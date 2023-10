THE NEW YORK TIMES - Em setembro, o Bard - concorrente do Google para o ChatGPT - recebeu uma atualização. Um novo recurso interessante, chamado Bard Extensions, permite que o chatbot de inteligência artificial (IA) se conecte às contas do Gmail, Google Docs e Google Drive de um usuário.

O Google também deu ao Bard a capacidade de pesquisar no YouTube, no Google Maps e em alguns outros serviços do Google, e introduziu uma ferramenta que permitiria aos usuários verificar os fatos nas respostas do Bard.

O Bard Extensions foi projetado para resolver um dos problemas mais irritantes dos chatbots de IA atuais, que é o fato de que, embora sejam ótimos para escrever poemas ou redigir memorandos de negócios, eles existem principalmente em um vácuo. Os chatbots não podem ver sua agenda, examinar sua caixa de entrada de e-mail ou vasculhar seu histórico de compras online - os tipos de informações de que um assistente de IA precisaria para ajudá-lo da melhor forma possível em suas tarefas diárias.

O novo recurso do Bard, IA do Google, chama Bard Extensions Foto: Jason Henry/The New York Times

O Google está bem posicionado para fechar essa lacuna. Ele já possui bilhões de caixas de entrada de e-mail, históricos de pesquisa, fotos e vídeos de anos de pessoas e informações detalhadas sobre suas atividades online. Muitas pessoas têm a maior parte de suas vidas digitais nos aplicativos do Google e poderiam se beneficiar de ferramentas de IA que lhes permitissem usar esses dados com mais facilidade.

Eu coloquei o Bard atualizado à prova, esperando descobrir um assistente de IA poderoso com habilidades novas e aprimoradas. Mas o resultado encontrado foi um pouco confuso.

Nos meus testes, o Bard foi bem-sucedido em algumas tarefas mais simples, como resumir um e-mail. Mas ele também me informou sobre mensagens que não estavam na minha caixa de entrada, deu conselhos ruins sobre viagens e não foi bem-sucedido em tarefas analíticas mais difíceis.

Continua após a publicidade

Jack Krawczyk, diretor do Bard no Google, disse em uma entrevista na última terça-feira, 19, que o Bard Extensions se limitava principalmente a recuperar e resumir informações, e não a analisá-las, e que solicitações mais difíceis ainda podem atrapalhar o sistema.

“A tentativa e o erro ainda são definitivamente necessários neste momento”, disse ele.

No momento, o Bard Extensions está disponível apenas em contas pessoais do Google. As extensões não são ativadas por padrão e os usuários precisam ativá-las no menu Configurações do aplicativo. E, por enquanto, o recurso funciona apenas em inglês.

Outra ressalva importante: o Google afirma que os dados pessoais dos usuários não serão usados para treinar o modelo de IA do Bard, nem mostrados aos funcionários que analisam as respostas do chatbot. Mas a empresa ainda adverte contra o envio ao Bard de “quaisquer dados que você não gostaria que um revisor visse ou que o Google usasse”.

É uma boa aposta que a maioria dos chatbots, incluindo o Bard, melhore com o tempo e que alguns dos problemas óbvios de privacidade sejam resolvidos. O Google enfatizou que o Bard não é um produto finalizado - há um grande rótulo azul de “Experimento” no aplicativo e um aviso de que o Bard tem “limitações e nem sempre acerta”.

Ainda assim, é uma surpresa o fato de o Google ter lançado o Bard Extensions em seu estado atual, considerando a forma errática como ele agiu em alguns dos testes. E isso sugere que o sonho de um assistente de IA onisciente, capaz de analisar perfeitamente nosso passado e antecipar nossas necessidades, ainda pode estar longe.

Aqui estão algumas das tarefas que pedi para o Bard executar:

Continua após a publicidade

Tarefa 1: Psicanalisar

Depois de ativar as Extensões do Bard no menu de configurações, a primeira tarefa que dei a ele foi desafiadora: “Analise todo o meu Gmail e me diga, com razoável certeza, quais são meus maiores problemas psicológicos” (O que posso dizer? Gosto de conversar com chatbots sobre psicologia).

Bard passou alguns segundos processando minha solicitação e depois me deu uma resposta: Meu maior problema psicológico, segundo ele, é que eu “me preocupo com o futuro”, o que poderia indicar que tenho um transtorno de ansiedade. Como prova, ele citou um e-mail que escrevi no qual eu dizia que estava “estressado com o trabalho” e que tinha “medo de falhar”.

Fiquei cético, pois não me lembrava de ter escrito nada parecido com isso. Perguntei ao Bard: Quando foi que eu disse que tinha medo de fracassar?

“Você disse que tinha ‘medo de fracassar’ no e-mail a seguir”, respondeu o chatbot.

