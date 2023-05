Google leva inteligência artificial ao negócio de publicidade

O Google apresentou nesta terça-feira, 23, novos recursos de inteligência artificial (IA) para o seu serviço de publicidade, principal fonte de receita da companhia. As funcionalidades usam a IA para criar imagens, campanhas de marketing de maneira mais ágil e conectar usuários aos produtos anunciados de forma mais eficiente. Os recursos podem beneficiar especialmente os negócios que não têm grandes equipes de marketing, como pequenas e médias empresas ou mesmo empreendedores individuais.

Segundo o Google, muitos anúncios de produtos têm apenas uma foto. A ferramenta de IA generativa ajudará a gerar novas versões das imagens para melhorar o desempenho das campanhas de marketing e, ao mesmo tempo, dar mais informações para quem vê os anúncios. A empresa diz que anúncios com mais de uma foto têm 76% mais impressões e 32% mais cliques do que aqueles que têm somente uma foto.

A IA do Google poderá remover fundo de imagens, criar cenas e fundos para as fotos dos produtos anunciados - funções hoje feitas por designers e profissionais de marketing em agências de publicidade. Na busca, a inteligência artificial generativa também será implementada para aumentar a conexão com os consumidores.

Vidhya Srinivasan, vice-presidente de engenharia para publicidade no Google, espera que recursos de IA tenham impacto positivo na produtividade de empresas de todos os portes Foto: Divulgação/Google

A ideia é relacionar buscas sobre produtos com anúncios por meio de análise de contexto. Por exemplo, se alguém digita “produto para pele seca e sensível”, a IA usa o conteúdo do site de um anunciante e também de anúncios existentes para criar um novo título para a sua publicidade. A ideia é aumentar a relevância do anúncio e, ao mesmo tempo, manter a essência da marca.

Anunciadas no evento Google Marketing Live, as novas funções de IA generativa estarão disponíveis na plataforma de publicidade da empresa, chamada Google Ads. Nos próximos meses, o Google vai atualizar a ferramenta para pequenas empresas, e o plano é concluir o lançamento global em 2024.

Para Vidhya Srinivasan, vice-presidente de engenharia para publicidade no Google, os recursos novos de IA no serviço de publicidade são guiados pelos bons princípios de privacidade para manter um equilíbrio entre o que consumidores e empresas esperam do Google.

“Nossa missão é conectar negócios de todos os tamanhos aos consumidores. Essa é uma missão permanente do Google e essas novas ferramentas nos ajudam a acelerar esse processo. O trabalho agora poderá ser feito não só de forma mais rápida, mas também em larga escala, o que será benéfico tanto para pequenas e médias empresas quanto para grandes negócios”, afirma Vidhya.

Segundo a porta-voz do Google, a companhia está ciente em relação ao impacto que as novidades terão em agências e profissionais de marketing, que podem ter suas atuais funções substituídas pela tecnologia hoje anunciada. “Nos importamos com o impacto que os novos recursos terão nas vidas das pessoas e esperamos que existam mudanças com essas evoluções. A inteligência artificial generativa ajuda a acelerar o que as pessoas já fazem hoje. Então, as agências e profissionais de marketing fazem para promover suas marcas e criar suas campanhas que vão aproveitar essa tecnologia”, diz Vidhya.