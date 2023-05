Gmail ‘copia’ Twitter e vai adicionar selo azul de verificação para usuários

Você está prestes a ver mais um selinho azul nas redes e serviços que utiliza na internet. Nesta quarta-feira, 3, o Google anunciou que o Gmail começará a exibir um selo de verificação. Trata-se de uma marca de seleção azul que será exibida ao lado do nome do remetente para atestar sua identidade. De acordo com a empresa, o recurso deve ajudar o usuário a descobrir se o e-mail recebido é de uma fonte legítima, evitando assim possíveis golpes.

O selo é similar ao do Twitter na aparência, mas diferente em seu propósito. A marca de verificação baseia-se nos indicadores para a identificação de mensagens (BIMI) já existentes no Gmail.

O BIMI exige que os remetentes usem autenticação e certifiquem o logotipo da marca para usá-lo como avatar nos e-mails. Além disso, usa certificados de marca verificada (VMC, na sigla em inglês) para verificar a propriedade do logotipo da marca. As empresas que já adotaram o BIMI receberão automaticamente o selo azul. Para quem não tem certificação, é possível solicitar o selo pelas configurações da conta Google.

Novidade chega ao público nesta semana Foto: Divulgação/Google

Na imagem divulgada pelo Google é possível ver que a partir de agora, ao passar o cursor sobre o selo azul, o usuário vai ver uma mensagem que diz que o remetente do e-mail é realmente o dono do domínio do e-mail e da imagem de avatar que está usando.

Segundo a empresa, a autenticação dos remetentes vai ajudar os usuários e os sistemas de segurança de e-mail a “identificar e interromper o spam” e “aumentar a confiança nas fontes de e-mail”, o que ofereceria aos leitores “um ecossistema de e-mail melhor para todos”. O recurso está disponível para contas do Workspace e nas contas pessoais do Google.





