Robô da Boston Dynamics vira ‘cachorro falante’ graças ao ChatGPT

A empresa de engenharia e robótica, Boston Dynamics, integrou o ChatGPT, da OpenAI, ao seu “robô-cachorro” Spot. O robô, agora, é capaz de responder perguntas a partir das respostas fornecidas pelo chatbot.

Para poder responder a perguntas, o Spot foi equipado com o ChatGPT e, sempre que é lhe feito uma pergunta, ele aguarda as informações do chatbot. Para vocalizar as respostas, é utilizado a inteligência artificial (IA) de conversão de texto em fala do Google.

O especialista em IA, Santiago Valdarrama, chegou a gravar e publicar um vídeo curto mostrando as novas habilidades do Spot em seu perfil oficial no Twitter

We integrated ChatGPT with our robots.



We had a ton of fun building this!



Read on for the details: pic.twitter.com/DRC2AOF0eU — Santiago (@svpino) April 25, 2023

O robozinho já foi conhecido como robô policial, por ser comumente usado nos lugares como um segurança. O Spot chegou até a ser usado no Rock In Rio para monitorar as pessoas durante o evento.

O ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado e usa IA para criar qualquer tipo de texto conforme os comandos do usuários, além disso, o sistema é capaz de responder a perguntas como se fosse um buscador.





