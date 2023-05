Starlink: internet de Elon Musk fica 20% mais barata no Brasil

Para quem está de olho para contratar um serviço de internet via satélite, uma boa notícia: a Starlink, de Elon Musk, anunciou nesta quarta-feira, 10, um desconto de 20% para seus assinantes. Os novos assinantes também terão acesso ao novo preço.

A assinatura passa de R$230 para R$184 mensais (sem impostos). A informação foi enviada por e-mail para os assinantes e está disponível no site da empresa. Para quem tiver que comprar o kit com os equipamentos, o mesmo está com desconto de 50% – de R$2 mil por R$ 1 mil.

Site da Starlink mostra desconto para assinaturas Foto: Starlink/Reprodução

A Starlink é da SpaceX, empresa de exploração espacial do bilionário. O serviço chama atenção por oferecer internet por satélite que pretende conectar locais remotos (ou longe de cabos de fibra e redes móveis). Disponível há pouco mais de um ano no Brasil, a Starlink tem angariado clientes pelo País, especialmente em áreas rurais.

O projeto foi criado em 2015 e quer colocar 42 mil satélites na órbita baixa da Terra — a uma altitude de cerca de 550 km — que fornecerá internet em todas as regiões do mundo, até as mais remotas. A ideia é oferecer um serviço mais rápido que satélites geoestacionários, que ficam a 36 mil km de distância da Terra.