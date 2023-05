Spotify vai ter propagandas narradas por famosos com voz gerada por IA

É possível que em breve você precise de mais atenção para identificar quem gravou as propagandas do Spotify. Isso porque a plataforma está desenvolvendo bots com a ajuda de inteligência artificial (IA) para imitar a voz de seus apresentadores em anúncios veiculados no streaming.

Quem compartilhou a novidade foi Bill Simmons, fundador da rede de podcasts The Ringer, do Spotify, que afirmou que a plataforma está trabalhando em ferramentas de IA que possam imitar as vozes dos apresentadores a fim de criar anúncios direcionados. Simmons contou sobre o assunto em um episódio do “The Bill Simmons Podcast” em que conversava com Derek Thompson, editor do portal The Atlantic.

Simmons defendeu o potencial do uso da IA em publicidade para gerar anúncios mais personalizados, usando localização geográfica, por exemplo. Ele afirmou, ainda, acreditar que um bot de IA que fosse treinado com seus antigos podcasts e textos seria capaz de criar um podcast que fosse fiel ao que ele próprio cria e aborda em suas gravações.

“Eu não acho que o Spotify vai ficar bravo comigo por isso, mas estamos desenvolvendo esse tipo de coisa. Vai haver uma maneira de usar minha voz para os anúncios. Obviamente, você precisa dar aprovação para a voz, mas isso abre, do ponto de vista da publicidade, todas essas ótimas possibilidades diferentes”, afirmou Simmons no episódio.

Não é nova, entretanto, a relação do Spotify com inteligência artificial. No início deste mês, a empresa de streaming removeu dezenas de milhares de músicas geradas por IA, segundo o jornal britânico Financial Times. As faixas eram da Boomy, uma plataforma de criação de músicas com uso de IA, e foram removidas por suspeita de “streaming artificial” após alerta da Universal Music, gigante da indústria fonográfica.