Assinaturas da Netflix crescem nos EUA após ‘taxa do ponto extra’

A Netflix registrou um aumento no número de assinantes nos Estados Unidos depois de anunciar o início da cobrança da “taxa de ponto extra” - a tarifa aplicada aos usuários que compartilharem a conta com pessoas que não moram na mesma casa. A média diária de registros no serviço de streaming cresceu 102% nos quatro dias seguintes ao anúncio, em relação à média registrada nos 60 dias anteriores. Os dados são da empresa Antenna e foram divulgados pelo jornal The Wall Street Journal.

A cobrança do compartilhamento de senha foi anunciada em 23 de maio. Nos dias 26 e 27, a Netflix chegou a registrar 100 mil novos assinantes, um patamar que não era conquistado desde o início das restrições de circulação devido à pandemia de covid-19, em abril de 2020.

Email informando sobre a cobrança já começou a ser enviado pelo serviço de streaming Foto: Netflix/Divulgação

No Brasil, a cobrança da taxa de ponto extra também começou dia 23. Cada login excedente tem o valor de R$ 12,90 mensais. Já a mensalidade custa entre R$ 18,90 e R$ 55,90.

A empresa chegou a alertar os investidores que o anúncio poderia gerar uma onda de cancelamentos, mas, nos Estados Unidos, o número de novos assinantes, até agora, superou o de pessoas que decidiram abrir mão da plataforma. Isso já tinha sido verificado em outros países onde a Netflix adotou a nova política de cobrança antes do que foi feito nos Estados Unidos. É o caso do Canadá, por exemplo. Em fevereiro, além do Canadá, a taxa de ponto extra começou a na Nova Zelândia, Portugal e Espanha.

Na América Latina, Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Chile, Costa Rica e Peru já possuem cobrança de ponto extra. A intenção da empresa é estabelecer a nova política em outros países até o meio deste ano.

Novas regras

Continua após a publicidade

Membros de uma família que não moram na mesma casa deverão ser cobrados adicionalmente. O recurso vai funcionar a partir da localização dos aparelhos dos usuários, detalha a Netflix. Cada lar acrescentado poderá usar a conta em um número ilimitado de dispositivos ligados àquele endereço. Duas televisões em endereços diferentes, por exemplo, contarão como duas casas diferentes. Dispositivos móveis não serão afetados.

Para adicionar um ponto extra na conta, é preciso ir às configurações e selecionar “adicionar lar”. Também é possível transferir um perfil que já existe na conta e criar um novo usuário — a opção permite que as preferências do perfil sejam mantidos, mas que o usuário automaticamente migre para uma conta separada.