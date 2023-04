Satélite Viasat-3 será lançado nesta quinta; veja diferença para Starlink

Depois do cancelamento desta quarta, 26, o lançamento do satélite Viasat-3, da empresa de internet banda larga Viasat, será lançado pela SpaceX nesta quinta-feira, 27, às 20h29, horário de Brasília. Ele vai fornecer conexão de internet para todo o continente americano e, segundo a empresa, serão os maiores satélites do mundo em termos de capacidade de conexão: 1 Terabit por segundo (Tbps).

O lançamento desta quarta foi cancelado por conta de chuvas fortes na Flórida, EUA. O foguete Falcon Heavy, da SpaceX, partirá do Centro Espacial Kennedy, da NASA.

Satélite Viasat será lançado no dia 27 de abril após data inicial ter sido adiada Foto: Viasat/Divulgação

Os satélites Viasat-3 têm proposta parecida com os da Starlink, da empresa SpaceX de Elon Musk: fornecer internet para vários lugares do mundo, principalmente onde não há infraestrutura de redes móveis ou de banda larga e por isso. Apesar de estarem competindo no mesmo mercado, ambos os satélites das companhias não são iguais.

Quais as diferenças entre os satélites Viasat-3 e Starlink?

Tanto a Viasat quanto a Starlink colocam no espaço mais de um satélite, permitindo a conexão com internet banda larga em vários lugares do mundo. As similaridades, porém, acabam por aí. Os satélites da Viasat são geoestacionários - ou seja, ficam a quase 36 mil km da Terra e acompanham a rotação do planeta. Já os da Starlink são de baixa órbita: ficam a cerca de 550 km da Terra e são mais rápidos que a rotação do planeta.

O projeto do Viasat-3 conta com três satélites: o primeiro deles, que será lançado nesta quinta, vai cobrir a América, o segundo a Europa, Oriente Médio e África e o terceiro a Ásia e o Oceano Pacífico. A cobertura é praticamente global e inclui as principais rotas aéreas e marítimas.

Os satélites da Starlink, por sua vez, contam com aproximadamente 3,5 mil equipamentos já lançados, mas o projeto planeja lançar quase 42 mil para orbitar a Terra. O alto volume é necessário porque satélites de baixa órbita têm uma área de cobertura pequena, então a única forma de atingir conexão global é contar com muitos equipamentos. É uma dificuldade que a Viasat não enfrenta com o seu tipo de tecnologia.

Dessa forma, os satélites da Starlink são menores: pesam cerca de 1,25 tonelada e têm aproximadamente 7 metros de comprimento. Já os satélites da Viasat são mamutes do espaço: pesam entre 5,6 e 6 toneladas e tem cerca de 50 metros de comprimento.

Os satélites da Starlink são de baixa órbita e ficam a, aproximadamente, 550 km da Terra. Foto: Starlink/Twitter/@SpaceX

Assim como os da Viasat, a cobertura dos satélites da Starlink pegam todos os continente, além de rotas marítimas e aéreas, a diferença é que, por conta do maior número de equipamentos em órbita, a internet pode ser acessada independente da rota dos meios de transporte.

A internet fornecida pelos equipamentos da Starlink tem velocidade de 112 Mbps (megabits por segundo) e latência de 52 ms (milissegundos) e o valor da assinatura mensal é de R$ 295,54.

Por outro lado, a Viasat oferece internet com velocidade de até 100 Mbps e latência de 600 ms - ela é maior do que a da Starlink pois seus satélites estão mais distantes da Terra. Atualmente, o plano mais barato da Viasat custa R$ 179 por mês com franquia de 25 GB e velocidade de 10 Mbps.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani

