IA do Google é capaz de criar música ‘do zero’ a partir de simples comandos

O Google desenvolveu uma inteligência artificial, batizada de MusicLM, que cria músicas inteiras de qualquer gênero a partir de comandos dos usuários, mas o projeto teve o lançamento cancelado pelos pesquisadores da empresa. O paper foi encontrado pelo usuário Keunwoo Choi, que publicou o material no Twitter.

O MusicLM foi treinado a partir de 280 mil horas de material, que inclui canções de diversos gêneros (de jazz a techno, por exemplo). As músicas são geradas com comandos de usuários, que escolhem o que desejam ver criado, com imagens e legendas e, também, com inspirações a partir de épocas históricas ou funções (como treinos de academia).

Apesar do sucesso em criar conteúdo inédito, a IA do Google apresentou uma margem de 1% de plágio a partir do material em que foi treinada. Ou seja, a ferramenta replicava conteúdo, o que pode ferir direitos autorais.

“Reconhecemos o risco de potencial má-apropriação de conteúdo criativo associado ao caso”, escreveram os pesquisadores do Google envolvidos com o MusicLM. “Nós enfatizamos fortemente a necessidade por mais trabalhos futuros para atacar esses riscos associados à geração de música.”

Você pode ouvir algumas prévias criadas pelo MusicLM neste link.