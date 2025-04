Está em busca de emprego no LinkedIn? Veja como plataforma está mudando na era da IA

Se você quiser saber como a inteligência artificial (IA) está mudando a natureza do trabalho, o LinkedIn oferece um bom ponto de vista. A rede social profissional de propriedade da Microsoft é um centro importante para candidatos a emprego e recrutadores - a cada minuto, 10 mil pessoas se candidatam a um emprego por meio da plataforma e sete pessoas são contratadas com sucesso por meio dela, de acordo com a empresa. Isso significa que ela tem muitos dados sobre as funções que as empresas estão contratando e as habilidades que estão procurando. O LinkedIn também é uma boa lente para examinar como a IA está alterando a natureza da procura de trabalho.

O responsável final pela implementação dos recursos de produtos de IA no LinkedIn é Tomer Cohen, diretor de produtos da empresa. Recentemente, sentei-me com Cohen no escritório do LinkedIn, em Londres, para conversar sobre o impacto da IA nos candidatos a emprego, nos recrutadores e na própria plataforma do LinkedIn.

Empresa implementou recursos de IA Foto: Chinnapong /Adobe Stock

70% das habilidades na maioria dos empregos mudarão até 2030

PUBLICIDADE Cohen começou me dizendo que a pesquisa da empresa sugere que 70% das habilidades usadas na maioria dos empregos mudarão até 2030, sendo a IA um grande impulsionador dessas mudanças. Isso é daqui a apenas quatro anos. E já há sinais de que grandes mudanças estão acontecendo. O LinkedIn também publica um relatório anual chamado “Jobs on the Rise” (Empregos em ascensão) sobre quais funções estão tendo o maior crescimento nas listas de empregos em regiões geográficas específicas. Este ano, 70% das funções que registraram o crescimento mais rápido eram novas na lista. E qual foi a função mais procurada da lista? Bem, talvez não surpreendentemente, foi “engenheiro de inteligência artificial”. Com a possibilidade de as funções se transformarem tão rapidamente, diz Cohen, os empregadores sensatos estão começando a pensar menos nas funções específicas que precisam preencher - e, de fato, estão desconstruindo algumas funções tradicionais - e mais nas habilidades que precisam que seus funcionários tenham hoje e no futuro. Assim, este ano, o LinkedIn produziu um novo relatório chamado “Skills on the Rise” (Habilidades em ascensão). Novamente, não é de surpreender que a “alfabetização em IA” seja uma das habilidades mais procuradas. Mas o mesmo acontece com habilidades amplas e voltadas para o ser humano, como “pensamento inovador”, “solução de problemas”, “pensamento estratégico”, “falar em público”, “mitigação de conflitos” e “construção de relacionamentos”.

Para Cohen, a estatística mais impressionante da pesquisa do LinkedIn é que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora provavelmente terão o dobro de funções em suas carreiras do que alguém que entrou no mercado de trabalho há 15 anos. “Se já houve um momento para desenvolver uma mentalidade de crescimento e enfatizar a adaptabilidade, a agilidade e a capacidade de aprender e alternar entre as funções, esse momento é agora”, diz ele. A educação formal em faculdades e universidades terá muito menos importância do que antes - pelo menos em termos do grau que as pessoas realmente obtêm. Em vez disso, os empregadores inteligentes, segundo ele, estarão procurando pessoas que aprendam ao longo da vida e que possam adquirir rapidamente novas habilidades e se adaptar a novas responsabilidades.

Aprender a permitir que os funcionários aprendam a aprender

Cohen usou o exemplo de como a IA estava permitindo rapidamente a criação de um novo cargo que ele chama de “construtor de pilha completa”, ou seja, alguém que pode, com a ajuda da IA, desempenhar funções que antes eram divididas em diferentes cargos e funções, incluindo pesquisa e desenvolvimento, design, engenharia e produto.

Ele diz que as empresas mais bem-sucedidas durante essa transição da IA serão aquelas que derem aos seus funcionários tempo para aprender habilidades e experimentar a criação de coisas com IA. Ele também observa que há uma tensão porque o tempo gasto com o aprendizado geralmente é um tempo longe do trabalho diário e porque nem todos os experimentos na tentativa de criar coisas com IA serão bem-sucedidos. Mas ele diz que as empresas precisam encontrar esse equilíbrio. Se houver alguma coisa, diz ele, elas devem inclinar a balança a favor de ajudar os funcionários a aprender habilidades de IA.

“Se você estiver superindexando o desempenho [em vez do aprendizado], ficará para trás”, diz ele. “Dar espaço para as pessoas aprenderem é fundamental. Você precisa transformar sua própria força de trabalho. Se daqui a um ano você estiver desapontado com o fato de sua força de trabalho não ser ‘nativa de IA’, a culpa é sua [por não ter dado a ela tempo para aprender as habilidades de IA].”

