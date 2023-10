Setor de tecnologia de Israel, peça fundamental no PIB do país, vai para a guerra contra o Hamas

THE WASHINGTON POST - Milhares de trabalhadores israelenses do setor de tecnologia, capital de risco e fundadores de startups estão entre os convocados para servir nas unidades militares de combate enquanto se preparam para invadir a Faixa de Gaza. O setor de tecnologia contribui com cerca de um quinto do produto interno bruto de Israel e muitas das grandes empresas de tecnologia dos EUA, incluindo Intel, Amazon e Google, têm grandes escritórios no país.

Na semana passada, Or Shoval, 29, CEO de uma startup de tecnologia israelense, estava de férias em uma cidade egípcia à beira-mar, comemorando seu recente noivado. Sua startup de software médico de 18 meses estava prosperando e ele se preparava para viajar aos Estados Unidos para participar de uma importante conferência sobre saúde.

Porém, na manhã de sábado, 7, ele acordou com uma enxurrada de alertas de notícias e mensagens de texto informando que Israel estava sendo atacado pelo Hamas e que centenas de pessoas já haviam sido mortas.

Agora, Shoval é um dos cerca de 360 mil reservistas, ou 4% de toda a população de Israel, convocados para participar da luta do país contra o Hamas, o grupo terrorista que controla a Faixa de Gaza. Cerca de 15% de sua empresa está agora na ativa, mas o trabalho continua, especialmente porque sua companhia, como a maioria das empresas iniciantes, atende a clientes e tem investidores fora de Israel.

“Tenho uma arma nos joelhos, um capacete na cabeça e um colete, mas estou em espera por meia hora, o que significa que estou trabalhando por meia hora”, disse Shoval em uma entrevista enquanto dirigia de volta para sua base depois de participar do funeral de um amigo que foi morto no ataque terrorista do Hamas. “Você está lutando e, duas horas depois, tem uma teleconferência com o resto da sua equipe.”

As startups israelenses são responsáveis por grande parte das exportações do país e muitas pessoas do setor de tecnologia se referem ao país como a “nação das startups” devido à sua alta concentração de empresas do setor.

“Não são apenas os homens. Há mulheres que estão sendo convocadas e há esposas cujos maridos estão sendo convocados - a disrupção está por toda parte”, disse Eyal Bino, sócio fundador da empresa de capital de risco 97212 Ventures. Ainda assim, “a moral é alta para garantir que não haja interrupção dos serviços e também para derrotar o Hamas”.

Nem todo o mundo da tecnologia apoia a guerra de Israel contra o Hamas. Na terça-feira, 10, uma coalizão de trabalhadores da Amazon e do Google pediu que seus empregadores parassem de vender tecnologia para o governo israelense por meio de uma parceria de computação em nuvem chamada Projeto Nimbus.

O grupo de funcionários chamou a Amazon e o Google de “cúmplices dessa devastação” na Faixa de Gaza. O porta-voz da Amazon, Brad Glasser, disse que a empresa está “profundamente triste com a trágica perda de vidas” e está focada na segurança de seus funcionários. Com relação à Nimbus, ele disse que a Amazon Web Services “está focada em disponibilizar os benefícios de nossa tecnologia de nuvem líder mundial a todos os nossos clientes, onde quer que estejam localizados”.

Todos os israelenses são obrigados a cumprir o serviço militar obrigatório após o ensino médio, e a maioria permanece na reserva depois de concluí-lo. Os fundadores de tecnologia e capitalistas de risco do país geralmente saem de divisões de elite de inteligência cibernética, como a Unidade 8200. Mas muitos profissionais de tecnologia concluíram seu serviço militar como infantaria regular, o que significa que, como reservistas, eles poderiam ser chamados para servir em unidades de combate na linha de frente.

No sábado, centenas de militantes do Hamas romperam a cerca perimetral de alta tecnologia que Israel construiu em torno de Gaza, um território palestino onde vivem 2 milhões de pessoas e um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Os terroristas invadiram as comunidades do sul de Israel, matando pelo menos 900 pessoas. Israel reagiu com uma campanha de bombardeio violenta em Gaza, matando pelo menos 680 pessoas.

Mas a guerra está apenas começando. Com a possibilidade de uma extenuante busca terrestre em Gaza por cerca de 100 reféns israelenses sequestrados pelo Hamas e a possibilidade de mais ataques do Hezbollah no norte e de outros grupos terroristas na Cisjordânia, não está claro por quanto tempo os reservistas israelenses estarão lutando e longe de suas empresas. O impacto sobre as empresas de tecnologia e o restante da economia pode ser grave.

