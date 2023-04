Elon Musk quer criar seu próprio ChatGPT após pedir pausa no avanço de inteligência artificial

O bilionário dono do Twitter, Elon Musk, revelou, durante uma entrevista dada à Fox News, que vai criar o seu próprio chatbot com inteligência artificial (IA). Mirando a disputa com o ChatGPT, da OpenAI, a ferramenta deve se chamar TruthGPT.

Durante a entrevista, o empresário disse que acredita que os atuais modelos de IA são “programados por especialistas de esquerda, que treinam os chatbot para mentir”, e por esse motivo, quer criar um chatbot ou uma IA máxima de “busca pela verdade”.

De acordo com o bilionário, IA pode ser ainda mais prejudicial na existência humana de modo geral do que apenas durante períodos específicos, como nas eleições, onde há a disseminação em massa de fake news. “A IA é mais perigosa do que, digamos, um projeto de aeronave mal administrado ou a manutenção de produção de um carro ruim no sentido de que tem o potencial de destruição civilizacional”, explicou.

Desde o sucesso que foi o ChatGPT, lançado em novembro do ano passado, outras grandes empresas de tecnologia, como o Google, se lançaram em uma corrida para investir em seus próprios sistemas de IA, o que gerou discussões sobre os riscos da nova tecnologia.

A entrevista de Musk, no entanto, contraria o posicionamento recente do bilionário, que encabeçou uma carta aberta “anti-IA”, pedindo a suspensão das pesquisas em inteligência artificial por seis meses.

Antes de pedir a pausa da concorrência, em fevereiro, o empresário já havia afirmado que planejava criar seu próprio laboratório de pesquisa em IA. Segundo uma reportagem do site Insider, Musk estaria interessado em lançar uma ferramenta de chatbot que usaria os dados do Twitter e já vem preparando um laboratório na empresa.

A nova empreitada de Musk também tenta recuperar o tempo perdido. O bilionário foi um dos cofundadores da OpenAI, mas deixou o conselho da companhia alegando conflito de interesses entre a startup e suas outras empresas, Tesla e SpaceX. O site americano Semafor tem outra versão para a história: Musk teria tentado tomar o comando da OpenAI, mas foi rejeitado pelo conselho da startup.