Spotify Wrapped 2023: saiba como fazer a retrospectiva no app de música

Já com o pé em 2024, é hora de olhar para trás e ver quais foram as músicas que fizeram a sua cabeça durante 2023 - você vai ficar com vergonha daquele artista “farofa” ou vai sentir orgulho de ostentar nomes desconhecidos e fora do mainstream? Para isso, o Spotify lança nesta quarta-feira, 29, o Wrapped 2023, a retrospectiva personalizada das atividades musicais dos ouvintes da plataforma.

Neste ano, a retrospectiva ganha várias novidades. A principal delas é que será possível acompanhar a retrospectiva também pelo navegador web - até aqui, o recurso era restrito aos apps do serviço

O Wrapped também criou novas categorias para que as retrospectivas fiquem ainda mais personalizadas. Além das listas compartilháveis, o Spotify lançou o “Eu em 2023″ que é uma espécie de teste de personalidade que revela uma das 12 personalidades que melhor descreve os hábitos de streaming do usuário.

Spotify lançou a retrospectiva 2023 nesta quarta-feira Foto: Reuters

Além disso, há o Meu mundinho musical que revela ao usuário os locais que compartilham hábitos musicais semelhantes aos seus e o Favoritos renovados em que seus cinco gêneros musicais mais ouvidos aparecem em formato de sanduíches e o usuário pode ver em quais meses seus cinco artistas favoritos do ano foram mais ouvidos.

Todas essas categorias podem ser conferidas Feed da Retrospectiva, localizado na tela inicial do Spotify.

Também é possível acessar às suas músicas mais ouvidas do ano via comandos à Alexa, Assistente Google e Siri. Para criadores de podcasts e artistas, o Spotify oferece uma retrospectiva individual através do Spotify for Artists e Spotify for Podcasters, permitindo ver como seus fãs ouviram seus conteúdos ao longo do ano.

Como fazer a retrospectiva musical 2023 no Spotify?

1) Entre no app ou entre acesse a página oficial do Spotify pela web;

2) Faça o login com sua conta e senha cadastradas na plataforma;

3) Clique no banner da retrospectiva 2023, que deve aparecer na página inicial;

4) Caso não apareça, acesse o link Retrospectiva Spotify 2023 para ver o Wrapped 2023 pelo aplicativo, ou spotify.com/br-pt/wrapped para visualizar pela web. Se não aparecer de primeira, tenha paciência e continue atualizando o app até aparecer;

5) Veja as informações da sua retrospectiva personalizada;

6) Compartilhe os resultados no Instagram, Facebook, X (ex-Twitter), Snapchat e TikTok.

Melhores do ano

O Wrapped 2023 também trouxe quais foram os sucessos no app durante esse ano. No Brasil, a “boideira” Ana Castela alcançou o primeiro lugar pela primeira vez, também ocupando a primeira colocação como dona da música mais escutada do ano: Nosso quadro.

O Top 5 artistas mais escutados do ano ficou em sua maioria dentro do sertanejo, mas com um destaque do funk: depois de Ana Castela aparecem Henrique e Juliano, MC Ryan SP, Marília Mendonça e Jorge e Mateus. Alok e Anitta seguem como os artistas brasileiros mais escutado no exterior.

Os latinos não ficaram de fora das categorias mundiais. Entre os números globais, o rapper porto-riquenho Bad Bunny ficou em segundo lugar, enquanto seu álbum Un Verano Sin Ti continua em primeira posição desde o ano passado. Peso Pena, cantor mexicano, ficou em quinta posição como artista mais ouvido, assim como sua música Ella Baila Sola, com Eslabon Armado. Já a colombiana Karol G alcançou quinta colocação com o seu álbum MAÑANA SERÁ BONITO.

A música do ano acabou ficando com Miley Cyrus e sua música “Flowers” como a canção mais ouvida do Spotify no ano de 2023. Confira o ranking de algumas categorias da plataforma:

Spotify lança novas categorias para a retrospectiva 2023 Foto: Divulgação/Spotify

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

1. Ana Castela

2. Henrique & Juliano

3. MC Ryan SP

4. Marília Mendonça

5. Jorge & Mateus

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

1. Nosso Quadro, por Ana Castela

2. Leão, por Marília Mendonça

3. Erro Gostoso, por Simone Mendes

4. Bombonzinho, por Israel & Rodolffo e Ana Castela

5. Seu Brilho Sumiu, por Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

1. Escolhas, Vol. 2, por Zé Neto & Cristiano

2. Let’s Bora, Vol. 2, por Israel & Rodolffo

3. Dos Prédios Deluxe, por Veigh

4. Manifesto Musical, por Henrique & Juliano

5. Dos Prédios, por Veigh

Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

1. Sertanejo

2. Arrocha

3. Pop

4. Funk

5. Trap brasileiro

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2023

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2023

1. Flowers, por Miley Cyrus

2. Kill Bill, por SZA

3. As It Was, por Harry Styles

4. Seven (feat. Latto), por JungKook

5. Ella Baila Sola, por Eslabon Armado e Peso Pluma

Top 5 álbuns mais escutados Spotify no mundo em 2023

1. Un Verano Sin Ti , por Bad Bunny

2. Midnights, por Taylor Swift

3. SOS, por SZA

4. Starboy, por The Weeknd

5. MAÑANA SERÁ BONITO, por KAROL G

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani