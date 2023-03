Não cometa esses erros que acabam com a internet do seu celular

Com a popularidade de serviços de streaming e redes sociais, a quantidade de dados móveis consumidos por mês pode facilmente ultrapassar o limite da franquia contratada. Sendo assim, é importante saber como economizar e otimizar o uso da internet do celular.

Existem diversas formas de reduzir o consumo de dados no smartphone sem precisar abrir mão das funcionalidades que mais utilizamos. Desde a configuração de opções específicas no aparelho até a escolha de planos que oferecem mais benefícios para o uso de determinados aplicativos, as alternativas são variadas e podem ajudar a economizar dinheiro e garantir um uso mais consciente da internet.

Além disso, é importante lembrar que o consumo excessivo de dados móveis também pode prejudicar a velocidade de conexão e a qualidade do serviço prestado pelas operadoras. Dessa forma, saber otimizar o uso da internet pode ser benéfico não só para o bolso, mas também para garantir uma melhor experiência de navegação e comunicação.

Veja abaixo 7 dicas para economizar a internet do celular.

Netflix, Disney+ e outros streamings são vilões

Para aqueles que são consumidores intensos de conteúdo de streaming em seus smartphones, é importante lembrar que serviços como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ e outros serviços de vídeo por streaming consomem muitos dados. Mesmo que você opte por resoluções mais baixas, assistir a filmes ou séries em serviços de streaming pode consumir rapidamente seu plano de internet.

Assim, é melhor evitar consumir esse tipo de conteúdo no 4G/5G. Mas isso não significa ficar sem assistir às séries que você mais curte. Esses serviços oferecem a opção de baixar filmes e séries para assistir offline.

Ou seja, é recomendável que você faça o download dos arquivos enquanto estiver conectado a uma rede Wi-Fi. Depois, para assistir fora de casa, é só desligar a rede móvel e ser feliz.

Não ‘mosque’ com o plano de internet

Uma boa estratégia para quem consome muito conteúdo online e não tem um plano de internet que acompanhe o ritmo é reavaliar as opções de operadora e considerar mudar para um plano que ofereça mais dados para navegar por um preço mais baixo.

Ao escolher um novo pacote, é importante investir conforme as suas necessidades para o uso da rede móvel, como em planos que oferecem acesso ilimitado às redes sociais Outra alternativa é aguardar por promoções específicas durante o ano, em que as operadoras costumam oferecer combos com grandes quantidades de dados por um preço mais acessível.

Nessa mudanças, é importante ficar ligado às letras miúdas, pois podem existir condições específicas e multas para mudanças de operadora.

Dê uma ‘segurada’ na resolução do que você assiste

Beleza, você não está conseguindo se segurar para fazer streaming fora de casa. Para amenizar os danos, reduzir a resolução de vídeos é uma prática muito eficaz para economizar dados no pacote de internet. A “tática” consiste em diminuir a qualidade do vídeo, fazendo com os arquivos fiquem menores e consumam menos dados - você não precisa de resolução 4K para ver filmes no celular.

Para isso, é possível encontrar nos próprios apps as configurações para ajustar as resoluções. Ou, você pode simplesmente selecionar a opção de qualidade mais baixa disponível na plataforma de streaming, como o YouTube.

Além de ajudar a economizar dados móveis, reduzir a resolução de vídeos pode ser uma boa alternativa para quem enfrenta problemas de conexão lenta ou instável. Com uma qualidade mais baixa, o vídeo é transmitido com mais rapidez, sem interrupções.

Vale ressaltar que essa prática pode impactar a qualidade de imagem, especialmente em dispositivos com telas maiores e resoluções mais altas, mas é uma solução mais econômica para quem precisa controlar o consumo de dados.

Não seja o ‘gastão’ dos dados

Quando estiver em um ambiente com acesso a rede Wi-Fi, opte por essa alternativa para economizar os dados móveis. Quando precisar atualizar um aplicativo ou até o próprio celular, evite realizar esse processo usando os dados móveis.

Além disso, ao longo do dia há vários momentos em que não estamos usando os dados móveis mas deixamos a opção ativada mesmo assim. Para evitar o consumo excessivo, sempre que não estiver usando a internet do celular, desabilite a opção para economizar.

As configurações do seu celular nem sempre ajudam

Os sistemas operacionais dos celulares, como Android e iOS (iPhone) possuem uma função incorporada chamada Modo de economia de dados, que pode ser ativada pelo usuário - porém, elas precisam ser acionadas manualmente. Quando essa opção é ativada, o aparelho ajusta algumas funcionalidades para reduzir o uso de dados. Isso pode incluir desabilitar a atualização de aplicativos em segundo plano, bloquear notificações de aplicativos e outras ações semelhantes.

Para acessar essa opção de economia no Android, é necessário acessar as configurações do sistema, selecionar a opção Conexão e, em seguida, Dados móveis. Por fim, basta ativar a opção Protetor de dados.

Já no iPhone, o usuário deve acessar o aplicativo Ajustes, selecionar Celular e, em seguida, Opções de dados celulares. Por último, é necessário ativar o Modo de economia de dados.

Ninguém aguenta áudio e vídeo no ‘Zap’

Mesmo que muitos usuários das redes sociais achem mais fácil se expressar enviando vídeos e áudios no chat, é importante lembrar que essa forma de comunicação pode consumir muito mais dados móveis do que enviar uma mensagem de texto simples.

Por exemplo, ao enviar um áudio pelo WhatsApp ou Instagram, você está enviando um arquivo que pode ser muito mais pesado do que um texto simples digitado. O mesmo acontece com vídeos, que além do áudio, contém imagens em movimento, o que aumenta ainda mais o tamanho do arquivo.

Por essa razão, enquanto estiver conectado aos dados móveis, é recomendável que você prefira escrever uma mensagem de texto. Isso pode ajudar a economizar seus dados móveis - além de não irritar parentes e amigos que detestam áudios no “Zap”.

Nem todo app precisa estar na versão completa

A maioria dos apps que temos no nosso celular têm suas versões “Lite”, que possuem as funcionalidades básicas do aplicativo original, porém são mais leves e consomem menos dados móveis e bateria do celular.

O objetivo principal dessa versão, é oferecer aos usuários uma opção mais acessível e eficiente para usar aplicativos em dispositivos com menor capacidade de processamento ou em conexões de internet mais lentas. Entre os serviços que oferecem essa versão, estão as redes sociais mais comuns como Facebook, Instagram e TikTok.

Para encontrar os apps versão Lite, basta pesquisar na Play Store ou na App Store o nome do app com a palavra “Lite”.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani