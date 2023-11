Spotify Wrapped 2023: retrospectiva de música causa ‘medo’ e gera memes; veja

O Spotify lançou o Wrapped 2023 nesta quarta-feira, 29, com a retrospectiva musical de cada usuário. Porém, os “resultados” da retrospectiva deixaram muitos “assustados” ou até “envergonhados” de seu gosto musical, o que virou meme nas redes sociais.

Spotify lança retrospectiva 2023 nesta quarta-feira, 29 Foto: Divulgação/Spotify

Com o Wrapped 2023 o usuário consegue ver os artistas e as canções mais ouvidas do ano, além de descobrir qual o seu hábito de streaming no app, quantos minutos de música ouviu no ano e até receber uma mensagem em vídeo do seu artista favorito.

Com os designs coloridos e “instagramáveis” dos templates do Spotify, o objetivo é que os usuários compartilhem nas redes sociais os resultados de suas retrospectivas, mas o inesperado é que muitos quiseram esconder sua retrospectiva e brincaram com a situação na web.

Confira a seguir alguns dos memes do Wrapped 2023 compartilhados nas redes sociais:

Continua após a publicidade

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani