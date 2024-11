Instagram vai permitir ‘zerar’ algoritmo e escolher recomendações novas de conteúdo; entenda

O Instagram anunciou, nesta terça-feira, 19, a implementação de um novo recurso que permitirá que o usuário redefina o algoritmo do feed, escolhendo, do zero, suas próprias recomendações, como se a conta fosse recém criada. A novidade começou a ser testada em algumas contas e estará disponível globalmente nas próximas semanas.

A nova função para as contas do Instagram segue uma lógica parecida com as opções de Tenho interesse e Não tenho interesse, que são mostradas em algumas publicações para que o usuário possa filtrar o conteúdo. Agora, será possível ‘limpar’ as recomendações do Feed, Reels e Explorar, redefinindo seus interesses.

Alterações são medidas para tornar a plataforma mais saudável Foto: wichayada/Adobe Stock

Com o filtro do conteúdo, aos poucos, o usuário voltará a receber publicações mais direcionadas ao próprio perfil, com base nas principais interações e nas contas seguidas no Instagram.

O novo recurso estará disponível, em breve, para todas as contas da rede social. Apesar disso, a implementação da ferramenta faz parte de uma série de mudanças que a Meta está fazendo em seus serviços para tornar a experiência, principalmente para os adolescentes, mais segura e saudável.