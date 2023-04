NuPay, serviço de pagamento do Nubank, passa a integrar o iFood

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 19, que o seu serviço de pagamentos online, NuPay, vai integrar o app do iFood como um dos métodos de pagamento disponíveis no app de delivery - a integração deve ocorrer nas próximas semanas.

O novo método de pagamento vai estar disponível para os clientes do Nubank e os usuários vão poder realizar os pagamentos dos seus pedidos no iFood sem consumir o limite do cartão, usando uma espécie de limite adicional. Além disso, com o NuPay não será necessário preencher os dados do cartão, já que as compras serão aprovadas direto no próprio app do banco.

Em diferentes compras o NuPay é capaz de “viabilizar o aumento do poder de compra do cliente com possibilidade de limite extra para que ele não comprometa o limite do seu cartão”, explicou em nota Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

O método de pagamento Nupay foi lançado em março de 2022 e atualmente está presente em mais de 160 sites de comércio eletrônico, entre eles a Tok&Stok e a Cobasi. Até o momento já foram registradas mais de 3 milhões de transações com o serviço.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani