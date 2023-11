Expulsão de Sam Altman da OpenAI choca indústria de tecnologia no mundo

THE WASHINGTON POST - O CEO da OpenAI, Sam Altman, que emergiu como o rosto da revolução da inteligência artificial, foi demitido na sexta-feira depois que o conselho disse que havia perdido a confiança em sua capacidade de liderar a empresa, que construiu o pioneiro chatbot de IA, o ChatGPT.

A destituição de Altman, que tem efeito imediato, segue “um processo de revisão deliberativa pelo conselho, que concluiu que ele não foi consistentemente sincero em suas comunicações com o conselho, dificultando sua capacidade de exercer suas responsabilidades”, disse o conselho em um post de blog na sexta-feira.

A chefe de tecnologia (CTO) Mira Murati atuará como CEO interina e uma busca está em andamento para identificar um sucessor permanente, informou a publicação no blog. Leia mais aqui sobre quem é a executiva.

A saída repentina de Altman provocou ondas de choque no setor de tecnologia e nos corredores do governo, onde ele se tornou uma presença familiar nos debates sobre a regulamentação da IA. Sua ascensão e aparente queda do topo da tecnologia é uma das mais rápidas da história do Vale do Silício. Em menos de um ano, ele deixou de ser famoso na Bay Area como um fundador de startup fracassado que se reinventou como um investidor popular em pequenas empresas para se tornar um dos líderes empresariais mais influentes do mundo. Jornalistas, políticos, investidores em tecnologia e CEOs da Fortune 500 clamavam por sua atenção.

Muitos no mundo da tecnologia creditaram a ele o fato de ter infundido uma nova energia e um senso de possibilidade em um setor sitiado que foi dominado por gigantes da tecnologia como Google e Amazon por mais de uma década. Altman estava claramente esperando entrar na liga dos titãs da tecnologia, como o bilionário Elon Musk, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e até mesmo o falecido CEO da Apple, Steve Jobs.

Executivo Sam Altman foi expulso da OpenAI na sexta-feira passada, chocando o mercado de tecnologia Foto: Eric Risberg/AP - 16/11/2023

“Adorei meu tempo na OpenAI. Foi transformador para mim pessoalmente e, com sorte, um pouco para o mundo”, escreveu Altman na sexta-feira em um post no X, anteriormente conhecido como Twitter. “Acima de tudo, adorei trabalhar com pessoas tão talentosas. Terei mais a dizer sobre o que virá depois.”

Um porta-voz da OpenAI se recusou a comentar além da postagem no blog, e as tentativas de entrar em contato com Altman para comentar não foram bem-sucedidas.

Indústria expressa surpresa

A saída de Altman foi semelhante a derrubar o herdeiro aparente da IA generativa. Os bate-papos em grupo de investidores e funcionários da área de tecnologia se iluminaram em São Francisco, pois todos expressaram seu choque e especularam sobre o motivo pelo qual a diretoria decidiu demiti-lo. Em conversas com mais de uma dúzia de executivos e investidores do setor de IA, todos expressaram confusão e surpresa.

Ainda na quinta-feira, Altman estava atuando como CEO, falando no palco da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em São Francisco. Na semana passada, ele apresentou um novo roteiro para a OpenAI sob aplausos de centenas de desenvolvedores na primeira grande conferência da empresa.

Embora Altman tenha sido um dos fundadores da OpenAI, ele disse que não possui nenhuma ação da empresa. Enquanto era CEO da OpenAI, Altman continuou a fazer investimentos em outras empresas, como a Helion, empresa de fusão nuclear, e a Humane, empresa iniciante de hardware de IA. Ele fez dezenas de investimentos pessoais em start-ups ao longo dos anos, incluindo 12 somente em 2023, de acordo com a empresa de dados de capital de risco PitchBook.

A Microsoft, que é a maior investidora da OpenAI, disse que sua parceria com a empresa não seria afetada pela saída de Altman. Mas uma pessoa familiarizada com o assunto, falando sob condição de anonimato para discutir informações internas, disse que a Microsoft soube da notícia apenas alguns minutos antes da publicação no blog. As ações da Microsoft caíram 1,7%, eliminando bilhões de sua capitalização de mercado.

“Temos uma parceria de longo prazo com a OpenAI, e a Microsoft continua comprometida com a Mira e sua equipe à medida que levamos essa próxima era de IA aos nossos clientes”, disse o porta-voz da Microsoft, Heather Weitnauer.

Vejo isso como uma mudança de CEO em uma grande empresa de tecnologia, mas não vejo isso neste momento como uma mudança fundamental na abordagem da OpenAI, sua direção, sua tecnologia Rowan Curran, analista da Forrester

O texto da postagem do blog e a confiança que a Microsoft demonstrou na empresa nas últimas semanas sugerem que a saída de Altman está relacionada a ele, e não a problemas com o negócio mais amplo, disse Rowan Curran, analista do setor de IA da empresa de pesquisa Forrester.

“Vejo isso como uma mudança de CEO em uma grande empresa de tecnologia, mas não vejo isso neste momento como uma mudança fundamental na abordagem da OpenAI, sua direção, sua tecnologia”, disse Curran.

A postagem do blog também informa que Greg Brockman, um dos co-fundadores da OpenAI, deixará o cargo de presidente do conselho. Pouco depois do anúncio, Brockman disse que se demitiu no X.

Lançada como uma organização sem fins lucrativos em 2015, a OpenAI foi criada para manter a inteligência artificial avançada fora das mãos de corporações monopolistas e governos estrangeiros. Mas desde que aceitou um grande investimento da Microsoft em 2019, a empresa fez a transição para uma estrutura de “lucro limitado” que limita o retorno que os patrocinadores podem ter sobre seu investimento. A OpenAI costuma dizer que ainda está buscando seu objetivo original de criar uma IA que “beneficie toda a humanidade”. Mas, ultimamente, seu caminho parece mais com os negócios de sempre.

Quando a OpenAI passou a ter uma presença mais pública em maio, na época da apresentação de Altman ao Congresso, a empresa começou uma onda de contratações, chamando executivos da Meta, Apple e Amazon Web Services. Na mesma época, Altman iniciou uma turnê pelo mundo visitando chefes de Estado e desenvolvedores em dezenas de cidades, incluindo Tel Aviv e Doha, no Catar, uma etapa ainda mais ambiciosa do que a turnê de 2017 de Zuckerberg pela América.

Após o anúncio, alguns líderes de tecnologia publicaram sobre sua admiração por Altman.

“Sam Altman é um herói para mim. Ele construiu uma empresa do nada a US$ 90 bilhões em valor e mudou nosso mundo coletivo para sempre”, escreveu o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, no X. “Mal posso esperar para ver o que ele fará em seguida. Eu e bilhões de pessoas nos beneficiaremos de seu trabalho futuro - será simplesmente incrível.” / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA