Facebook alerta 1 milhão de usuários sobre vazamento de dados em apps do Google e Apple

A Meta, holding do Facebook, está alertando 1 milhão de usuários de que suas informações de login podem ter sido comprometidas por meio de aplicativos maliciosos.

Os pesquisadores da Meta encontraram mais de 400 aplicativos maliciosos para Android e iOS, da Apple, que foram projetados para roubar as informações pessoais de login de seus usuários no Facebook, disse a empresa na sexta-feira, 7, em um post no blog.

A Meta disse que as aplicações que eles identificaram foram listados nas lojas da Apple e do Google como jogos, editores de fotos, serviços de saúde e estilo de vida e outros tipos de aplicativos para enganar as pessoas para baixá-los. Muitas vezes, o app malicioso pedia aos usuários para “fazer login com o Facebook” para depois roubar informações como nome de usuário e senha, de acordo com a empresa.

“Este é um espaço altamente adverso e, enquanto nossos colegas do setor trabalham para detectar e remover softwares maliciosos, alguns desses aplicativos escapam da detecção e chegam às lojas de aplicativos legítimas”, escreveram o diretor de interrupção de ameaças da Meta, David Agranovich, e o engenheiro de detecção e descoberta de malware Ryan Victory.

A Meta disse que relatou os apps à Apple e ao Google e que eles foram retirados das lojas. O porta-voz do Google, Edward Fernandez, disse em comunicado que os “aplicativos identificados no relatório não estão mais disponíveis na Google Play”. Um representante da Apple respondeu, mas não comentou.

A Meta enfrenta escrutínio sobre suas práticas de privacidade há anos. Em 2019, a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) aprovou um acordo de aproximadamente US$ 5 bilhões com o Facebook depois que relatórios descobriram que a consultoria política Cambridge Analytica acessou indevidamente dados pessoais de milhões de usuários da rede social.

