Algumas pessoas acham que o hífen denuncia um texto escrito por IA - mas não é bem assim

A acusação começou a circular nas redes sociais no início deste ano. Alguns aspirantes a detetives da IA afirmam que o travessão raramente é visto fora do texto da IA. Outros acham que os chatbots são mais propensos a usar o sinal de pontuação de forma incorreta ou excessiva.

Os travessões são “relativamente raros quando um ser humano os usa, talvez uma ou duas vezes, se tanto”, disse um post no X, em fevereiro. “Mas os bate-papos com IA adoram usá-los. Não faço ideia do motivo.”

“Embora nós - e o ChatGPT - tenhamos uma queda pelo hífen, nossa prioridade é garantir que nossos modelos ajudem os usuários a comunicar suas ideias de forma clara e eficaz, seja qual for o estilo escolhido”, disse Romaniuk em um comunicado. “Para isso, continuamos a aprimorar as habilidades de escrita do ChatGPT.”