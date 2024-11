Threads, concorrente do X, deve ter anúncios no app a partir de 2025

O Threads pode atrair anunciantes que tinham também deixado o X por conta das ações de Musk - a rede social tem tido um êxodo devido a atitudes polêmicas do bilionário, especialmente no meio político americano. A rede Bluesky também apresentou crescimento no mesmo período.

Em agosto, Musk processou companhias de publicidade sob a acusação de conspirar ilegalmente para boicotar o site e fazer com que ele perca receitas. Anteriormente, o empresário disse que estava de acordo com a retirada de anúncios dessas companhias da rede, dizendo que “não seria chantageado com dinheiro”.