamento, refeições orgânicas, massagens curativas, ioga, natação em águas frias e workshops que abrangem tópicos que vão desde estresse e sono até libido e confusão mental (a partir de 550 libras esterlinas, incluindo hospedagem e refeições).

O hotel Spa Preidlhof, no sul do Tirol, na Itália, oferece um retiro de bem-estar para a menopausa com duração de uma semana durante os meses de fevereiro, março, junho e setembro. O programa inclui 22 tratamentos, que vão desde massagem e acupuntura até respiração profunda e sessões de treinamento holístico. O retiro oferece sessões de bem-estar médico e tratamentos de spa acompanhados de biofeedback em tempo real e análise de dados para avaliar a idade biológica. Há aulas de dança e canto, banho na floresta (uma forma de meditação na natureza) e várias trilhas ao ar livre nas proximidades (1.987 euros, excluindo acomodação e refeições; hospedagem e alimentação a partir de 212 euros).

O Camiral, resort de bem-estar localizado a uma hora de Barcelona, oferecerá seu Retiro de Renovação e Harmonização de cinco dias em março de 2024. Cada dia se concentra em um tema: “Reconecte-se” destaca a conexão mente-corpo; “Energize-se” se concentra em movimento, fortalecimento e formas de aliviar os sintomas da menopausa; “Nutra-se” foca maneiras de nutrir o corpo para maximizar a densidade óssea e a saúde do coração; “Recupere-se” aborda a atenção plena e a redução do estresse; e “Desenvolva-se” apresenta tratamentos e uma conversa com um nutricionista sobre o gerenciamento de alterações hormonais. O retiro é conduzido por um especialista em fitness, um médico e um nutricionista, e inclui tratamentos como crioterapia e oxigenoterapia hiperbárica (a partir de 2.128 euros, incluindo alojamento e refeições).

