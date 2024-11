Moto AI: o que é e como funciona a inteligência artificial dos celulares Motorola

A Motorola anunciou nesta quarta-feira, 27, o lançamento do programa beta do Moto AI, com funcionalidades baseadas em inteligência artificial (IA) desenvolvida para seus smartphones. Inicialmente disponível para modelos selecionados, a IA promete oferecer ferramentas voltadas para gestão de notificações, transcrição de áudios e organização de informações.

Moto AI quer competir com outras inteligências artificiais de celulares como a Galaxy AI e a Apple Intelligence Foto: Divulgação/Motorola

O Moto AI apresenta três funcionalidades principais:

Catch me up: a função é capaz de resumir as notificações recebidas desde a última vez que o usuário acessou o dispositivo (semelhante ao que é feito na Apple Intelligence). A ativação pode ser feita tocando duas vezes na parte traseira do aparelho, o que exibe um menu de opções. A funcionalidade permite que o usuário acompanhe conversas, lembretes e atualizações de forma rápida, funcionando inclusive com os dispositivos dobráveis da Motorola, mesmo quando estão fechados. Pay attention: Voltada para reuniões e conversas importantes, essa função grava áudios, transcreve o conteúdo e gera um resumo dos pontos principais. O recurso busca facilitar a revisão de informações importantes, como discussões em reuniões ou anotações de ideias. Remember this: focada na organização de informações visuais, a ferramenta permite que os usuários salvem capturas de tela, fotos ou anotações como memória de referência. Por exemplo, ao fotografar um itinerário de voo, o recurso armazena os dados em um aplicativo de diário privado. Posteriormente, é possível questionar o Moto AI sobre os detalhes da viagem, como o horário de partida, e até obter recomendações práticas, como o momento ideal para sair de casa.

Essas ferramentas são integradas a uma interface redesenhada, que inclui uma barra de busca com guias para aplicativos, notícias e o diário. O sistema também suporta comandos por voz ou texto com linguagem natural, além de oferecer ações para automatizar tarefas como ativar um ponto de acesso Wi-Fi.

Quais celulares terão Moto AI?

PUBLICIDADE O programa beta do Moto AI está disponível em inglês, espanhol e português. Diferentemente da Apple Intelligence que terá apenas a sua versão para o idioma local lançada em 2025 a Motorola já disponibilizou a novidade aqui no País em sua versão beta.

A novidade chega para os seguintes modelos:

Motorola Razr 2024

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Edge 50 Ultra

Os usuários desses dispositivos podem se inscrever diretamente por notificações recebidas no aparelho ou pelo site oficial da Motorola. O objetivo do programa é coletar feedback dos participantes para refinar as funcionalidades antes do lançamento oficial.

Como o Moto AI se posiciona no mercado

Embora a Motorola já tenha integrado ferramentas de IA como o Google Gemini em seus dispositivos, o lançamento do Moto AI marca uma iniciativa própria da empresa no campo da inteligência artificial. A nova ferramenta busca diferenciar os dispositivos da marca em um mercado competitivo, onde empresas como Apple, Google e Samsung já oferecem soluções robustas baseadas em IA.

A Motorola destaca que as funcionalidades do Moto AI podem evoluir com base no uso real e no retorno dos consumidores. No entanto, a empresa ainda não anunciou uma data oficial para a versão final do recurso, nem o número de usuários planejados para o programa beta.

Apesar do potencial apresentado, os primeiros vídeos promocionais do Moto AI geraram dúvidas sobre a eficácia dos recursos. Em uma das demonstrações, por exemplo, o “Catch Me Up” apresentou resumos simples de notificações individuais, sem mostrar uma capacidade mais avançada de análise. Já o “Remember This” demonstrou dificuldades em oferecer recomendações contextuais completas em um cenário específico, como o planejamento de uma viagem.

Esses desafios, no entanto, não são incomuns em produtos baseados em IA, que frequentemente dependem de ajustes contínuos e refinamentos após o lançamento inicial. A Motorola aposta no feedback dos usuários beta para superar essas limitações e aprimorar a utilidade das ferramentas.