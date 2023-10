Elon Musk é processado por Grimes após artista pedir para ver filho mais velho

O empresário Elon Musk foi processado pela artista Grimes, ex-mulher do bilionário e com quem teve três dos seus 11 filhos. As informações são do tabloide americano Page Six, que publicou a notícia na manhã desta terça-feira, 3.

A ex-mulher de Musk entrou em contato com a Justiça da Califórnia, nos Estados Unidos, pedindo para “estabelecer relacionamento parental” com os filhos. Segundo o Page Six, o pedido significa que a corte deve identificar quem são os responsáveis legais das crianças, quando o casal não está casado legalmente.

O caso foi protocolado em segredo em 29 de setembro e, até o momento, Elon Musk parece não ter respondido a petição legalmente. Mais detalhes não foram tornados públicos, diz o tabloide.

Os três filhos do casal nasceram nos últimos anos, com nomes pouco convencionais: X Æ A-Xii (cujo apelido do menino é X), Exa Dark Sideræl (também conhecida como Y) e Techno Mechanicus Musk (apelidado Tau). As crianças nasceram entre maio de 2020 e 2022.

Em setembro, Grimes foi à plataforma X (ex-Twitter) pedir que Musk a deixasse ver o filho. “Diga à Shivon para me desbloquear e diga a Elon (Musk) que me deixe ver meu filho, ou por favor responda ao meu advogado”, tuitou Grimes. A publicação foi apagada pouco depois.