Faixa de Gaza teve bombardeios que duraram horas durante quase todos os dias desde o início do conflito Foto: Hatem Ali/AP Photo

Os trabalhadores que são convocados para a reserva ainda são compensados pelo empregador pelo tempo que passam no exército, disse Ofir Angel, presidente da Auren Israel, a filial de Tel Aviv de uma empresa de consultoria internacional. Angel estima que a maioria das empresas em Israel está recrutando de 10 a 25% de seu pessoal.

A maioria dos trabalhadores que estão sendo chamados para a reserva têm entre 21 e 35 anos de idade, diz Angel, que também é a idade principal dos trabalhadores de tecnologia em Israel. Angel prevê que o setor de tecnologia do país terá percentuais mais altos de trabalhadores ausentes de seus empregos diários do que outros setores, como o agrícola.

Dos 30 funcionários de sua empresa, cinco - a maioria homens jovens - foram convocados para a reserva, um número que pode aumentar se a guerra se prolongar. Enquanto isso, algumas de suas funcionárias remanescentes estão tendo que reduzir suas horas de trabalho porque agora estão fazendo mais coisas em casa, já que seus cônjuges estão sendo convocados para a reserva.

“O verdadeiro desafio é que normalmente gostamos de fazer cálculos gerais de que cada funcionário está gerando três vezes o seu salário para a empresa”, diz Angel. Se o funcionário vai servir, acrescenta Angel, isso significa menos produtividade e atividade para a empresa. Ele prevê que o dano do conflito ao PIB de Israel será “significativo”.

As empresas israelenses estão acostumadas com jovens trabalhadores que deixam seus empregos para servir na reserva; trabalhadores com menos de 35 anos geralmente têm uma ou duas semanas de serviço de reserva programado por ano, diz Angel. Mas esses períodos são planejados com bastante antecedência e as empresas têm mais tempo para se ajustar às mudanças em sua força de trabalho. Agora, os funcionários de Angel estão recebendo avisos para se apresentarem em uma base e partindo em poucas horas.

Na manhã de sábado, David, um investidor de capital de risco que se recusou a compartilhar seu nome completo porque está em serviço militar ativo, estava ocupado arrumando seus filhos para o dia quando as sirenes começaram a tocar, avisando sobre um ataque de bombas.

Judeu ortodoxo, o telefone de David estava desligado por causa do Sabbath. Mas, como os ataques continuavam acontecendo, ele sabia que algo estava profundamente errado. Ele ligou o telefone e viu as notícias, depois ligou para seu comandante da reserva.

Por volta das 13 horas, David estava em uma base militar, de uniforme. A escala do ataque e da mobilização é diferente de tudo o que ele já viu, disse ele. Até mesmo um amigo mais velho, que serviu na guerra do Yom Kippur de 1973, quando Israel também foi surpreendido por uma invasão da Síria e do Egito, disse a David que dessa vez era diferente.

“Milhares e milhares de soldados, todos chegando à base”, disse David. “Muita raiva, muita frustração, muito choque, muitas pessoas foram completamente pegas de surpresa, inclusive eu.”

Fundadores de startups de tecnologia, investidores de capital de risco e engenheiros que não foram convocados estão contribuindo com doações de fundos para ajudar a equipar os reservistas com equipamentos melhores e estão organizando apoio para pessoas que perderam familiares nos ataques.

“Minha esposa e eu acabamos de nos mudar para que pudéssemos dar nosso apartamento a uma família enlutada, uma mulher cujo irmão foi morto”, disse David Stark, sócio geral da Ground Up Ventures em Jerusalém. Grandes empresas americanas de capital de risco, como a Index Ventures e a General Catalyst, também se comprometeram a doar para os esforços de ajuda humanitária em Israel, e as startups de saúde mental estão oferecendo serviços gratuitos aos israelenses.

Muitas das redes de trabalhadores de tecnologia que estão se reunindo para oferecer apoio foram formadas no ano passado, quando muitos fundadores de tecnologia e capitalistas de risco se juntaram à oposição política às tentativas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de enfraquecer o poder do judiciário do país, uma medida vista por muitos israelenses como antidemocrática.

Os meses de turbulência política colocaram o setor de tecnologia de Israel em uma posição já difícil, disse Amir Mizroch, ex-jornalista de tecnologia e ex-chefe de comunicações do centro de startups israelense Start-Up Nation Central. Grandes investidores estrangeiros retiraram seu dinheiro de Israel devido à incerteza política.

“Embora as start-ups e a economia tecnológica possam estar se recuperando na Europa e nos Estados Unidos, não é o caso aqui”, disse Mizroch. Mas a guerra está colocando as divisões entre os israelenses em segundo plano, disse ele.

Bino, o investidor de capital de risco da 97212 Ventures, concordou. “Este é um momento muito importante na história de Israel e, no momento, acho que a missão de todos é se unir para derrotar o Hamas”, disse ele. “Lidaremos com o resto mais tarde”. /BRUNA ARIMATHEA