“Governo dos EUA não está pronto para regular IA”, diz Bill Gates

O fundador da Microsoft, Bill Gates, em entrevista à ABC News na última sexta-feira, 5, disse que o governo americano não está pronto para regular a inteligência artificial (IA). Gates também explicou que há inseguranças com relação a pessoas e organizações “mal-intencionadas” usando as IAs, porém que a pausa no desenvolvimento não é a resposta.

Apesar de indivíduos “mal-intencionados” poderem utilizar a inteligência artificial para prejudicar uma instituição ou até outra pessoa gerando imagens e informações falsas, Gates diz que a solução não é pausar o desenvolvimento da IA, e sim garantir que a sociedade tenha pensamento crítico para julgar as informações que veem na internet, porque os “bandidos” não vão parar com essa pausa.

“Estamos todos com medo de que um bandido possa pegá-la”, explicou Gates, “Se você apenas pausar os mocinhos e não pausar todos os outros, provavelmente estará se machucando”.

O bilionário já havia feito essa mesma afirmação em outra entrevista para a Reuters em abril, quando o assunto era a carta anti-IA assinada por figuras como Elon Musk, que pediam a pausa no desenvolvimento de inteligência artificial.

Gates também afirmou que o governo não está pronto para regularizar essa tecnologia porque ele ainda não é capaz de compreender ela por inteiro, já que é uma tecnologia que está se desenvolvendo muito rapidamente. A solução para isso seria estudar e ler artigos sobre IA, além de desenvolver pensamento crítico

Para o bilionário, a inteligência artificial já impressiona por ser habilidosa nas áreas da saúde e da educação, principalmente por ser ótima para democratizar a educação, e que o importante é ensinar os alunos nas escolas a terem pensamento crítico.