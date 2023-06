Pesquisadores criam braços robóticos para serem usados por humanos; veja o vídeo

Uma equipe da Universidade de Tóquio, no Japão, está desenvolvendo braços robóticos que podem ser “vestidos” e utilizados para diferentes tarefas. O design dos braços lembra o Dr. Octopus, vilão criado nas HQs do Homem-Aranha e vivido no cinema por Alfred Molina.

No artigo que apresenta a inovação, os autores afirmam acreditar que a pesquisa contribuirá para futuros projetos que abordem a integração homem-máquina. afirma que: “descobrimos que nossos corpos podiam sentir com precisão o encaixe/desprendimento dos braços, e sentimos especialmente um forte impacto ao separar ou reduzir o número de braços robóticos usados”.

O estudo acrescenta: “Também sugerimos adicionar personalização aos braços robóticos para gerar um senso de propriedade social, o senso de propriedade de um indivíduo em relação a uma parte artificial específica do corpo compartilhada entre várias pessoas, como um tópico de pesquisa futuro”.

O artigo sobre os braços robóticos saiu na publicação Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, lançada em abril./AP