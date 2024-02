Google deve abandonar nome Bard e adotar Gemini para chatbot rival do ChatGPT

O chatbot Bard, do Google, pode estar com os dias contados, um ano depois de ser lançado para competir com o ChatGPT, da OpenAI. A companhia americana de tecnologia cogita adotar o nome Gemini, numa tentativa de unificar os produtos de inteligência artificial (IA) generativa da empresa sob uma mesma marca.

Atualmente, o Bard é o nome do chatbot da empresa, mas o "cérebro" do robô se chama Gemini. A tecnologia é um modelo de fundação, o que significa que é uma IA que pode receber comandos e gerar respostas com multimodalidade (texto, áudio, fotografias e expressões matemáticas, por exemplo) — ou seja, é mais capaz que o ChatGPT, que opera como um modelo amplo de linguagem (LLM, na sigla em inglês). Na semana passada, o Gemini recebeu uma atualização que deixou a ferramenta mais "inteligente": um gerador de imagens, checagem de informações por meio de busca no Google e a versão Pro da IA ganhou suporte a vários idiomas, incluindo o português.

Gemini é a inteligência artificial do Google, lançada em dezembro de 2023 Foto: Google/Reprodução

A mudança de nome, portanto, pode vir para reforçar a marca Gemini, lançada em dezembro do ano passado como uma atualização do Bard. Já o Bard foi lançado em fevereiro de 2023, um ano atrás.

Em janeiro passado, atualizações do Android já haviam apresentado alterações do nome do Bard para Gemini. No entanto, nenhum anúncio oficial foi realizado pelo Google.

Agora, segundo publicou o desenvolvedor Dylan Roussel no X, o código-fonte do sistema operacional móvel do Android contém menções a “aplicativos Gemini”, bem como “Gemini Web” e “Gemini mobile”. A novidade, no entanto, não foi confirmada pela companhia.