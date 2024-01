Evolução da tecnologia deixa futuro incerto e visão de longo prazo se torna necessidade

Em um mundo que parece mudar ao ritmo de um tuíte, como você, seja como líder de negócios ou como indivíduo, está preparando seu caminho para o futuro? À medida que 2024 irá se desenrolar, líderes de negócios, especialmente os executivos C-level de grandes empresas na América Latina, enfrentarão o desafio de adaptar suas estratégias a um cenário em constante evolução. A integração de uma visão de longo prazo com as tecnologias emergentes é mais do que uma estratégia; é uma necessidade urgente para aqueles que buscam sucesso e realização em um mundo pós-pandêmico.

Um estudo recente da Deloitte sobre tendências globais de negócios (2023) indica que 85% das empresas líderes estão agora focadas em acelerar a transformação digital, ressaltando a importância da tecnologia na visão de futuro das empresas. Além disso, um relatório do Fórum Econômico Mundial destaca que mais de 70% dos líderes empresariais globais consideram a adaptação às mudanças climáticas como uma prioridade estratégica para os próximos anos.

Futuro da tecnologia permanece uma incógnita e é necessário ter uma visão de longo prazo para se planejar Foto: Tiago Queiroz/Estadão

No último ano, os impactos econômicos da pandemia e demais crises não apenas desafiaram nossas formas tradicionais de trabalhar e viver, mas também aceleraram a adoção de tecnologias digitais. Empresas que rapidamente se adaptaram ao trabalho remoto e integraram ferramentas de inteligência artificial (IA) e análise de dados não só sobreviveram, mas muitas vezes saíram mais fortes. São exemplos de empresas como Nubank, Netflix, Google e OpenAI e outras.

As pessoas que de alguma forma estão na liderança devem se perguntar como estão se preparando para os próximos anos. Você possui esse papel? Está aberto ao aprendizado contínuo e à adaptação, não apenas para sobreviver, mas também para prosperar? Como as recentes mudanças geopolíticas e os desafios ambientais estão sendo integrados em suas estratégias de longo prazo?

Desenvolver uma visão de longo prazo é um processo contínuo. Envolve estar atento às tendências emergentes, ouvir diferentes perspectivas e estar disposto a mudar o curso quando necessário. No mundo dos negócios, isso significa estar atento às mudanças no comportamento do consumidor, nas dinâmicas de mercado e nas inovações tecnológicas.

Enquanto navegamos para 2024, pessoas em papéis executivos e C-level devem perguntar a si mesmos: estamos prontos para liderar nossas organizações através de um futuro incerto, mas repleto de oportunidades? Agora é a hora de agir e de integrar a inovação tecnológica em nossa visão estratégica, garantindo o futuro sustentável e sucesso de longo prazo para nossas empresas e planeta.