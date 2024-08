Google leva recursos de IA para o Chrome, navegador da empresa; veja

Nesta quinta-feira, 1º., o Google anunciou três novas ferramentas de inteligência artificial (IA) que chegarão ao navegador da empresa, o Chrome. As novidades são resultado do desenvolvimento dos modelos Google AI e Gemini.

PUBLICIDADE Agora, o Google Lens estará disponível no desktop. O mecanismo permite que o usuário faça uma busca por imagens, utilizando como base aquilo que aparece na tela do computador. De acordo com o Google, será possível selecionar alguma coisa na página e procurar textos ou imagens correspondentes. O Google Lens “ajuda você a encontrar imagens visualmente parecidas e conteúdo relacionado buscando resultados em toda a internet”, diz a empresa.

Google Chrome traz novidades ao navegador norte-americano Foto: blog.google/products/chrome/google-chrome

Dessa forma, será possível, por exemplo, tocar em um objeto em determinada fotografia e fazer perguntas sobre ele, encontrando itens semelhantes ou marcas que vendam produtos do tipo.

Vale lembrar que o Lens já está disponível nos celulares há alguns anos.

Haverá ainda uma nova funcionalidade cujo objetivo é permitir que usuários tenham acesso a uma visão geral de produtos abertos em diversas abas em um só lugar. O resumo, gerado por inteligência artificial, será útil para quando se busca comparar críticas ou preços de mais de um item enquanto se faz compras, já que, com frequência, é preciso abrir mais de uma aba para verificar os valores e avaliações ligados a múltiplos produtos de uma vez.

Com a mudança, será possível ter acesso a um resumo de tudo isso em um mesmo local.

Publicidade

Por exemplo: se você está buscando comprar um smartphone novo, a busca apresentará especificações do item, valor e outros detalhes sobre o celular buscado em um só lugar da tela inicial.

Por fim, o Google introduzirá uma opção de busca no Chrome que permite que o usuário encontre rapidamente um site que já visitou com frases como “Qual o nome da livraria que eu visitei na semana passada?”. Esse tipo de busca é opcional e pode ser desativada nas configurações do browser.

O Google Lens atualizado estará disponível nos próximos dias, enquanto deve levar algumas semanas para que as outras duas funcionalidades apareçam no desktop. A comparação entre abas e a busca com inteligência artificial surgirão primeiro nos computadores dos Estados Unidos.