O recrutamento se torna um jogo de IA vs. IA

Perguntei a Cohen sobre as reclamações de que a IA estava tendo um efeito prejudicial no processo de recrutamento. Ouvi as empresas dizerem que os candidatos estão usando a IA generativa para se candidatar a muito mais empregos do que no passado, de modo que estavam sendo inundados com candidaturas. Além disso, mais pessoas estavam usando a IA generativa para aprimorar seus currículos e cartas de apresentação, fazendo com que os candidatos parecessem mais homogêneos e tornando o processo de triagem mais difícil - forçando os empregadores, em muitos casos, a recorrer à IA para fazer a triagem inicial dos candidatos.

Os candidatos a emprego, por outro lado, reclamam que a forma como os recrutadores estão usando a IA pode não dar aos candidatos um tratamento justo - especialmente se essas ferramentas de IA não estiverem configuradas para levar em conta a ênfase na mudança para habilidades mais suaves e mais difíceis de avaliar, sobre a qual Cohen falou. O uso de ferramentas de IA para entrevistas iniciais de triagem, algo que muitas empresas usam atualmente, pode parecer desumanizante para os candidatos a emprego - e pode prejudicar injustamente os candidatos que seriam boas contratações, mas que se sentem confusos ao fazer a entrevista em vídeo com um bot de IA. (Pior ainda, em alguns casos, as ferramentas de triagem de IA podem abrigar preconceitos ocultos dos quais nem mesmo as empresas que as utilizam estão cientes).

Cohen reconheceu que esses eram problemas. Mas ele disse que as ferramentas de IA do LinkedIn foram projetadas para ajudar a neutralizar algumas dessas tendências. Por exemplo, ele diz que o mercado de trabalho está difícil atualmente na maior parte do mundo desenvolvido. Como resultado, muitos candidatos a emprego estão se sentindo um pouco desesperados e a IA generativa tem, de certa forma, facilitado a candidatura a empregos que podem não ser os mais adequados para eles. O LinkedIn agora tem ferramentas baseadas em IA que ajudam um candidato a decidir se suas habilidades são adequadas para uma função, fornecendo a ele uma porcentagem do quanto elas correspondem ao que o empregador está procurando. Cohen diz que mais de um terço dos candidatos a emprego no LinkedIn usam essa ferramenta. O LinkedIn também reformulou seu processo de pesquisa usando IA generativa, de modo que os candidatos a emprego não precisam mais usar palavras-chave que possam corresponder ao que está na descrição do cargo e, em vez disso, podem simplesmente descrever em inglês simples os tipos de empregos que estão procurando.

A empresa também lançou uma ferramenta de coaching com tecnologia de IA que as pessoas podem usar para praticar conversas de trabalho e receber feedback gerado por IA de um modelo especificamente treinado para dar o tipo de feedback que um coach executivo poderia fornecer. A ferramenta, que funciona com voz e texto, foi projetada principalmente para os tipos de interações que um funcionário e um gerente podem ter - dar feedback desafiador, conduzir uma avaliação de desempenho ou discutir o equilíbrio entre vida pessoal e profissional com um gerente. Mas também pode ser usada para praticar para uma entrevista de emprego. A ferramenta está disponível em inglês para os assinantes do LinkedIn Premium.

PUBLICIDADE Quando se trata de recrutamento, o LinkedIn tem usado a IA generativa para impulsionar o contato com os candidatos. Essas mensagens elaboradas por IA resultam em uma taxa de resposta 40% maior e os candidatos também respondem 10% mais rápido do que sem a assistência da IA, diz Cohen. E, neste mês, a empresa lançou seu primeiro agente de IA - chamado “Hiring Assistant” - que foi projetado para realizar muitas das tarefas que um recrutador júnior poderia realizar. “Tudo, desde o sourcing até o contato com os candidatos, será automatizado para [os recrutadores], para que eles possam se concentrar nas ligações telefônicas, interações e reuniões com os candidatos”, disse ele. O agente foi testado por algumas grandes empresas, incluindo SAP, Siemens e Verizon. A empresa de infraestrutura digital Equinix, que foi um dos usuários iniciais, relatou que o uso do agente de IA permitiu que cada um de seus recrutadores humanos aumentasse o número de funções em aberto com as quais eles podem lidar em um determinado momento de uma média de cinco para uma média de 15. Esse é o tipo de aumento de produtividade que faz os executivos de negócios vibrarem. Mas não estou convencido de que as empresas estejam aceitando a mensagem de Cohen sobre aprendizagem contínua e encontrando maneiras de transformar suas forças de trabalho existentes para um futuro em que o trabalho seja organizado em torno de um conjunto dinâmico de habilidades, não de funções. Muitas empresas, especialmente em um mercado de trabalho que favorece os empregadores, acham mais fácil demitir funcionários e depois contratar novos com experiência que parece corresponder exatamente à descrição do cargo - em vez de descobrir como requalificar a força de trabalho existente. Além disso, os processos de recrutamento existentes geralmente são ruins para avaliar as pessoas em relação aos tipos de soft skills - adaptabilidade, eficiência de aprendizado, flexibilidade e resiliência - que, segundo Cohen, serão mais importantes nesse admirável mundo novo. Há uma oportunidade para as empresas que conseguirem desenvolver e implementar essas avaliações primeiro.

