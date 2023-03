Comunidades do WhatsApp ganham página de ‘veto’ para participantes dos grupos

O WhatsApp anunciou novidades para quem usa a aba “comunidades” no app aqui no Brasil. A partir desta terça-feira, 21, os usuários poderão controlar de forma mais fácil o acesso de contatos nos grupos do mensageiro, por meio de uma página de solicitações — bem semelhante aos pedidos de amizade no Facebook.

A ferramenta poderá ser usada por administradores de grupo e das comunidades para visualizar melhor quem entra ou não na aba compartilhada — é possível aceitar ou vetar o pedido de um participante, clicando na opção exibida ao lado do nome de contato.

Atualmente, os responsáveis pelos grupos podem adicionar pessoas voluntariamente ou receber um pedido para fazer parte do espaço, que pode ser via link ou diretamente no grupo, se ele for aberto. Agora, todas essas solicitações passam a fazer parte de uma mesma página para os administradores.

Além disso, o WhatsApp deve adicionar uma opção que mostra quais os grupos o usuário possui com um outro contato específico. Esse recurso deve estar disponível para todos os perfis, e não apenas administradores.

Nesta página, basta o usuário escolher um contato na barra de pesquisa e os resultados vão indicar quantos e quais grupos existem em comum. De acordo com a empresa, a ferramenta é uma forma de facilitar a navegação pelo mensageiro, à medida em que os grupos e comunidades ficam maiores no app.

Segundo o WhatsApp, as novas ferramentas vão facilitar a navegação pelo mensageiro Foto: WhatsApp/Divulgação

As comunidades foram lançadas no Brasil em janeiro de 2023 e são parte de uma nova aba no aplicativo — representada por um emoji de pessoas. A ideia é que seja um agregador de grupos por assunto. Assim, cada comunidade vai poder contar com até 50 grupos diferentes ou um limite máximo de 5 mil pessoas. A empresa acredita que o recurso é uma forma de reunir espaços de serviços para seus usuários, como organizações de condomínios, escolas e ONGs, por exemplo.

Para cada comunidade criada, há um grupo de avisos em que apenas os administradores podem publicar. Esse “quadro de avisos” fica visível para todas as pessoas que fazem parte da comunidade — ou seja, uma mensagem pode atingir até 5 mil pessoas. Cada grupo, porém, pode fazer parte de apenas uma comunidade.

As novidades anunciadas nesta terça pelo WhatsApp vão começar a ser vistas pelos usuários nos próximos dias, mas deve ser uma atualização gradual.