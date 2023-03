Microsoft lança IA para geração de imagens no Bing

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 21, o Bing Image Creator, uma nova ferramenta impulsionada por inteligência artificial (IA) que permite converter qualquer texto em uma imagem. “Com a tecnologia dos modelos DALL-E mais recentes de nossos parceiros na OpenAI, o Bing Image Creator permite criar uma imagem simplesmente usando suas próprias palavras para descrever a imagem que deseja ver”, explica a empresa em comunicado.

“Você pode criar uma imagem de um astronauta caminhando por uma galáxia de girassóis?”, pergunta um usuário ao Image Creator, no exemplo fornecido pela empresa. No resultado, o Bing Image Creator responde com quatro desenhos em estilos diferentes de um astronauta caminhando por uma galáxia de girassóis vista de diferentes ângulos.

Bing Image Creator pode criar imagens geradas por IA Foto: Microsoft/Divulgação

O resultado é semelhante ao que os usuários do DALL-E podem obter há meses, mas com a diferença de que na margem inferior da imagem é possível ler uma mensagem que diz: “Gerado com o Image Creator”. Essa ferramenta está disponível para os usuários do Bing e do Microsoft Edge em versão preliminar, e espera-se que seja integrada completamente na experiência de chat do Bing, disse a empresa.

A Microsoft também anunciou nesta terça-feira a ferramenta Knowledge Cards 2.0, “uma experiência inspirada em infografia impulsionada pela IA que fornece dados divertidos e informações chave de uma só vez”. Na semana passada, a gigante tecnológica também anunciou que adicionaria sua tecnologia de IA generativa a algumas de suas aplicações comerciais mais populares, incluindo Word, PowerPoint e Excel.

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o Google anunciou que está abrindo acesso antecipado a um grupo seleto de usuários nos EUA e no Reino Unido para interagirem com Bard, seu chatbot impulsionado pela IA e rival tanto do ChatGPT da OpenAI quanto do Bing da Microsoft.