A guerra das Inteligências Artificiais na educação

Foto:

O ChatGPT continua sendo um dos assuntos mais comentados em várias áreas do conhecimento e veículos de comunicação. Uma dessas áreas é a educação. Nas últimas semanas professores, pesquisadores e outros profissionais da área da educação ficaram assustados com a capacidade da ferramenta e vêm manifestando suas preocupações com o uso da ferramenta por alunos na execução de atividades escolares e acadêmicas.

De fato, a ferramenta elimina a necessidade do aluno pesquisar informações em várias fontes, colecioná-las, refletir e criar um texto para organizá-las de uma forma coerente incluindo suas próprias elaborações e reflexões sobre o tema, para cumprir os objetivos de aprendizado de um trabalho escolar. Ao automatizar todo esse processo e eliminar a execução dessas etapas por parte dos alunos, o aprendizado e o aproveitamento escolar podem ser impactados negativamente. Os educadores argumentam que tornou-se muito difícil detectar se um aluno utilizou esse tipo de inteligência artificial para elaborar um trabalho escolar, aumentando a dificuldade de avaliar o real desempenho, aproveitamento, progresso e dificuldades de cada aluno.

Apesar da preocupação ser legítima, e do susto que o ChatGPT deu nos educadores num primeiro momento, a ferramenta ainda tem várias limitações, o que resulta num desempenho prático na esfera educacional abaixo do que muitos podem pensar. Por exemplo, ao utilizar o ChatGPT para resolver a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2022, o total de questões acertadas foi 60%. Sua inteligência artificial acertou 32 de 45 questões de linguagem, 40 de 45 questões de ciências humanas, 21 de 45 questões de ciências naturais e 12 de 44 questões de matemática. Apesar de não ser desprezível, isso demonstra que o ChatGPT não resolve todos os problemas dos alunos que desejarem utilizar a ferramenta para fazer suas tarefas ou trabalhos escolares. Além disso, suas limitações resultam em pistas nos textos que elabora que podem ser detectadas numa análise mais minuciosa.

Se a inteligência artificial está criando esse problema, por que não utilizar a própria inteligência artificial para combater o uso indevido desse tipo de ferramenta? Diante da polêmica e da necessidade apontada pelos educadores, nas últimas semanas surgiram algumas iniciativas para detectar se um texto foi escrito com o uso de uma inteligência artificial. Tais tecnologias buscam justamente utilizar tais pistas como uma espécie de assinatura deixada pelas inteligências artificiais generativas, como o chatGPT, permitindo apontar que um texto foi muito provavelmente gerado a partir desse tipo de ferramenta.

Uma dessas IAs para detectar se um texto foi criado pelo ChatGPT é o GPTZero, criada por Edward Tian, aluno do curso de ciência da computação da universidade de Princeton. A ferramenta, por enquanto gratuita, faz uma análise de um texto enviado pelo usuário, e gera um parecer, indicando se o texto foi mais provavelmente gerado por uma inteligência artificial ou por um humano. Outra delas, o DetectGPT, foi criada por alunos da Universidade de Stanford, que atingiu uma acurácia de 95% ao detectar se um humano ou uma inteligência artificial escreveu um texto.

Outras ferramentas ainda melhores surgirão. Com isso, certamente as inteligências artificiais generativas também evoluirão e, na mesma dinâmica dos vírus/antivírus, veremos os progressos ocorrendo nos dois tipos de IAs. Quem vencerá a guerra das IAs? Uma coisa é certa: de um jeito ou de outro, a IA estará ocupando um espaço cada vez mais importante na educação. E, como provavelmente a inteligência generativa atingirá um estágio de desenvolvimento em que será realmente impossível diagnosticar se um texto foi escrito por um humano ou por uma inteligência artificial, é fundamental que os educadores repensem e atualizam o quanto antes o modelo educacional atual, e, principalmente, promovam uma evolução da forma de avaliar o desempenho e o progresso dos alunos.