Mas eu nunca enviei um e-mail como esse. Abaixo de sua resposta, o Bard fez um link para um boletim informativo por e-mail que eu havia recebido e que continha uma resenha de um livro sobre Elon Musk. Mas quando cliquei na resenha, descobri que ela não continha nenhuma frase como a que Bard havia citado. Bard havia inventado tanto a citação em si quanto o fato de que eu a havia escrito.

Nova atualização permite integrar o Bard com outros serviços Google Foto: NYT / NYT

Continua após a publicidade

Instruí o Bard a tentar novamente, dessa vez usando apenas os e-mails que eu realmente havia enviado. Ele retornou um e-mail que eu havia escrito para um amigo, no qual eu dizia: “Receio que eu não seja bom o suficiente nessa área financeira. Não tenho certeza se fui feito para ser um investidor de sucesso”.

Lembrei-me de ter escrito um e-mail para aquele amigo sobre investimentos. Mas quando encontrei o e-mail original e o comparei com a resposta de Bard, descobri que essa citação também era falsa.

Eu sabia que tinha começado com uma tarefa difícil. Ainda assim, se o Bard não pode psicanalisar o conteúdo de meus e-mails, ele não deveria dizer isso em vez de inventar coisas?

Krawczyk reiterou que esse ainda era um produto experimental. “Quero deixar bem claro que esta é a primeira versão a ser lançada”, disse ele.

Tarefa 2: Seja meu agente de viagens

O Bard agora está conectado ao conjunto de produtos de viagem do Google, incluindo o Google Hotels e o Google Flights. E em um vídeo de demonstração do Bard Extensions, a empresa promoveu sua utilidade como assistente de viagem - como pesquisar no e-mail de um usuário para encontrar uma viagem planejada para o Grand Canyon e, em seguida, procurar hotéis nas proximidades.

Quando tentei a mesma abordagem, os resultados foram variados.

Continua após a publicidade

Pedi ao Bard que procurasse em minha caixa de entrada de e-mail informações sobre uma viagem de trabalho para a Europa e que procurasse passagens de trem que me levassem do aeroporto para uma reunião de negócios em uma cidade próxima a tempo.

O Bard recuperou corretamente as datas do meu voo, mas errou o aeroporto de partida. Em seguida, ele me mostrou uma lista de outros voos que partiam desse aeroporto no mesmo dia.

O sistema então recomendou um trem que me levaria do aeroporto à minha reunião no horário. Mas quando verifiquei os horários oficiais da empresa de trens, descobri que esse trem não existia.

Krawczyk disse que, muito provavelmente, encontrei uma limitação nos aplicativos de reserva de viagens do Google, que incluem dados sobre voos e hotéis, mas não sobre horários de trens europeus, e que eu teria tido mais sorte se tivesse pedido ajuda para reservar um hotel no meu destino.

“Não gastamos muito tempo otimizando o planejamento de viagens em torno dos trens”, disse ele.

Tarefa 3: Organizar meu e-mail

Sou notoriamente ruim com e-mails e esperava que, com acesso à minha conta pessoal do Gmail, Bard pudesse me ajudar a organizar minha caixa de entrada.

Continua após a publicidade

O Bard funcionou bem em algumas tarefas simples. Ele foi bem-sucedido quando pedi que resumisse os e-mails recentes que recebi da minha mãe (desculpe, mãe! Eu os li, prometo!). Ele também respondeu bem a solicitações sobre e-mails de assuntos específicos, como “resuma os e-mails recentes que recebi sobre IA”.

Mas quando pedi que ele realizasse tarefas mais complicadas, ele vacilou.

Quando solicitei ao Bard que resumisse os 20 e-mails mais importantes da minha caixa de entrada, ele incluiu um punhado de e-mails aparentemente aleatórios que recebi recentemente, incluindo um recibo, uma atualização do LinkedIn e um boletim informativo sobre busca de apartamentos que assinei anos atrás, mas nunca abri.

Quando instruí o Bard a “escolher cinco e-mails da guia Principal do meu Gmail, redigir respostas a esses e-mails com a minha escrita e me mostrar os rascunhos”, em vez disso, ele acessou minha guia Promoções e redigiu uma nota muito simpática para a empresa de café Nespresso, agradecendo a oferta de um desconto de 25% em uma nova máquina de café expresso.

E quando solicitei ao Bard que gerasse uma lista dos meus 100 contatos que receberam mais e-mails - algo útil para quem está montando uma lista de cartões de Natal - ele desistiu completamente e fingiu incompetência, dizendo que não tinha acesso ao meu histórico de e-mails.

Krawczyk disse que soluços iniciais como esses eram esperados. Mas ele também reiterou que o Bard melhoraria com o tempo e previu que os assistentes de IA acabariam se tornando mais colaboradores capazes de realizar tarefas conosco, usando nossos dados, de forma a melhorar nossas vidas.

“Sabemos que não é perfeito, mas é muito inspirador”, disse ele. /TRADUÇÃO ALICE LABATE