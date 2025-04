‘Antes de contratar alguém, quero saber se a IA faz o trabalho’, diz CEO da Shopify

O CEO da Shopify, Tobi Lütke, disse aos funcionários que a empresa só fará novas contratações se os funcionários puderem provar que a inteligência artificial (IA) não pode fazer o trabalho necessário.

Em um memorando compartilhado com a equipe da Shopify no final do mês passado, Lutke disse que, antes de pedir mais funcionários e recursos, “as equipes devem demonstrar por quê não conseguem fazer o que querem usando IA”. Ele acrescentou que essa pergunta poderia “levar a discussões e projetos realmente divertidos”.

CEO diz que só contratará novos funcionários se provarem que a IA não é capaz de realizar o mesmo trabalho Foto: Adobe Stock

PUBLICIDADE O memorando mais amplo, que foi compartilhado por Lutke no X, declarou que o uso eficaz da IA era agora “uma expectativa fundamental de todos na Shopify”. Nele, Lutke incentivou os funcionários a mexer com a tecnologia, aprender novas habilidades e compartilhar suas descobertas com os colegas, com o objetivo de tornar o uso da IA reflexivo dentro da empresa. “O aprendizado é autodirigido, mas compartilhe o que você aprendeu”, escreveu Lutke. “Compartilharemos vitórias (e derrotas!) uns com os outros enquanto experimentamos novos recursos de IA e dedicaremos tempo à integração da IA em nossas análises mensais de negócios e ciclos de desenvolvimento de produtos. O Slack e o Vault têm muitos lugares onde as pessoas compartilham prompts que desenvolveram.”

Publicidade

Lutke também disse que a empresa acrescentaria perguntas sobre o uso de IA aos questionários de desempenho e de avaliação por pares para verificar o progresso dos funcionários.

“Aprender a usar bem a IA é uma habilidade pouco óbvia. Minha impressão é que muitas pessoas desistem depois de escrever um prompt e não receber o retorno ideal imediatamente. Aprender a solicitar e a carregar o contexto é importante, e obter feedback dos colegas sobre como isso está indo será valioso”, escreveu ele.

O CEO também disse aos funcionários que as novas regras e diretrizes sobre IA se aplicavam a todos na empresa, incluindo ele próprio e a equipe executiva, enfatizando que as habilidades de IA eram essenciais para trabalhar na empresa.

“Hoje, ela é uma ferramenta para todos os tipos de negócios e sua importância só aumentará. Francamente, não acho que seja viável optar por não aprender a habilidade de aplicar IA em seu ofício; você pode tentar, mas quero ser honesto, não consigo ver isso funcionando hoje e, definitivamente, não amanhã. A estagnação é quase certa, e a estagnação é um fracasso em câmera lenta. Se você não está subindo, está deslizando”, disse ele.

Publicidade

Não é o único CEO com demandas de IA

Lutke não é o único CEO a incentivar a adoção da IA no local de trabalho.

Várias outras empresas de tecnologia pressionaram a equipe a se capacitar na tecnologia e lançaram ferramentas internas da empresa para ajudar os funcionários a usar a IA com segurança no trabalho. Por exemplo, o CEO da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, disse que o chatbot de IA da empresa faz o trabalho de 700 agentes de atendimento ao cliente e falou abertamente sobre a possibilidade de a IA reduzir o número de funcionários da empresa.

Há evidências de que a IA pode tornar os funcionários mais produtivos em seus trabalhos e é excelente para assumir tarefas administrativas e trabalhos pesados. No entanto, as ferramentas de IA, como os chatbots, costumam ser propensas a erros, conhecidos como alucinações, que já atrapalharam algumas pessoas no trabalho e fizeram com que alguns trabalhadores perdessem seus empregos.

Há outras preocupações com relação ao uso da IA no trabalho, como a segurança dos dados, a possibilidade de preconceito e discriminação e a falta de transparência.

Publicidade

Os representantes do Shopify não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Fortune, feito fora do horário normal de trabalho.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group