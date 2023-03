Amazon vai lançar satélite de internet de olho em concorrência com Elon Musk

A Amazon está prestes a entrar na disputa por satélites fornecedores de internet. A empresa, fundada por Jeff Bezos, recebeu aprovação da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos para lançar no espaço seu próprio modelo de geração de sinal, chamado Kuiper.

Assim como a Starlink, empresa de satélites de Elon Musk, o Kuiper quer oferecer internet de alto alcance em regiões onde os sinais não podem ser entregues via rede móvel ou cabos de fibra.

O projeto da Amazon foi aprovado em fevereiro deste ano e prevê a operação de 3,236 satélites de órbita baixa até 2029, com os primeiros lançamentos já em maio — só a Starlink já possui mais de 3,5 mil unidades no espaço. De acordo com a Comissão, o primeiro voo com equipamentos da Kuiper deve acontecer por volta de 4 de maio, a bordo de um foguete da United Launch Alliance, lançado a partir da base americana de Cabo Canaveral, na Flórida.

Depois do primeiro lançamento, a Kuiper já tem, pelo menos, 92 outras viagens marcadas com foguetes da ULA, Arianespace e da Blue Origin, empresa de exploração espacial de Bezos.

De acordo com Andy Jassy, CEO da companhia, o Kuiper é um projeto bastante relevante dentro da empresa e que pode se tornar um de seus pilares de serviços. Para investidores, o executivo ainda afirmou que estão sendo gastos mais de US$ 100 bilhões no desenvolvimento da tecnologia e que já são mais de mil pessoas empregadas apenas no projeto.

A competição com Musk deve abrir caminho para que outras empresas também desenvolvam seus satélites fornecedores de internet, mercado que deve crescer nos próximos anos. Os preços para ter a internet da Amazon em casa, porém, ainda não foram revelados. Atualmente, o valor da antena da Starlink, em comparação, é de R$ 3.196,03 e da assinatura mensal é de R$ 295,54.

Continua após a publicidade